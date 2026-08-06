Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te L

Professzionális NT 50/1 Tact Te L nedves és száraz porszívó széleskörű felszereltséggel. Tartalmaz egy 50 literes tartályt állítható tolófogantyúval és lefolyótömlővel, valamint egy beépített készülékcsatlakozót.

A Kärcher NT 50/1 Tact Te L nedves-száraz porszívó. Ez a nagy teljesítményű modell az ipari és építőipari felhasználók igényeire lett szabva, ahol a folyamatos és megbízható működés alapkövetelmény. Az 50 literes, robusztus tartály és az olajálló leeresztő tömlő megkönnyíti a folyadékok kezelését. A Tact rendszer és a PES szűrő folyamatos szívóerőt biztosít, míg az ergonomikus tolófogantyú és a fokozatmentes szabályozás kényelmes használatot tesz lehetővé hosszabb munkavégzés során is.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te L: Állítható, ergonomikus tolófogantyú
Állítható, ergonomikus tolófogantyú
A gyorszárnak köszönhetően az állítható tolófogantyú alkalmazkodik a kezelő magasságához. A tolófogantyú könnyen behajtható a gép helytakarékos tárolásához.
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te L: Olajálló leeresztő tömlő
Olajálló leeresztő tömlő
Olajálló, beépített leeresztő tömlő a folyadékok könnyű kiürítéséhez.
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te L: Széles padlótisztító fej gyorsan cserélhető betétekkel
Széles padlótisztító fej gyorsan cserélhető betétekkel
Padlófej kefecsíkkal és gumibetétekkel. Könnyed váltás nedves és száraz porszívók között.
Középső forgókapcsoló
  • Kényelmes váltás a szívóprogramok között a központi forgókapcsolóval.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Tartálytérfogat (l) 50
Tartály anyaga Műanyag
Felvételi teljesítmény (W) max. 1380
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 68
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 18,3
Csomagolási súly (kg) 24
Méretek (H × Sz × M) (mm) 640 x 370 x 1045

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Gyapjú
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
  • Leeresztőtömlő (olajálló)
  • Harmonikaszűrő: PES PTFE bevonattal
  • Tolófogantyú

Felszereltség

  • Porosztály: L
  • Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
  • Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
  • Antisztatikus készítmény
  • Szűrőtisztítás: Tact automata szűrőtisztítás
  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te L
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te L

Videók

Alkalmazási területek
  • Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.