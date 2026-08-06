Ablaktisztító fej

A gőztisztítóra illeszthető ablaktisztító fej alaposan megtisztítja az üveget, ablakokat és a tükröket.

A gőztisztítóra illeszthető ablaktisztító fej alaposan megtisztítja az üveget, ablakokat, tükröket, és ezáltal teszi még sokoldalúbbá a Kärcher gőztisztítókat.

Jellemzők és előnyök
Kíváló minőségű gumicsík
  • ÜVEGEK, ABLAKOK, TÜKRÖK CSÍKMENTES TISZTÍTÁSA, A GŐZ ÉS A SZENNYEZŐDÉS OPTIMÁLIS ELTÁVOLÍTÁSA.
Gőzkieresztő nyílások a fúvókán
  • AZ ÜVEGPANEL VAPORIZÁLT AMI SEGÍT A SZENNYEZŐDÉS OPTIMÁLIS ELTÁVOLÍTÁSÁBAN.
KICSI ÉS KÖNNYED FORMATERVEZÉS
  • Könnyed kezelés az alapos tisztítási eredményekért
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 255 x 43 x 130
Alkalmazási területek
  • Ablakok és üvegfelületek
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.