Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Tact Me Te H

A Kärcher NT 75/1 Tact MeTe H nedves-száraz porszívó. Speciális, 75 literes rozsdamentes tartállyal ellátott készülék, amely megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak, és alkalmas veszélyes, H porosztályú anyagok (például azbeszt) felszívására.

A Kärcher NT 75/1 Tact MeTe H nedves-száraz biztonsági porszívó. Ez a speciális modell a legmagasabb biztonsági követelményeknek is megfelel, mivel H-osztályú szűrőrendszerrel rendelkezik, amely akár 99,995%-os szűrési hatékonyságot biztosít. Alkalmas rendkívül veszélyes porok, például azbeszt biztonságos felszívására is. A beépített szenzorok folyamatosan ellenőrzik a légsebességet, és figyelmeztetnek, ha az a kritikus érték alá csökken. A 75 literes rozsdamentes tartály és a Tact rendszer biztosítja a hatékony és biztonságos működést ipari szanálási munkák során.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Tact Me Te H: Tact érzékelővel vezérelt szűrőtisztító rendszer
Tact érzékelővel vezérelt szűrőtisztító rendszer
Garantálja a maximális szívóerőt és szűrőkapacitást. A szűrőtisztítás optimális, igény szerinti gyakorisága. Minimális zajkibocsátás.
Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Tact Me Te H: Teljesíti a H porosztályra vonatkozó tesztkövetelményeket, kiegészítve a további teszttel az azbesztre, a TRGS 519 szerint
Teljesíti a H porosztályra vonatkozó tesztkövetelményeket, kiegészítve a további teszttel az azbesztre, a TRGS 519 szerint
Németországban kizárólag az ilyen engedéllyel rendelkező porszívók használata engedélyezett az azbesztet tartalmazó por felszívására.
Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Tact Me Te H: Választókapcsoló
Választókapcsoló
A készülékhez csatlakoztatott szívótömlő átmérője a kezelőpanelen beállítható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tartálytérfogat (l) 75
Felvételi teljesítmény (W) max. 1000
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 10
Kábel anyaga Gumi
Zajszint (dB (A)) 67
Szín ezüst
Súly tartozékok nélkül (kg) 24,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 640 x 540 x 925

A csomag tartalma

  • Biztonsági szűrőzsák: 1 Darab(ok)
  • Szívótömlő hossza: 2.5 m
  • Szívótömlő típusa: ívcsővel (eletromosan vezető)
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 505 mm
  • Szívócsövek anyaga: Krómozott acél
  • Porzsák anyaga: Papír
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
  • Harmonikaszűrő: HEPA-14 (H14)
  • Tolófogantyú

Felszereltség

  • Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
  • Antisztatikus rendszer
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
  • Szűrőtisztítás: Szenzorvezérelt, igényorientált Tact szűrőtisztítás
  • Porosztály: H
  • Tartály anyaga: Rozsdamentes acél
Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Tact Me Te H
Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Tact Me Te H

Videók

Alkalmazási területek
  • H porosztályú biztonsági porszívó az egészségre ártalmas és rákkeltő porok eltávolításához.
  • Finom por és durva szennyeződések felszívásához
  • Folyadékok és nedves szennyeződések felszívásához
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