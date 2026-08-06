Rendkívül erős, robusztus és könnyedén szállítható: A Kärcher NT 50/1 Mwf nedves és száraz porszívója megfelel a tűzoltósági műveletek legmagasabb követelményeinek is. Az 50 literes tartállyal, fém kormánygörgőkkel/görgőkkel és fokozatmentesen állítható tolófogantyúval felszerelt mobil gép gyorsan a helyszínre ér, ahol az összes szokásos tűzoltótömlő csatlakoztatására szolgáló C-csatlakozónak köszönhetően azonnal használatra kész. A szennyvízszivattyú percenként akár 330 liter vizet is szivattyúz - ideális nagy vízmennyiségek gyors eltávolításához, mint például a tűzoltási munkálatok vagy árvízi műveletek során. A kifejezetten áramfejlesztőkhöz tervezett, IP68-as dugóval ellátott PRCD-K személyvédelmi kapcsoló, valamint a durva szennyeződések szűrőkosara, amely hatékonyan védi a szennyvízszivattyút a felszívott kövek, levelek vagy fa által okozott dugulásoktól, biztosítja minden érintett és a gép biztonságát. Az NT 50/1 Mwf tűzoltó porszívó emellett olajálló szívótömlővel és kiváló minőségű alumínium padlófúvókával van felszerelve.