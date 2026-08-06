Nedves és száraz porszívó NT 55/2 Tact² Me I

Nagy teljesítményű porszívó Tact² automatikus szűrőtisztítóval és rozsdamentes acél lehajtható tartállyal

A Kärcher NT 55/2 Tact² Me I nedves-száraz porszívó. Ez a berendezés a professzionális ipari kategória egyik csúcsmegoldása, amelyet kifejezetten a folyamatos, nagy terhelésű munkavégzéshez fejlesztettek. A gép legfőbb technikai előnye a kétmotoros meghajtás és a továbbfejlesztett Tact² automatikus szűrőtisztító rendszer, amely biztosítja az állandóan magas szívóerőt még extrém mennyiségű finom por, durva szennyeződés vagy folyadék felszívása során is. A robusztus, rozsdamentes acél tartály és a hosszú élettartamú szűrők minimalizálják a karbantartási igényt, miközben garantálják a megszakítás nélküli üzemelést. Erős felépítése és kiemelkedő teljesítménye miatt ideális választás az építőipar, az autóipar, az élelmiszeripar és más ipari területek számára.

Jellemzők és előnyök
Elhelyezési mechanizmus
  • A tartály könnyű felemelése és leengedése.
  • A kiürítéshez csak a tartályt kell kiemelni. A berendezés és a váz a felhasználás helyén marad.
Igazi nedves és száraz porszívók
  • Folyadékok felszívása esetén, az automatikus töltési szint ellenőrzésnek köszönhetően a porszívó automatikusan kikapcsol a maximális töltési szint elérésekor.
Mobil rozsdamentes acél tartály
  • A behelyezett tartály kényelmesen eltávolítható a vázról és elvihető megsemmisítésre/kiürítéshez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s) 2 x 74
Vákuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tartálytérfogat (l) 55
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény (W) max. 2760
Standard névleges átmérő ( ) ID 40
Kábelhossz (m) 10
Zajszint (dB (A)) 73
Szín ezüst
Súly tartozékok nélkül (kg) 43
Csomagolási súly (kg) 51,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 710 x 570 x 1070

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
  • Könyök: elektromosan vezető
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Harmonikaszűrő: Cellulóz rost anyag
  • Tolófogantyú

Felszereltség

  • Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
  • Antisztatikus készítmény
  • Szűrőtisztítás: Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
Nedves és száraz porszívó NT 55/2 Tact² Me I
Nedves és száraz porszívó NT 55/2 Tact² Me I

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