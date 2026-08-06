Univerzális kefe
Univerzális kefe az ideális kefés tisztításhoz. A nyomással működő mosó pisztolyára csatlakoztatható, feloldja a makacs szennyeződéseket és kíméli az kényes tárgyakat.
A vízáteresztő sörtéknek köszönhetően a nyomással működő tisztító pisztolyához csatlakoztatható univerzális kefe feloldja, és egyúttal lemossa a makacs szennyeződéseket. A finom sörték kímélik a kényes felületeket a tisztítási teljesítmény csökkenése nélkül. A kefe körös-körül sörtézett, így optimális felületek, de akár összetett alakzatok, mint kerékpárok hézagainak tisztításához is.
Jellemzők és előnyök
A pisztolyhoz csatlakoztatható
- Így szabad marad az egyik kéz.
Puha sörték
- Eltávolítja és lemossa a makacs szennyeződéseket.
Körös-körül sörtével ellátva
- A nehezen elérhető helyek tisztításához is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|200 x 80 x 80
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Babakocsik
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
- Cipők / túrabakancsok
- Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)