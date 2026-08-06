EasyFix Padlófúvóka készlet
A kényelmes hook-and-loop rendszernek és a kompatibilis univerzális padlótisztító kendőnek köszönhetően az EasyFix gőztisztítókhoz való padlófúvókakészleten lévő kendőt anélkül cserélheti ki, hogy szennyeződéssel kellene érintkeznie.
Az EasyFix gőztisztító padlófúvóka kompatibilis univerzális padlótisztító kendővel érkezik, és kiváló tisztítási eredményeket biztosít a kemény padlókon - még a sarkokban és a széleken is. Az okos hook and loop rendszerrel az univerzális padlótisztító kendő gyorsan és egyszerűen rögzíthető a padlófúvókára: Egyszerűen nyomja a padlótisztító kendőt az EasyFix padlófúvókára, és máris használatra kész. Tisztítás után a padlótisztító kendő könnyen és a szennyeződéssel való érintkezés nélkül levehető az EasyFix padlófúvókáról: egyszerűen lépjen rá a kendőn lévő lábfülre, és húzza fel a padlófúvókát.
Jellemzők és előnyök
Prémium mikroszálas
- A kendő speciális hurokszerkezete különösen jó szennyeződésfelvételt és alapos tisztítási eredményt biztosít minden tömített kemény felületen.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kényelmes tépőzáras rendszer
Taposófül a padlótisztító kendőn
- Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
- Az alkalmazási terület (pl. a konyha és a fürdőszoba elkülönítése) feljegyezhető a talpszárnyon lévő mezőben.
Innovatív lamellás technológia
- A lamellás technológiának köszönhetően a gőz egyenletesen oszlik el a tisztítófelületen és a padlótisztító kendőn.
Rugalmas fúvóka a tisztítófejen
- Ergonómikus és hatásos tisztítás bármilyen testmagasság esetén.
- Ideális a bútorok alá való benyúláshoz.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|345 x 115 x 100
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Csempék