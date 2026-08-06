Szóróflakon készlet Extra
Az új Extra spray flakon készlet tartalmaz egy mikroszálas törlőkendőt tépőzáras rögzítéssel, széles és keskeny törlőket, durva szennyeződés lehúzót és 20 ml ablaktisztító koncentrátumot.
Az új prémium szórópalack készlet állítható méretű párnatartóval is optimális eredményeket produkál széles és keskeny ablakok tisztításánál is. A mikroszálas törlőkendő könnyen felhelyezhető és gyorsan cserélhető a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően. Ráadásul a szennyeződéskaparóval még a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolíthatja a szélvédőről.
Jellemzők és előnyök
Szélesebb törlő
- Kisebb és nagyobb ablakok tisztításához is
Tépőzáras rögzítés
- A tépőzáras rögzítés által a mikroszálas huzat egyszerűen és gyorsan cserélhető
Szennykaparó
- A szennykaparóval a makacs szennyeződések pillanatok alatt eltávolíthatók
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Textil szálösszetétele
|80% poliészter; 15% poliamid
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|120 x 120 x 250
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Ablakok és üvegfelületek
- Sima felületek
- Tükrök
- Csempék
- Makacs szennyeződések
Tartozékok
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