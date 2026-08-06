Miután az XXL réskefe tartós sörtéi elhasználódtak, ki kell őket cserélni a tökéletes tisztítási eredmény elérése érdekében. Ehhez egyszerűen húzza ki a teljes kefecsíkot, és cserélje ki egy újra. Ezzel a lehetőséggel nem csak pénzt takarít meg, hanem a környezetet is védi.