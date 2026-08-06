Brush strips set
Kiváló minőségű kefecsíkkészlet arra az esetre, ha az XXL réskefe sörtéi elhasználódtak. Egyszerűen távolítsa el a kopott kefecsíkot, és helyezzen be egy újat.
Miután az XXL réskefe tartós sörtéi elhasználódtak, ki kell őket cserélni a tökéletes tisztítási eredmény elérése érdekében. Ehhez egyszerűen húzza ki a teljes kefecsíkot, és cserélje ki egy újra. Ezzel a lehetőséggel nem csak pénzt takarít meg, hanem a környezetet is védi.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|156 x 18 x 25
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )