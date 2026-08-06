A Kärcher NT 55/2 Tact² Me I nedves-száraz porszívó. Ez a berendezés a professzionális ipari kategória egyik csúcsmegoldása, amelyet kifejezetten a folyamatos, nagy terhelésű munkavégzéshez fejlesztettek. A gép legfőbb technikai előnye a kétmotoros meghajtás és a továbbfejlesztett Tact² automatikus szűrőtisztító rendszer, amely biztosítja az állandóan magas szívóerőt még extrém mennyiségű finom por, durva szennyeződés vagy folyadék felszívása során is. A robusztus, rozsdamentes acél tartály és a hosszú élettartamú szűrők minimalizálják a karbantartási igényt, miközben garantálják a megszakítás nélküli üzemelést. Erős felépítése és kiemelkedő teljesítménye miatt ideális választás az építőipar, az autóipar, az élelmiszeripar és más ipari területek számára.