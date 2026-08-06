EasyFix Power padlókendő szett
Két padlótisztító kendő közepes és makacs szennyeződésű kemény padlók alapos és higiénikus tisztításához.
A Power EasyFix padlótisztító kendőkészlet két kiváló minőségű kendőt tartalmaz a gőztisztítóval történő alapos és higiénikus tisztításhoz. Az Ultra Abrasive rongy nagyobb arányban tartalmaz csiszolószálakat, így különösen könnyű eltávolítani a makacs szennyeződéseket. Az Abrasive törlőkendő támogatja a szennyeződések csiszolószálakkal történő eltávolítását, és további puha textil részekkel kiváló szennyeződés-felszívást tesz lehetővé, például az Ultra Abrasive törlőkendővel történő tisztítás után. A tépőzáras rendszernek köszönhetően a törlőkendők egyszerűen és gyorsan rögzíthetők a gőztisztító padlófúvókájára: egyszerűen nyomja rá a padlótisztító kendőt az EasyFix padlófejre, és már kész is. Munka közben a kendő biztonságosan a helyén marad. Tisztítás után a használt kendő eltávolítható az EasyFix padlófúvókáról anélkül, hogy szennyeződéssel érintkezne: egyszerűen lépjen rá a ruha lábfülére, és húzza felfelé és távolabb tőle a padlófejet.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű rostkeverék
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kényelmes tépőzáras rendszer
- A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése mindössze rányomással.
- A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőn
- Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
- Az alkalmazási terület (pl. a konyha és a fürdőszoba elkülönítése) feljegyezhető a talpszárnyon lévő mezőben.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kőpadlók
- Kemény padlók
- Csempék