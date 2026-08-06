A Power EasyFix padlótisztító kendőkészlet két kiváló minőségű kendőt tartalmaz a gőztisztítóval történő alapos és higiénikus tisztításhoz. Az Ultra Abrasive rongy nagyobb arányban tartalmaz csiszolószálakat, így különösen könnyű eltávolítani a makacs szennyeződéseket. Az Abrasive törlőkendő támogatja a szennyeződések csiszolószálakkal történő eltávolítását, és további puha textil részekkel kiváló szennyeződés-felszívást tesz lehetővé, például az Ultra Abrasive törlőkendővel történő tisztítás után. A tépőzáras rendszernek köszönhetően a törlőkendők egyszerűen és gyorsan rögzíthetők a gőztisztító padlófúvókájára: egyszerűen nyomja rá a padlótisztító kendőt az EasyFix padlófejre, és már kész is. Munka közben a kendő biztonságosan a helyén marad. Tisztítás után a használt kendő eltávolítható az EasyFix padlófúvókáról anélkül, hogy szennyeződéssel érintkezne: egyszerűen lépjen rá a ruha lábfülére, és húzza felfelé és távolabb tőle a padlófejet.