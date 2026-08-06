Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Tact Me Te H
A Kärcher NT 75/1 Tact MeTe H nedves-száraz porszívó. Speciális, 75 literes rozsdamentes tartállyal ellátott készülék, amely megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak, és alkalmas veszélyes, H porosztályú anyagok (például azbeszt) felszívására.
A Kärcher NT 75/1 Tact MeTe H nedves-száraz biztonsági porszívó. Ez a speciális modell a legmagasabb biztonsági követelményeknek is megfelel, mivel H-osztályú szűrőrendszerrel rendelkezik, amely akár 99,995%-os szűrési hatékonyságot biztosít. Alkalmas rendkívül veszélyes porok, például azbeszt biztonságos felszívására is. A beépített szenzorok folyamatosan ellenőrzik a légsebességet, és figyelmeztetnek, ha az a kritikus érték alá csökken. A 75 literes rozsdamentes tartály és a Tact rendszer biztosítja a hatékony és biztonságos működést ipari szanálási munkák során.
Jellemzők és előnyök
Tact érzékelővel vezérelt szűrőtisztító rendszerGarantálja a maximális szívóerőt és szűrőkapacitást. A szűrőtisztítás optimális, igény szerinti gyakorisága. Minimális zajkibocsátás.
Teljesíti a H porosztályra vonatkozó tesztkövetelményeket, kiegészítve a további teszttel az azbesztre, a TRGS 519 szerintNémetországban kizárólag az ilyen engedéllyel rendelkező porszívók használata engedélyezett az azbesztet tartalmazó por felszívására.
VálasztókapcsolóA készülékhez csatlakoztatott szívótömlő átmérője a kezelőpanelen beállítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tartálytérfogat (l)
|75
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1000
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|10
|Kábel anyaga
|Gumi
|Zajszint (dB (A))
|67
|Szín
|ezüst
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|24,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|640 x 540 x 925
A csomag tartalma
- Biztonsági szűrőzsák: 1 Darab(ok)
- Szívótömlő hossza: 2.5 m
- Szívótömlő típusa: ívcsővel (eletromosan vezető)
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 505 mm
- Szívócsövek anyaga: Krómozott acél
- Porzsák anyaga: Papír
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
- Harmonikaszűrő: HEPA-14 (H14)
- Tolófogantyú
Felszereltség
- Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
- Antisztatikus rendszer
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
- Szűrőtisztítás: Szenzorvezérelt, igényorientált Tact szűrőtisztítás
- Porosztály: H
- Tartály anyaga: Rozsdamentes acél
Videók
Alkalmazási területek
- H porosztályú biztonsági porszívó az egészségre ártalmas és rákkeltő porok eltávolításához.
- Finom por és durva szennyeződések felszívásához
- Folyadékok és nedves szennyeződések felszívásához
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