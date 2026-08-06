Mikroszálas kendő
A kiváló minőségű bolyhos mikroszálas kendővel a tisztítóeszközök tárolás előtt szárazra törölhetők.
A gyorsan száradó mikroszálas kendő különösen jó nedvszívó képességű, sok nedvességet és folyadékot vesz fel. Kellemesen bolyhos és kíméli az érzékeny felületeket. 40 × 40 centiméteres méretének köszönhetően ideális kerékpárok eltárolás előtti szárazra törléséhez.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű bolyhos mikroszálas kendő
- A tisztítóeszközök eltárolás előtti szárításához.
mikroszálas
- Nagy mennyiségű vizet vesz fel és gyorsan szárad.
bolyhos
- Kíméli a felületeket.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Textil szálösszetétele
|80% poliészter, 20% poliamid
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|400 x 400 x 4
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Cipők / túrabakancsok
- Babakocsik
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek