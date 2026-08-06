EDI 4 autó adapter
Mindig útra kész, még utazás közben is - az autó akkumulátortöltőjével az elektromos jégkaparó és a mobil kültéri tisztító az autóút során feltölthető az autó akkumulátorán keresztül.
A Kärcher autós akkumulátortöltője az autóban található 12 voltos szivargyújtóval tölti fel az elektromos jégkaparót és a mobil kültéri tisztítót. Így mindkét eszközt utazás közben is könnyen fel lehet tölteni az autó akkumulátorán keresztül, és mindig útrakész. Az autós akkumulátortöltő nagyobb kényelmet és rugalmasságot garantál.
Jellemzők és előnyök
Standard autós szivargyújtóhoz való csatlakozóval
- Az autóhoz való kényelmes csatlakoztatáshoz.
Az utazásra garantáltan készen áll
- Mindig elegendő akkumulátor-üzemidő, köszönhetően az autó akkumulátorával történő töltésnek.
- Nagyobb rugalmasság, hálózati aljzattól független töltés.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|100 x 24 x 24