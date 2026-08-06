Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Tact Te H ACD
99,995 százalékos garantált szűréshatékonysággal a 30/1 Tact Te H nedves-/szárazporszívó kiváló választás az egészségre veszélyes, H osztályú porok eltávolításában.
A régi építésű ingatlanok felújításakor nem tudni, mi vár az emberre. A munkálatok során gyakran azbeszt, valamint egyéb egészségre ártalmas és rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe, amelyeket azonnal el kell távolítani. Az NT 30/1 Tact Te H készülék a pontosan erre a feladatra alkalmas nedves-/szárazporszívó. Szélsőségesen kompakt és rendkívül mobilis módon nem csupán a külsőséges szükséges feltételeknek tesz eleget, hanem a H porosztályba tartozó mindennemű porra bevizsgált és engedélyezett. Az új, innovatív kettős szűrésnek köszönhetően egyrészt a veszélyes porok egy biztonsági porzsákkal összegyűjthetők, másrészt a nagy mennyiségű kevésbé veszélyes porok közvetlenül a 30 literes tartályba gyűjthetők. Ennek során a továbbfejlesztett, nagy hatékonyságú Tact szűrőtisztító rendszer kerül bevetésre. Így a készülék 99,995 százalékos garantált szűréshatékonyságot ér el. A praktikus, indítóautomatikával felszerelt készülékaljzat, valamint a teljesen antisztatikus kivitel a vezetőképes tartozékokkal teljessé teszi az NT 30/1 Tact Te H jól átgondolt koncepcióját.
Jellemzők és előnyök
Szűrőrendszer H szűrővel és Tact szűrőtisztító rendszerrel.A kevésbé veszélyes port közvetlenül a tartályba szívja fel. Szűrési hatékonyság: 99,995 százalék A lehető legnagyobb mértékű egészségvédelem, a szívóerő vagy a szűrő tartósságának feláldozása nélkül.
Teljesíti a H porosztályra vonatkozó tesztkövetelményeket, kiegészítve a további teszttel az azbesztre, a TRGS 519 szerintNémetországban kizárólag az ilyen engedéllyel rendelkező porszívók használata engedélyezett az azbesztet tartalmazó por felszívására.
ACD minősítésÉghető porok felszívására engedélyezett. Az IEC 60335-2-69:2021 szerint tanúsítva. Fokozott felhasználói biztonság.
Tact érzékelővel vezérelt szűrőtisztító rendszer
- Garantálja a maximális szívóerőt és szűrőkapacitást.
- A szűrőtisztítás optimális, igény szerinti gyakorisága.
- Minimális zajkibocsátás.
Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal
- Fokozott felhasználói biztonság.
- Az elektrosztatikus töltés disszipációja.
- Elektrosztatikus kisülés elleni védelem.
Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval
- Az elektromos kéziszerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz.
- Könnyű kezelhetőség az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően.
- Energiatakarékos: a porszívó automatikusan kikapcsol.
H porosztályú biztonsági porszívó
- A szűrés hatékonysága 99,995%.
- Elektronikus térfogatáram figyelés.
- Biztosítja a tiszta és biztonságos munkahelyeket.
Biztonsági/HEPA lapos redős szűrő
- H porosztályra minősítve. Porleválasztási fok: 99,995%.
- PES szálas anyag kettős PTFE bevonattal: ellenáll a rothadásnak és a nedvességnek.
- Ideális folyadékok, finom por és durva szennyeződések felszívására.
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz
- Lehetővé teszi a pormentes fúrást, fűrészelést vagy csiszolást elektromos szerszámokkal.
- Gumi rögzítéssel és hamis levegő forgógyűrűvel szállítjuk.
- Forgó gyűrű a szívóerő beállításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tartálytérfogat (l)
|30
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Kábel anyaga
|Gumi
|Zajszint (dB (A))
|69
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|14,4
|Csomagolási súly (kg)
|19,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|560 x 370 x 580
A csomag tartalma
- Biztonsági szűrőzsák: 1 Darab(ok)
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Könyök: elektromosan vezető
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Gyapjú
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
- Harmonikaszűrő: PTFE HEPA
- PE-műanyag tasak a pormentes ürítéshez: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
- Antisztatikus rendszer
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
- Szűrőtisztítás: Szenzorvezérelt, igényorientált Tact szűrőtisztítás
- Tartály anyaga: Műanyag
Videók
Alkalmazási területek
- H porosztályú biztonsági porszívó az egészségre ártalmas és rákkeltő porok eltávolításához.
- Finom por és durva szennyeződések felszívásához
- Engedélyezés azbesztmentesítéshez a német TRGS 519 munkavédelmi előírás szerint
- Alkalmas éghető porok porszívózására az IEC 60335-2-69:2021 ACD szabvány szerint (Készülék éghető por felszívására)
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