Filter set AF 30

A nagy légáramlási sebesség és a hatékonyság: Az AF 30 légtisztító csereszűrőkészlete H13 szűrőanyagot és antibakteriális bevonatú aktív szén elemet tartalmaz.

A nagy arányban antibakteriális bevonatú aktív szenet tartalmazó H13 szűrőkészlet megbízhatóan távolítja el a levegőben lévő káros anyagok nagy számát, 99,95%-os elválasztási fokával 0,3 µm-es részecskeátmérő mellett. A szűrő felfogja a port, finom port, részecskéket, aeroszolokat, kórokozókat és még a vírusokat is. Ezenkívül a szűrőanyag antibakteriális bevonata eltávolítja a kórokozókat és a baktériumokat, és aktív szénréteg egészíti ki, amely kiszűri a levegőből a szagokat, vegyi gőzöket, VOC-okat (illékony szerves vegyületek) és egyéb káros anyagokat.

Jellemzők és előnyök
H13 szűrés
  • H13 szűrő a kórokozók és aeroszolok megbízható eltávolításához.
  • A szűrő hatásfoka 99,95%.
Aktív szén elem
  • Szagok és vegyi gőzök megkötésére.
Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási egység (Darab(ok)) 2
Súly (kg) 0,9
Csomagolási súly (kg) 1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 357 x 178 x 80

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Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Belső terek