Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Mwf

NT 50/1 Mwf nedves és száraz porszívók nagy mennyiségű víz eltávolítására tűzoltási műveletek vagy árvizek miatt. Optimálisan megfelel a tűzoltóságok magas követelményeinek.

Rendkívül erős, robusztus és könnyedén szállítható: A Kärcher NT 50/1 Mwf nedves és száraz porszívója megfelel a tűzoltósági műveletek legmagasabb követelményeinek is. Az 50 literes tartállyal, fém kormánygörgőkkel/görgőkkel és fokozatmentesen állítható tolófogantyúval felszerelt mobil gép gyorsan a helyszínre ér, ahol az összes szokásos tűzoltótömlő csatlakoztatására szolgáló C-csatlakozónak köszönhetően azonnal használatra kész. A szennyvízszivattyú percenként akár 330 liter vizet is szivattyúz - ideális nagy vízmennyiségek gyors eltávolításához, mint például a tűzoltási munkálatok vagy árvízi műveletek során. A kifejezetten áramfejlesztőkhöz tervezett, IP68-as dugóval ellátott PRCD-K személyvédelmi kapcsoló, valamint a durva szennyeződések szűrőkosara, amely hatékonyan védi a szennyvízszivattyút a felszívott kövek, levelek vagy fa által okozott dugulásoktól, biztosítja minden érintett és a gép biztonságát. Az NT 50/1 Mwf tűzoltó porszívó emellett olajálló szívótömlővel és kiváló minőségű alumínium padlófúvókával van felszerelve.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Mwf: Beépített szennyvízpumpával
Beépített szennyvízpumpával
Az ártalmatlanító pumpával nagy mennyiségű folyadék folyamatosan felszívható.
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Mwf: PRCD-K személyi biztonsági kapcsoló IP68 csatlakozóval
PRCD-K személyi biztonsági kapcsoló IP68 csatlakozóval
A másodperc tört részeiben érzékeli a hibaáramokat, és megszakítja a tápellátást. Megbízható védelmet nyújt az életveszélyes áramütés ellen.
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Mwf: Beépített durva szennyeződésszűrő kosár a szivattyú védelmére
Beépített durva szennyeződésszűrő kosár a szivattyú védelmére
Védi a hulladékgyűjtő szivattyút a kövek, levelek vagy fadarabok okozta dugulások ellen.
Hamis légszelep a szívóerő szabályozásához
  • A szelep a tömlő és a kanyar között van felszerelve.
  • Lehetővé teszi a porszívó és a szivattyú vízáramlási sebességének szinkronizálását.
Leeresztőtömlő
  • A szennyvízszivattyú ártalmatlanítja a felszívott folyadékok nagy részét.
  • A fennmaradó folyadékmaradványok kényelmes ártalmatlanításához.
Beépített durva szennyeződésszűrő a turbina védelmére
  • Védi a turbinát a durva szennyeződések és apró alkatrészek okozta sérülésektől.
Kiváló minőségű tartozékok
  • Olajálló szívótömlő.
  • Alumínium ipari padlófúvóka.
  • Fokozatmentesen állítható tolófogantyú.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar) 273
Tartálytérfogat (l) 50
Felvételi teljesítmény (W) 1200
Leeresztőpumpa teljesítménye (W) 810
Standard névleges átmérő ( ) ID 40
Kábelhossz (m) 10
Zajszint (dB (A)) 67
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 28
Csomagolási súly (kg) 34,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 640 x 370 x 1045

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Szívótömlő típusa: Olajálló
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 370 mm
  • Nedves/száraz padlófej anyaga: Alumínium
  • Réstisztító fej
  • Durvaszennyeződés-szűrő
  • Tolófogantyú

Felszereltség

  • Leeresztőtömlő
  • Kikapcsoló automatika és FI-relé
  • PRCD-K személyvédelem: IP68-as dugóval
  • C csatlakozó
  • Beépített leeresztőpumpa
  • Védelmi osztály: I
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Mwf

Videók

Alkalmazási területek
  • A tűzoltási műveletek során keletkező nagy vízmennyiség megszüntetésére.
  • Tűzoltósági és polgári védelmi műveletekre tervezték
Tartozékok
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