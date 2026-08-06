Az NT 30/1 Ap Te M megbízhatóan és biztonságosan távolítja el az építkezéseken és a műhelyekben keletkező összes finom port. A félautomata szűrőtisztítással rendelkező kompakt porszívó PES szálas anyagból készült nedvességálló "Wet & Dry" lapos redős szűrővel rendelkezik az M porosztályú finom por, folyadékok és durva szennyeződések felszívására, és 99,9 százalékos szűrési hatékonyságot garantál. Az automata indítással rendelkező integrált készülékaljzat és a teljes antisztatikus rendszer (vezetőképes tartozékokkal) ideálissá teszi a porszívót a porképző elektromos szerszámok közvetlen elszívására. A gép kezelése rendkívül egyszerű, hiszen a legfontosabb beállításokat egy központi forgókapcsoló segítségével állíthatjuk be. Az első osztályú szívóerő sokféle alkalmazást tesz lehetővé: csiszolási munkák, szerelési és szerelési munkák, folyadékok eltávolítása vagy elszívás a gépekből és rendszerekből.