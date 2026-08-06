Az NT 27/1 Advanced kompakt, fordulékony és felhasználóbarát nedves-száraz porszívó univerzális ipari felhasználásra. Az NT 27/1 Advanced erős szívóteljesítménnyel, valamint patronszűrővel rendelkezik. Egy mechanikus úszókapcsoló gondoskodik arról, ha a maximális telítettséget eléri lekapcsol, ezáltal gondoskodik a hosszú élettartamról. A praktikus Clip-System biztosítja a csatlakozók és tartozékok gyors cseréjét és a gép könnyű kezelését. 5 lengőkerék biztosítja a könnyű gurulást, fordulékonyságot és ezáltal a felborulás is kizárt. Ezenkívül az NT 27/1 Advanced porszívó praktikus rakodófelülettel rendelkezik, és ütésálló műanyagból készült. Az NT 27/1 Advanced porszívó további plusz jellemzője a tartozéktárolás és a kábelakasztó a készüléken. Az ergonómikus markolat, és a szívócső elhelyezése biztosítja a gép könnyű szállítását a tartozékokkal együtt. Az NT 27/1 Advanced körkörös ütközésvédelemmel is rendelkezik, mely nemcsak a gépet, hanem a falakat, és egyéb tárgyakat is megvédi a sérülésektől.