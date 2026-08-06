Az EasyFix gőztisztító padlófúvóka kompatibilis univerzális padlótisztító kendővel érkezik, és kiváló tisztítási eredményeket biztosít a kemény padlókon - még a sarkokban és a széleken is. Az okos hook and loop rendszerrel az univerzális padlótisztító kendő gyorsan és egyszerűen rögzíthető a padlófúvókára: Egyszerűen nyomja a padlótisztító kendőt az EasyFix padlófúvókára, és máris használatra kész. Tisztítás után a padlótisztító kendő könnyen és a szennyeződéssel való érintkezés nélkül levehető az EasyFix padlófúvókáról: egyszerűen lépjen rá a kendőn lévő lábfülre, és húzza fel a padlófúvókát.