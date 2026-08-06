A Kärcher Puzzi 8/1 permetextrakciós tisztítógép. Ez a kompakt, mégis nagy teljesítményű készülék kifejezetten kárpitok és kisebb textilfelületek tisztítására lett optimalizálva. Kiemelkedő visszaszívási teljesítménye biztosítja a gyors száradást, miközben hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket. Ergonomikus kialakítása és alacsony súlya kényelmes használatot tesz lehetővé.