Permetextrakciós tisztító Puzzi 8/1
A Kärcher Puzzi 8/1 Adv permetextrakciós tisztítógép. Az „Advanced” változat gyors és alapos mélytisztítást kínál textilfelületeken és kárpitokon.
A Kärcher Puzzi 8/1 permetextrakciós tisztítógép. Ez a kompakt, mégis nagy teljesítményű készülék kifejezetten kárpitok és kisebb textilfelületek tisztítására lett optimalizálva. Kiemelkedő visszaszívási teljesítménye biztosítja a gyors száradást, miközben hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket. Ergonomikus kialakítása és alacsony súlya kényelmes használatot tesz lehetővé.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedő tisztítási teljesítménySzövetek tökéletes tisztítása a szálak mélyéig. A kiváló szívóteljesítménynek köszönhetően a gyorsan száradó felületek hamar használatba vehetőek. Kiváló tisztítási eredmények – a különbség szemmel látható.
Ergonomikus kialakítású, extra rövid kárpitfejA markolat és a nyomáskapcsolók egyetlen ujjal működtethetők. A praktikus forma különféle fogási pozíciókat tesz lehetővé. A piros szívóél hatékony vízfelszívást biztosít.
Kis súly és kompakt, masszív kialakításKönnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is. Hosszú, fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A hosszú élettartam biztosítja a magas hatékonyságot.
Kivehető, okos 2 az 1-ben tartály
- Gyors és egyszerű a frissvíztartály feltöltése.
- Kényelmes és egyszerű a szennyezett víz eltávolítása.
- Illusztráció a gyorsindításról az egyszerű kezeléshez.
Egyszerű működtetés a két nagy nyomógombnak köszönhetően
- Nem szükséges hajolgatni: lábbal kapcsolható gomb a gyors és könnyű használat érdekében.
- Gyors, egylépéses módszer: kombinált permetezés és felszívás egy műveletben.
- Kétlépéses módszer: permetezzen a szövetszálakra, és hagyja beszívódni – azután szívja fel.
Nagy hátsó kerekek és 360°-ban mozgó elülső görgők
- Könnyen manőverezhető egyenetlen felületen is.
- Különösen jól irányítható és könnyen kezelhető a tisztítás során.
Kábelakasztó
- A tápkábel biztonságos tárolásához.
- Praktikus és megóvja a kábeleket.
- A gép könnyen szállítható és tárolható.
Nagy, széles frissvíztöltő-nyílás
- Kényelmes, biztonságos és friss vízzel gyorsan feltölthető.
- Tisztán látható szintjelző.
- A készülék húzása vagy tolása során nincs kifröccsenés.
Beépített tároló a kárpitfejnek
- A felcsatolható kialakításnak köszönhetően a kárpitfej mindig kéznél van.
- Biztonságos tárolás még szállítás közben is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|12 - 18
|Légáramlás (l / s)
|71
|Vákuum (mbar/kPa)
|270 / 27
|Permetmennyiség (l/min)
|1
|Permetnyomás (bar)
|1
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|8 / 7
|Turbina teljesítménye (W)
|1200
|Szivattyú teljesítménye (W)
|40
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Zajszint (dB (A))
|71
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|8,6
|Csomagolási súly (kg)
|11,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|524 x 332 x 442
A csomag tartalma
- Rövid kárpitfúvóka fogantyúval
- Permetextrakciós tömlő: 2.5 m
- Kábelakasztó
- Kivehető 2 az 1-ben tartály a friss/koszosvíz számára
Felszereltség
- Beépített tartozéktároló kárpitfej/résszívó számára
- Integrált tartozéktároló a padlófejhez
- Tisztítófej fúvóka: Kárpittisztító fej, narancs
Videók
Alkalmazási területek
- Kárpitok és kárpitozott bútorok intenzív, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
- Szövetek célzott folteltávolításához.
- Minden textilfelület tisztítására alkalmas – beleértve az autók belsejét is.
- Kárpitozott autóülések intenzív, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
- Higiéniai szempontból kritikus területek kárpitjainak tisztításához
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