Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Ap Te M

NT 30/1 Ap Te M biztonsági porszívó M porosztályhoz minősítve. Az elektromosan vezető tartozékok ideálissá teszik a finom por felszívását építkezéseken és műhelyekben.

Az NT 30/1 Ap Te M megbízhatóan és biztonságosan távolítja el az építkezéseken és a műhelyekben keletkező összes finom port. A félautomata szűrőtisztítással rendelkező kompakt porszívó PES szálas anyagból készült nedvességálló "Wet & Dry" lapos redős szűrővel rendelkezik az M porosztályú finom por, folyadékok és durva szennyeződések felszívására, és 99,9 százalékos szűrési hatékonyságot garantál. Az automata indítással rendelkező integrált készülékaljzat és a teljes antisztatikus rendszer (vezetőképes tartozékokkal) ideálissá teszi a porszívót a porképző elektromos szerszámok közvetlen elszívására. A gép kezelése rendkívül egyszerű, hiszen a legfontosabb beállításokat egy központi forgókapcsoló segítségével állíthatjuk be. Az első osztályú szívóerő sokféle alkalmazást tesz lehetővé: csiszolási munkák, szerelési és szerelési munkák, folyadékok eltávolítása vagy elszívás a gépekből és rendszerekből.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Ap Te M: M porosztályú biztonsági porszívó
M porosztályú biztonsági porszívó
A szűrés hatékonysága 99,9%. Elektronikus térfogatáram figyelés. Biztosítja a tiszta és biztonságos munkahelyeket.
Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Ap Te M: Ap Félautomata szűrőtisztítás
Ap Félautomata szűrőtisztítás
Optimális szűrőtisztítási hatékonyság egyetlen gombnyomással. Folyamatosan magas szűrőteljesítményt és szívóerőt tesz lehetővé. Időtakarékos kialakítás és hosszabb szűrő élettartam.
Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Ap Te M: Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal
Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal
Fokozott felhasználói biztonság. Az elektrosztatikus töltés disszipációja. Elektrosztatikus kisülés elleni védelem.
Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval
  • Az elektromos kéziszerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz.
  • Könnyű kezelhetőség az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően.
  • Energiatakarékos: a porszívó automatikusan kikapcsol.
Nedves és száraz lapos pliszírozott szűrő
  • M porosztályra minősítve. Porleválasztó fok: 99,9%.
  • PES szálas anyag: rothadásálló és kopásálló.
  • Ideális folyadékokhoz, finom porokhoz és durva szennyeződésekhez.
Flexibilis tömlő és tápkábel tároló
  • A tápkábel és a tömlő biztonságosan rögzíthető a szállításhoz.
  • Különböző hosszúságú és átmérőjű szívótömlőkhöz.
  • Időmegtakarítás és a tápkábel hosszabb élettartama.
Kivehető szűrőház
  • Lapos redős szűrő: gyorsabban és könnyebben tisztítható.
  • Rendszeres tisztítás: a szűrő hosszabb élettartama.
  • Megakadályozza a lapos redős szűrő helytelen behelyezését.
Beépített tartozéktárolás
  • Veszteségmentes tárolás szállításhoz.
  • Időtakarékos kialakítás: a tartozékok gyorsan kézre állnak.
  • Helytakarékos kialakítás: nincs szükség további tárhelyre.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Tartálytérfogat (l) 30
Felvételi teljesítmény (W) max. 1380
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Kábel anyaga Gumi
Zajszint (dB (A)) 70
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 12,8
Csomagolási súly (kg) 16,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 525 x 370 x 560

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.5 m
  • Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Krómozott acél
  • Könyök: elektromosan vezető
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Gyapjú
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
  • Réstisztító fej
  • Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
  • Harmonikaszűrő: PES PTFE bevonattal

Felszereltség

  • Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
  • Antisztatikus rendszer
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
  • Szűrőtisztítás: Ap Félautomata szűrőtisztítás
  • Porosztály: M
  • Tartály anyaga: Műanyag
Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Ap Te M
Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Ap Te M

Videók

Alkalmazási területek
  • Biztonsági porszívó M porosztály: minden finomporos alkalmazás
  • Kisebb elektromos szerszámok porelszívásához
  • Finom por és durva szennyeződések felszívásához
  • Folyadékok és nedves szennyeződések felszívásához
  • Összeszerelési és szerelési munkákhoz
  • Gépekből és rendszerekből való kivonáshoz
  • Építkezéseken és műhelyekben használható
  • Mindenféle kőpor, fapor, kerámiapor elszívására alkalmas.
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