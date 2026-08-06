A Kärcher NT 40/1 Tact Te M ACD Wood nedves-száraz porszívó. Ez a speciálisan faipari felhasználásra fejlesztett kompakt készülék hatékony megoldást kínál a fapor és rostos szennyeződések kezelésére, amelyek a hagyományos rendszereket gyorsan eltömíthetik. A Wood patronos szűrő és a szenzorvezérelt Tact szűrőtisztítás 99,9%-os szűrési hatékonyságot biztosít. Az ACD tanúsítás révén éghető porok felszívására is alkalmas, miközben az antisztatikus rendszer és a vezetőképes tartozékok biztonságos működést garantálnak. A 40 literes tartály és az ergonomikus kialakítás ideálissá teszi ipari felhasználásra.