Tapétaoldó
Tapétaoldó a tapéta és tapétaragasztó gond nélküli eltávolításához gőz segítségével.
Tapétaoldó a tapéta és tapétaragasztó gond nélküli eltávolításához a gőz erőteljes segítségével. Ezzel a gőztisztító tapétaoldóvá válik és a felújítási munkák pedig gyerekjátékká.
Jellemzők és előnyök
Feltét gőzkieresztő nyílással és kaparóval
- Tapéta és tapétaragasztó gyors és a bőrt kímélő eltávolításához
Gőzkieresztés nagy felületen
- A tapéta gyors leoldása nagy felületen
Nem szökik meg a gőz.
- A gőz gyorsan behatol a tapétába.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|320 x 220 x 100
Kompatibilis készülékek
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium (fehér)
- SC 1 Premium (fehér)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (sárga) ajándék fémkulaccsal
- SC 3 EasyFix + Windows Nozzle
- SC 3 EasyFix +disposable cloth set*EU
- SC 3 EasyFix Premium (fehér)
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron (fehér) *EU
- SC 4 Premium
Alkalmazási területek
- Tapéta
- Makacs szennyeződések