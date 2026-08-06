Ablaktisztító fej
A gőztisztítóra illeszthető ablaktisztító fej alaposan megtisztítja az üveget, ablakokat és a tükröket.
A gőztisztítóra illeszthető ablaktisztító fej alaposan megtisztítja az üveget, ablakokat, tükröket, és ezáltal teszi még sokoldalúbbá a Kärcher gőztisztítókat.
Jellemzők és előnyök
Kíváló minőségű gumicsík
- ÜVEGEK, ABLAKOK, TÜKRÖK CSÍKMENTES TISZTÍTÁSA, A GŐZ ÉS A SZENNYEZŐDÉS OPTIMÁLIS ELTÁVOLÍTÁSA.
Gőzkieresztő nyílások a fúvókán
- AZ ÜVEGPANEL VAPORIZÁLT AMI SEGÍT A SZENNYEZŐDÉS OPTIMÁLIS ELTÁVOLÍTÁSÁBAN.
KICSI ÉS KÖNNYED FORMATERVEZÉS
- Könnyed kezelés az alapos tisztítási eredményekért
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|255 x 43 x 130
Kompatibilis készülékek
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (sárga) ajándék fémkulaccsal
- SC 3 EasyFix +disposable cloth set*EU
- SC 3 EasyFix Premium (fehér)
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron (fehér) *EU
- SC 4 Premium
Alkalmazási területek
- Ablakok és üvegfelületek
Tartozékok
Alkatrész kereső
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