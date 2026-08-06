Szívótömlő
A mobil tisztításhoz való szívótömlő a nyomással működő mosó pisztolyára csatlakoztatható, és alternatív vízforrások, például kutak vagy vizeskannák használatát teszi lehetővé.
A mobil tisztításhoz való szívótömlő segítségével a nyomással működő mosó alternatív vízforrásokhoz, mint kutakhoz vagy vizeskannákhoz is csatlakoztatható. Ehhez a tartályt a készülékről le kell emelni, a tömlő csatlakozóját a csonkhoz csatlakoztatni, és a tömlő másik, szűrővel ellátott végét a vízbe helyezni. A pisztoly ezt követő működtetésekor a készülék vizet szív fel. A szűrő megbízhatóan gondoskodik arról, hogy a készülékbe ne kerüljön szennyezett víz. Tisztításhoz kivehető, és folyó víz alatt leöblíthető. 2 méteres hosszának köszönhetően a szívótömlő nagy hatótávolságot biztosít munkavégzés során.
Jellemzők és előnyök
A készülékhez csatlakoztatva
- Helyettesíti a víztartályt.
Alternatív vízforrások
- Nincs vízmennyiség korlátozás
Beépített szűrő
- Megakadályozza, hogy szennyeződött víz kerüljön a készülékbe.
Nagy hatótávolság felhasználás során
- 2 m-es hosszúság.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|198 x 144 x 48