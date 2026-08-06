Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Tact Te M ACD Wood

A Kärcher NT 40/1 Tact Te M ACD Wood nedves-száraz porszívó. Kifejezetten faipari felhasználásra készült, ahol alapkövetelmény a nagy mennyiségű fapor hatékony kezelése.

A Kärcher NT 40/1 Tact Te M ACD Wood nedves-száraz porszívó. Ez a speciálisan faipari felhasználásra fejlesztett kompakt készülék hatékony megoldást kínál a fapor és rostos szennyeződések kezelésére, amelyek a hagyományos rendszereket gyorsan eltömíthetik. A Wood patronos szűrő és a szenzorvezérelt Tact szűrőtisztítás 99,9%-os szűrési hatékonyságot biztosít. Az ACD tanúsítás révén éghető porok felszívására is alkalmas, miközben az antisztatikus rendszer és a vezetőképes tartozékok biztonságos működést garantálnak. A 40 literes tartály és az ergonomikus kialakítás ideálissá teszi ipari felhasználásra.

Jellemzők és előnyök
Tact érzékelővel vezérelt szűrőtisztító rendszer
  • Garantálja a maximális szívóerőt és szűrőkapacitást.
  • A szűrőtisztítás optimális, igény szerinti gyakorisága.
  • Minimális zajkibocsátás.
Az M porosztály tanúsítványával rendelkező patronszűrő
  • A patronszűrő megbízhatóan megakadályozza a szűrő eltömődését.
  • 99,9 százalékos szűrési hatékonyság, ha nagy mennyiségű szálas hulladék és fapor kerül felporszívózásra.
ACD minősítés
  • Éghető porok felszívására engedélyezett.
  • Az IEC 60335-2-69:2021 szerint tanúsítva.
  • Fokozott felhasználói biztonság.
Tesztelt, 99,9 százalékos szűrési hatékonyság
  • Megvédi az egészséget a belélegezhető részecskéktől.
  • Az M porosztálynak megfelelően tesztelve.
Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal
  • Fokozott felhasználói biztonság.
  • Az elektrosztatikus töltés disszipációja.
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem.
Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval
  • Az elektromos kéziszerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz.
  • Könnyű kezelhetőség az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően.
  • Energiatakarékos: a porszívó automatikusan kikapcsol.
M porosztályú biztonsági porszívó
  • A szűrés hatékonysága 99,9%.
  • Elektronikus térfogatáram figyelés.
  • Biztosítja a tiszta és biztonságos munkahelyeket.
Hűtőlevegő szűrése
  • Meghosszabbítja a turbina élettartamát.
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz
  • Lehetővé teszi a pormentes fúrást, fűrészelést vagy csiszolást elektromos szerszámokkal.
  • Gumi rögzítéssel és hamis levegő forgógyűrűvel szállítjuk.
  • Forgó gyűrű a szívóerő beállításához.
Ergonómikus markolat
  • Az ergonomikus kialakítás lehetővé teszi a gép kényelmes szállítását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Tartálytérfogat (l) 40
Felvételi teljesítmény (W) max. 1380
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Kábel anyaga Gumi
Zajszint (dB (A)) 69
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 17,5
Csomagolási súly (kg) 22,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 650 x 370 x 1100

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 500 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Könyök: elektromosan vezető
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Gyapjú
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
  • Gyertyaszűrő fa
  • Tolófogantyú
  • PE-műanyag tasak a pormentes ürítéshez: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
  • Antisztatikus rendszer
  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
  • Szűrőtisztítás: Szenzorvezérelt, igényorientált Tact szűrőtisztítás
  • Porosztály: M
  • Tartály anyaga: Műanyag
Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Tact Te M ACD Wood
Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Tact Te M ACD Wood

Videók

Alkalmazási területek
  • M porosztályú biztonsági porszívó bármilyen, finomporral kapcsolatos felhasználásra.
  • Finom por és durva szennyeződések felszívásához
  • Műhelyekben, például kővel vagy fával végzett munkáknál, ill. fafeldolgozó iparban
  • Mindenféle kőpor, fapor, kerámiapor elszívására alkalmas.
  • Alkalmas éghető porok porszívózására az IEC 60335-2-69:2021 ACD szabvány szerint (Készülék éghető por felszívására)
Tartozékok
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