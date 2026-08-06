Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te L
Professzionális NT 50/1 Tact Te L nedves és száraz porszívó széleskörű felszereltséggel. Tartalmaz egy 50 literes tartályt állítható tolófogantyúval és lefolyótömlővel, valamint egy beépített készülékcsatlakozót.
A Kärcher NT 50/1 Tact Te L nedves-száraz porszívó. Ez a nagy teljesítményű modell az ipari és építőipari felhasználók igényeire lett szabva, ahol a folyamatos és megbízható működés alapkövetelmény. Az 50 literes, robusztus tartály és az olajálló leeresztő tömlő megkönnyíti a folyadékok kezelését. A Tact rendszer és a PES szűrő folyamatos szívóerőt biztosít, míg az ergonomikus tolófogantyú és a fokozatmentes szabályozás kényelmes használatot tesz lehetővé hosszabb munkavégzés során is.
Jellemzők és előnyök
Állítható, ergonomikus tolófogantyúA gyorszárnak köszönhetően az állítható tolófogantyú alkalmazkodik a kezelő magasságához. A tolófogantyú könnyen behajtható a gép helytakarékos tárolásához.
Olajálló leeresztő tömlőOlajálló, beépített leeresztő tömlő a folyadékok könnyű kiürítéséhez.
Széles padlótisztító fej gyorsan cserélhető betétekkelPadlófej kefecsíkkal és gumibetétekkel. Könnyed váltás nedves és száraz porszívók között.
Középső forgókapcsoló
- Kényelmes váltás a szívóprogramok között a központi forgókapcsolóval.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tartálytérfogat (l)
|50
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|68
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|18,3
|Csomagolási súly (kg)
|24
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|640 x 370 x 1045
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Gyapjú
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
- Leeresztőtömlő (olajálló)
- Harmonikaszűrő: PES PTFE bevonattal
- Tolófogantyú
Felszereltség
- Porosztály: L
- Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
- Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
- Antisztatikus készítmény
- Szűrőtisztítás: Tact automata szűrőtisztítás
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
Videók
Alkalmazási területek
- Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
Tartozékok
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