A nagy arányban antibakteriális bevonatú aktív szenet tartalmazó H13 szűrőkészlet megbízhatóan távolítja el a levegőben lévő káros anyagok nagy számát, 99,95%-os elválasztási fokával 0,3 µm-es részecskeátmérő mellett. A szűrő felfogja a port, finom port, részecskéket, aeroszolokat, kórokozókat és még a vírusokat is. Ezenkívül a szűrőanyag antibakteriális bevonata eltávolítja a kórokozókat és a baktériumokat, és aktív szénréteg egészíti ki, amely kiszűri a levegőből a szagokat, vegyi gőzöket, VOC-okat (illékony szerves vegyületek) és egyéb káros anyagokat.