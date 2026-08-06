A Kärcher NT 75/1 Tact MeTe H nedves-száraz biztonsági porszívó. Ez a speciális modell a legmagasabb biztonsági követelményeknek is megfelel, mivel H-osztályú szűrőrendszerrel rendelkezik, amely akár 99,995%-os szűrési hatékonyságot biztosít. Alkalmas rendkívül veszélyes porok, például azbeszt biztonságos felszívására is. A beépített szenzorok folyamatosan ellenőrzik a légsebességet, és figyelmeztetnek, ha az a kritikus érték alá csökken. A 75 literes rozsdamentes tartály és a Tact rendszer biztosítja a hatékony és biztonságos működést ipari szanálási munkák során.