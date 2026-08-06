A gyorsan száradó mikroszálas kendő különösen jó nedvszívó képességű, sok nedvességet és folyadékot vesz fel. Kellemesen bolyhos és kíméli az érzékeny felületeket. 40 × 40 centiméteres méretének köszönhetően ideális kerékpárok eltárolás előtti szárazra törléséhez.