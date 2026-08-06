Nedves és száraz porszívó NT 55/2 Tact² Me I
Nagy teljesítményű porszívó Tact² automatikus szűrőtisztítóval és rozsdamentes acél lehajtható tartállyal
A Kärcher NT 55/2 Tact² Me I nedves-száraz porszívó. Ez a berendezés a professzionális ipari kategória egyik csúcsmegoldása, amelyet kifejezetten a folyamatos, nagy terhelésű munkavégzéshez fejlesztettek. A gép legfőbb technikai előnye a kétmotoros meghajtás és a továbbfejlesztett Tact² automatikus szűrőtisztító rendszer, amely biztosítja az állandóan magas szívóerőt még extrém mennyiségű finom por, durva szennyeződés vagy folyadék felszívása során is. A robusztus, rozsdamentes acél tartály és a hosszú élettartamú szűrők minimalizálják a karbantartási igényt, miközben garantálják a megszakítás nélküli üzemelést. Erős felépítése és kiemelkedő teljesítménye miatt ideális választás az építőipar, az autóipar, az élelmiszeripar és más ipari területek számára.
Jellemzők és előnyök
Elhelyezési mechanizmus
- A tartály könnyű felemelése és leengedése.
- A kiürítéshez csak a tartályt kell kiemelni. A berendezés és a váz a felhasználás helyén marad.
Igazi nedves és száraz porszívók
- Folyadékok felszívása esetén, az automatikus töltési szint ellenőrzésnek köszönhetően a porszívó automatikusan kikapcsol a maximális töltési szint elérésekor.
Mobil rozsdamentes acél tartály
- A behelyezett tartály kényelmesen eltávolítható a vázról és elvihető megsemmisítésre/kiürítéshez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s)
|2 x 74
|Vákuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tartálytérfogat (l)
|55
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 2760
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 40
|Kábelhossz (m)
|10
|Zajszint (dB (A))
|73
|Szín
|ezüst
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|43
|Csomagolási súly (kg)
|51,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|710 x 570 x 1070
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
- Könyök: elektromosan vezető
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Harmonikaszűrő: Cellulóz rost anyag
- Tolófogantyú
Felszereltség
- Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
- Antisztatikus készítmény
- Szűrőtisztítás: Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
Videók
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