Tapétaoldó

Tapétaoldó a tapéta és tapétaragasztó gond nélküli eltávolításához gőz segítségével.

Tapétaoldó a tapéta és tapétaragasztó gond nélküli eltávolításához a gőz erőteljes segítségével. Ezzel a gőztisztító tapétaoldóvá válik és a felújítási munkák pedig gyerekjátékká.

Jellemzők és előnyök
Feltét gőzkieresztő nyílással és kaparóval
  • Tapéta és tapétaragasztó gyors és a bőrt kímélő eltávolításához
Gőzkieresztés nagy felületen
  • A tapéta gyors leoldása nagy felületen
Nem szökik meg a gőz.
  • A gőz gyorsan behatol a tapétába.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 320 x 220 x 100
Alkalmazási területek
  • Tapéta
  • Makacs szennyeződések