A Kärcher autós akkumulátortöltője az autóban található 12 voltos szivargyújtóval tölti fel az elektromos jégkaparót és a mobil kültéri tisztítót. Így mindkét eszközt utazás közben is könnyen fel lehet tölteni az autó akkumulátorán keresztül, és mindig útrakész. Az autós akkumulátortöltő nagyobb kényelmet és rugalmasságot garantál.