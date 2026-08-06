Mikroszálas kendő

A kiváló minőségű bolyhos mikroszálas kendővel a tisztítóeszközök tárolás előtt szárazra törölhetők.

A gyorsan száradó mikroszálas kendő különösen jó nedvszívó képességű, sok nedvességet és folyadékot vesz fel. Kellemesen bolyhos és kíméli az érzékeny felületeket. 40 × 40 centiméteres méretének köszönhetően ideális kerékpárok eltárolás előtti szárazra törléséhez.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű bolyhos mikroszálas kendő
  • A tisztítóeszközök eltárolás előtti szárításához.
mikroszálas
  • Nagy mennyiségű vizet vesz fel és gyorsan szárad.
bolyhos
  • Kíméli a felületeket.
Specifikációk

Műszaki adatok

Textil szálösszetétele 80% poliészter, 20% poliamid
Szín antracit
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 400 x 400 x 4
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Cipők / túrabakancsok
  • Babakocsik
  • Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek