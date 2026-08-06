A régi építésű ingatlanok felújításakor nem tudni, mi vár az emberre. A munkálatok során gyakran azbeszt, valamint egyéb egészségre ártalmas és rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe, amelyeket azonnal el kell távolítani. Az NT 30/1 Tact Te H készülék a pontosan erre a feladatra alkalmas nedves-/szárazporszívó. Szélsőségesen kompakt és rendkívül mobilis módon nem csupán a külsőséges szükséges feltételeknek tesz eleget, hanem a H porosztályba tartozó mindennemű porra bevizsgált és engedélyezett. Az új, innovatív kettős szűrésnek köszönhetően egyrészt a veszélyes porok egy biztonsági porzsákkal összegyűjthetők, másrészt a nagy mennyiségű kevésbé veszélyes porok közvetlenül a 30 literes tartályba gyűjthetők. Ennek során a továbbfejlesztett, nagy hatékonyságú Tact szűrőtisztító rendszer kerül bevetésre. Így a készülék 99,995 százalékos garantált szűréshatékonyságot ér el. A praktikus, indítóautomatikával felszerelt készülékaljzat, valamint a teljesen antisztatikus kivitel a vezetőképes tartozékokkal teljessé teszi az NT 30/1 Tact Te H jól átgondolt koncepcióját.