A mobil tisztításhoz való szívótömlő segítségével a nyomással működő mosó alternatív vízforrásokhoz, mint kutakhoz vagy vizeskannákhoz is csatlakoztatható. Ehhez a tartályt a készülékről le kell emelni, a tömlő csatlakozóját a csonkhoz csatlakoztatni, és a tömlő másik, szűrővel ellátott végét a vízbe helyezni. A pisztoly ezt követő működtetésekor a készülék vizet szív fel. A szűrő megbízhatóan gondoskodik arról, hogy a készülékbe ne kerüljön szennyezett víz. Tisztításhoz kivehető, és folyó víz alatt leöblíthető. 2 méteres hosszának köszönhetően a szívótömlő nagy hatótávolságot biztosít munkavégzés során.