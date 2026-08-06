A Kärcher NT 50/1 Tact Te L nedves-száraz porszívó. Ez a nagy teljesítményű modell az ipari és építőipari felhasználók igényeire lett szabva, ahol a folyamatos és megbízható működés alapkövetelmény. Az 50 literes, robusztus tartály és az olajálló leeresztő tömlő megkönnyíti a folyadékok kezelését. A Tact rendszer és a PES szűrő folyamatos szívóerőt biztosít, míg az ergonomikus tolófogantyú és a fokozatmentes szabályozás kényelmes használatot tesz lehetővé hosszabb munkavégzés során is.