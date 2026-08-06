Az új prémium szórópalack készlet állítható méretű párnatartóval is optimális eredményeket produkál széles és keskeny ablakok tisztításánál is. A mikroszálas törlőkendő könnyen felhelyezhető és gyorsan cserélhető a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően. Ráadásul a szennyeződéskaparóval még a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolíthatja a szélvédőről.