Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Mwf
NT 50/1 Mwf nedves és száraz porszívók nagy mennyiségű víz eltávolítására tűzoltási műveletek vagy árvizek miatt. Optimálisan megfelel a tűzoltóságok magas követelményeinek.
Rendkívül erős, robusztus és könnyedén szállítható: A Kärcher NT 50/1 Mwf nedves és száraz porszívója megfelel a tűzoltósági műveletek legmagasabb követelményeinek is. Az 50 literes tartállyal, fém kormánygörgőkkel/görgőkkel és fokozatmentesen állítható tolófogantyúval felszerelt mobil gép gyorsan a helyszínre ér, ahol az összes szokásos tűzoltótömlő csatlakoztatására szolgáló C-csatlakozónak köszönhetően azonnal használatra kész. A szennyvízszivattyú percenként akár 330 liter vizet is szivattyúz - ideális nagy vízmennyiségek gyors eltávolításához, mint például a tűzoltási munkálatok vagy árvízi műveletek során. A kifejezetten áramfejlesztőkhöz tervezett, IP68-as dugóval ellátott PRCD-K személyvédelmi kapcsoló, valamint a durva szennyeződések szűrőkosara, amely hatékonyan védi a szennyvízszivattyút a felszívott kövek, levelek vagy fa által okozott dugulásoktól, biztosítja minden érintett és a gép biztonságát. Az NT 50/1 Mwf tűzoltó porszívó emellett olajálló szívótömlővel és kiváló minőségű alumínium padlófúvókával van felszerelve.
Jellemzők és előnyök
Beépített szennyvízpumpávalAz ártalmatlanító pumpával nagy mennyiségű folyadék folyamatosan felszívható.
PRCD-K személyi biztonsági kapcsoló IP68 csatlakozóvalA másodperc tört részeiben érzékeli a hibaáramokat, és megszakítja a tápellátást. Megbízható védelmet nyújt az életveszélyes áramütés ellen.
Beépített durva szennyeződésszűrő kosár a szivattyú védelméreVédi a hulladékgyűjtő szivattyút a kövek, levelek vagy fadarabok okozta dugulások ellen.
Hamis légszelep a szívóerő szabályozásához
- A szelep a tömlő és a kanyar között van felszerelve.
- Lehetővé teszi a porszívó és a szivattyú vízáramlási sebességének szinkronizálását.
Leeresztőtömlő
- A szennyvízszivattyú ártalmatlanítja a felszívott folyadékok nagy részét.
- A fennmaradó folyadékmaradványok kényelmes ártalmatlanításához.
Beépített durva szennyeződésszűrő a turbina védelmére
- Védi a turbinát a durva szennyeződések és apró alkatrészek okozta sérülésektől.
Kiváló minőségű tartozékok
- Olajálló szívótömlő.
- Alumínium ipari padlófúvóka.
- Fokozatmentesen állítható tolófogantyú.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar)
|273
|Tartálytérfogat (l)
|50
|Felvételi teljesítmény (W)
|1200
|Leeresztőpumpa teljesítménye (W)
|810
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 40
|Kábelhossz (m)
|10
|Zajszint (dB (A))
|67
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|28
|Csomagolási súly (kg)
|34,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|640 x 370 x 1045
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Szívótömlő típusa: Olajálló
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 370 mm
- Nedves/száraz padlófej anyaga: Alumínium
- Réstisztító fej
- Durvaszennyeződés-szűrő
- Tolófogantyú
Felszereltség
- Leeresztőtömlő
- Kikapcsoló automatika és FI-relé
- PRCD-K személyvédelem: IP68-as dugóval
- C csatlakozó
- Beépített leeresztőpumpa
- Védelmi osztály: I
Videók
Alkalmazási területek
- A tűzoltási műveletek során keletkező nagy vízmennyiség megszüntetésére.
- Tűzoltósági és polgári védelmi műveletekre tervezték
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