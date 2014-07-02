T/NT szűrő

Kärcher Lapos redőzött szűrő HEPA, H porosztály

Lapos redőzött szűrő HEPA, H porosztály

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Kärcher Lapos redőzött szűrő, standard, BIA C vagy akár M porosztályig

Lapos redőzött szűrő, standard, BIA C vagy akár M porosztályig

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Kärcher Durva szennyeződésszűrő nedves porszívózáshoz

Durva szennyeződésszűrő nedves porszívózáshoz

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Kärcher Fő szűrőkosarak

Fő szűrőkosarak

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Kärcher HEPA szűrő

HEPA szűrő

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Kärcher Nedves szűrőzsák

Nedves szűrőzsák

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Kärcher Standard patronszűrő, BIA C-ig, M porosztály

Standard patronszűrő, BIA C-ig, M porosztály

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Kärcher Műanyag zsákok a pormentes ártalmatlanításhoz

Műanyag zsákok a pormentes ártalmatlanításhoz

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Kärcher Biztonsági szűrőkészletek/zsákok

Biztonsági szűrőkészletek/zsákok

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Kärcher Szövetszűrő

Szövetszűrő

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Kärcher Szövet szűrőzsák

Szövet szűrőzsák

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Kärcher Kipufogó levegő szűrő

Kipufogó levegő szűrő

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