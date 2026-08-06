Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Tact Te M ACD Wood
A Kärcher NT 40/1 Tact Te M ACD Wood nedves-száraz porszívó. Kifejezetten faipari felhasználásra készült, ahol alapkövetelmény a nagy mennyiségű fapor hatékony kezelése.
A Kärcher NT 40/1 Tact Te M ACD Wood nedves-száraz porszívó. Ez a speciálisan faipari felhasználásra fejlesztett kompakt készülék hatékony megoldást kínál a fapor és rostos szennyeződések kezelésére, amelyek a hagyományos rendszereket gyorsan eltömíthetik. A Wood patronos szűrő és a szenzorvezérelt Tact szűrőtisztítás 99,9%-os szűrési hatékonyságot biztosít. Az ACD tanúsítás révén éghető porok felszívására is alkalmas, miközben az antisztatikus rendszer és a vezetőképes tartozékok biztonságos működést garantálnak. A 40 literes tartály és az ergonomikus kialakítás ideálissá teszi ipari felhasználásra.
Jellemzők és előnyök
Tact érzékelővel vezérelt szűrőtisztító rendszer
- Garantálja a maximális szívóerőt és szűrőkapacitást.
- A szűrőtisztítás optimális, igény szerinti gyakorisága.
- Minimális zajkibocsátás.
Az M porosztály tanúsítványával rendelkező patronszűrő
- A patronszűrő megbízhatóan megakadályozza a szűrő eltömődését.
- 99,9 százalékos szűrési hatékonyság, ha nagy mennyiségű szálas hulladék és fapor kerül felporszívózásra.
ACD minősítés
- Éghető porok felszívására engedélyezett.
- Az IEC 60335-2-69:2021 szerint tanúsítva.
- Fokozott felhasználói biztonság.
Tesztelt, 99,9 százalékos szűrési hatékonyság
- Megvédi az egészséget a belélegezhető részecskéktől.
- Az M porosztálynak megfelelően tesztelve.
Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal
- Fokozott felhasználói biztonság.
- Az elektrosztatikus töltés disszipációja.
- Elektrosztatikus kisülés elleni védelem.
Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval
- Az elektromos kéziszerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz.
- Könnyű kezelhetőség az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően.
- Energiatakarékos: a porszívó automatikusan kikapcsol.
M porosztályú biztonsági porszívó
- A szűrés hatékonysága 99,9%.
- Elektronikus térfogatáram figyelés.
- Biztosítja a tiszta és biztonságos munkahelyeket.
Hűtőlevegő szűrése
- Meghosszabbítja a turbina élettartamát.
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz
- Lehetővé teszi a pormentes fúrást, fűrészelést vagy csiszolást elektromos szerszámokkal.
- Gumi rögzítéssel és hamis levegő forgógyűrűvel szállítjuk.
- Forgó gyűrű a szívóerő beállításához.
Ergonómikus markolat
- Az ergonomikus kialakítás lehetővé teszi a gép kényelmes szállítását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tartálytérfogat (l)
|40
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Kábel anyaga
|Gumi
|Zajszint (dB (A))
|69
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|17,5
|Csomagolási súly (kg)
|22,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|650 x 370 x 1100
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 500 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Könyök: elektromosan vezető
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Gyapjú
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
- Gyertyaszűrő fa
- Tolófogantyú
- PE-műanyag tasak a pormentes ürítéshez: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
- Antisztatikus rendszer
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
- Szűrőtisztítás: Szenzorvezérelt, igényorientált Tact szűrőtisztítás
- Porosztály: M
- Tartály anyaga: Műanyag
Videók
Alkalmazási területek
- M porosztályú biztonsági porszívó bármilyen, finomporral kapcsolatos felhasználásra.
- Finom por és durva szennyeződések felszívásához
- Műhelyekben, például kővel vagy fával végzett munkáknál, ill. fafeldolgozó iparban
- Mindenféle kőpor, fapor, kerámiapor elszívására alkalmas.
- Alkalmas éghető porok porszívózására az IEC 60335-2-69:2021 ACD szabvány szerint (Készülék éghető por felszívására)
Tartozékok
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