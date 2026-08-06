Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Ap Te M
NT 30/1 Ap Te M biztonsági porszívó M porosztályhoz minősítve. Az elektromosan vezető tartozékok ideálissá teszik a finom por felszívását építkezéseken és műhelyekben.
Az NT 30/1 Ap Te M megbízhatóan és biztonságosan távolítja el az építkezéseken és a műhelyekben keletkező összes finom port. A félautomata szűrőtisztítással rendelkező kompakt porszívó PES szálas anyagból készült nedvességálló "Wet & Dry" lapos redős szűrővel rendelkezik az M porosztályú finom por, folyadékok és durva szennyeződések felszívására, és 99,9 százalékos szűrési hatékonyságot garantál. Az automata indítással rendelkező integrált készülékaljzat és a teljes antisztatikus rendszer (vezetőképes tartozékokkal) ideálissá teszi a porszívót a porképző elektromos szerszámok közvetlen elszívására. A gép kezelése rendkívül egyszerű, hiszen a legfontosabb beállításokat egy központi forgókapcsoló segítségével állíthatjuk be. Az első osztályú szívóerő sokféle alkalmazást tesz lehetővé: csiszolási munkák, szerelési és szerelési munkák, folyadékok eltávolítása vagy elszívás a gépekből és rendszerekből.
Jellemzők és előnyök
M porosztályú biztonsági porszívóA szűrés hatékonysága 99,9%. Elektronikus térfogatáram figyelés. Biztosítja a tiszta és biztonságos munkahelyeket.
Ap Félautomata szűrőtisztításOptimális szűrőtisztítási hatékonyság egyetlen gombnyomással. Folyamatosan magas szűrőteljesítményt és szívóerőt tesz lehetővé. Időtakarékos kialakítás és hosszabb szűrő élettartam.
Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkalFokozott felhasználói biztonság. Az elektrosztatikus töltés disszipációja. Elektrosztatikus kisülés elleni védelem.
Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval
- Az elektromos kéziszerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz.
- Könnyű kezelhetőség az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően.
- Energiatakarékos: a porszívó automatikusan kikapcsol.
Nedves és száraz lapos pliszírozott szűrő
- M porosztályra minősítve. Porleválasztó fok: 99,9%.
- PES szálas anyag: rothadásálló és kopásálló.
- Ideális folyadékokhoz, finom porokhoz és durva szennyeződésekhez.
Flexibilis tömlő és tápkábel tároló
- A tápkábel és a tömlő biztonságosan rögzíthető a szállításhoz.
- Különböző hosszúságú és átmérőjű szívótömlőkhöz.
- Időmegtakarítás és a tápkábel hosszabb élettartama.
Kivehető szűrőház
- Lapos redős szűrő: gyorsabban és könnyebben tisztítható.
- Rendszeres tisztítás: a szűrő hosszabb élettartama.
- Megakadályozza a lapos redős szűrő helytelen behelyezését.
Beépített tartozéktárolás
- Veszteségmentes tárolás szállításhoz.
- Időtakarékos kialakítás: a tartozékok gyorsan kézre állnak.
- Helytakarékos kialakítás: nincs szükség további tárhelyre.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tartálytérfogat (l)
|30
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Kábel anyaga
|Gumi
|Zajszint (dB (A))
|70
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|12,8
|Csomagolási súly (kg)
|16,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|525 x 370 x 560
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.5 m
- Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Krómozott acél
- Könyök: elektromosan vezető
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Gyapjú
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
- Réstisztító fej
- Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
- Harmonikaszűrő: PES PTFE bevonattal
Felszereltség
- Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
- Antisztatikus rendszer
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
- Szűrőtisztítás: Ap Félautomata szűrőtisztítás
- Porosztály: M
- Tartály anyaga: Műanyag
Videók
Alkalmazási területek
- Biztonsági porszívó M porosztály: minden finomporos alkalmazás
- Kisebb elektromos szerszámok porelszívásához
- Finom por és durva szennyeződések felszívásához
- Folyadékok és nedves szennyeződések felszívásához
- Összeszerelési és szerelési munkákhoz
- Gépekből és rendszerekből való kivonáshoz
- Építkezéseken és műhelyekben használható
- Mindenféle kőpor, fapor, kerámiapor elszívására alkalmas.
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