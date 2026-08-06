Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Tact Te H ACD

99,995 százalékos garantált szűréshatékonysággal a 30/1 Tact Te H nedves-/szárazporszívó kiváló választás az egészségre veszélyes, H osztályú porok eltávolításában.

A régi építésű ingatlanok felújításakor nem tudni, mi vár az emberre. A munkálatok során gyakran azbeszt, valamint egyéb egészségre ártalmas és rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe, amelyeket azonnal el kell távolítani. Az NT 30/1 Tact Te H készülék a pontosan erre a feladatra alkalmas nedves-/szárazporszívó. Szélsőségesen kompakt és rendkívül mobilis módon nem csupán a külsőséges szükséges feltételeknek tesz eleget, hanem a H porosztályba tartozó mindennemű porra bevizsgált és engedélyezett. Az új, innovatív kettős szűrésnek köszönhetően egyrészt a veszélyes porok egy biztonsági porzsákkal összegyűjthetők, másrészt a nagy mennyiségű kevésbé veszélyes porok közvetlenül a 30 literes tartályba gyűjthetők. Ennek során a továbbfejlesztett, nagy hatékonyságú Tact szűrőtisztító rendszer kerül bevetésre. Így a készülék 99,995 százalékos garantált szűréshatékonyságot ér el. A praktikus, indítóautomatikával felszerelt készülékaljzat, valamint a teljesen antisztatikus kivitel a vezetőképes tartozékokkal teljessé teszi az NT 30/1 Tact Te H jól átgondolt koncepcióját.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Tact Te H ACD: Szűrőrendszer H szűrővel és Tact szűrőtisztító rendszerrel.
Szűrőrendszer H szűrővel és Tact szűrőtisztító rendszerrel.
A kevésbé veszélyes port közvetlenül a tartályba szívja fel. Szűrési hatékonyság: 99,995 százalék A lehető legnagyobb mértékű egészségvédelem, a szívóerő vagy a szűrő tartósságának feláldozása nélkül.
Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Tact Te H ACD: Teljesíti a H porosztályra vonatkozó tesztkövetelményeket, kiegészítve a további teszttel az azbesztre, a TRGS 519 szerint
Teljesíti a H porosztályra vonatkozó tesztkövetelményeket, kiegészítve a további teszttel az azbesztre, a TRGS 519 szerint
Németországban kizárólag az ilyen engedéllyel rendelkező porszívók használata engedélyezett az azbesztet tartalmazó por felszívására.
Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Tact Te H ACD: ACD minősítés
ACD minősítés
Éghető porok felszívására engedélyezett. Az IEC 60335-2-69:2021 szerint tanúsítva. Fokozott felhasználói biztonság.
Tact érzékelővel vezérelt szűrőtisztító rendszer
  • Garantálja a maximális szívóerőt és szűrőkapacitást.
  • A szűrőtisztítás optimális, igény szerinti gyakorisága.
  • Minimális zajkibocsátás.
Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal
  • Fokozott felhasználói biztonság.
  • Az elektrosztatikus töltés disszipációja.
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem.
Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval
  • Az elektromos kéziszerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz.
  • Könnyű kezelhetőség az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően.
  • Energiatakarékos: a porszívó automatikusan kikapcsol.
H porosztályú biztonsági porszívó
  • A szűrés hatékonysága 99,995%.
  • Elektronikus térfogatáram figyelés.
  • Biztosítja a tiszta és biztonságos munkahelyeket.
Biztonsági/HEPA lapos redős szűrő
  • H porosztályra minősítve. Porleválasztási fok: 99,995%.
  • PES szálas anyag kettős PTFE bevonattal: ellenáll a rothadásnak és a nedvességnek.
  • Ideális folyadékok, finom por és durva szennyeződések felszívására.
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz
  • Lehetővé teszi a pormentes fúrást, fűrészelést vagy csiszolást elektromos szerszámokkal.
  • Gumi rögzítéssel és hamis levegő forgógyűrűvel szállítjuk.
  • Forgó gyűrű a szívóerő beállításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Tartálytérfogat (l) 30
Felvételi teljesítmény (W) max. 1380
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Kábel anyaga Gumi
Zajszint (dB (A)) 69
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 14,4
Csomagolási súly (kg) 19,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 560 x 370 x 580

A csomag tartalma

  • Biztonsági szűrőzsák: 1 Darab(ok)
  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Könyök: elektromosan vezető
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Gyapjú
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
  • Harmonikaszűrő: PTFE HEPA
  • PE-műanyag tasak a pormentes ürítéshez: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
  • Antisztatikus rendszer
  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
  • Szűrőtisztítás: Szenzorvezérelt, igényorientált Tact szűrőtisztítás
  • Tartály anyaga: Műanyag
Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Tact Te H ACD
Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Tact Te H ACD

Videók

Alkalmazási területek
  • H porosztályú biztonsági porszívó az egészségre ártalmas és rákkeltő porok eltávolításához.
  • Finom por és durva szennyeződések felszívásához
  • Engedélyezés azbesztmentesítéshez a német TRGS 519 munkavédelmi előírás szerint
  • Alkalmas éghető porok porszívózására az IEC 60335-2-69:2021 ACD szabvány szerint (Készülék éghető por felszívására)
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