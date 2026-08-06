Univerzális kefe

Univerzális kefe az ideális kefés tisztításhoz. A nyomással működő mosó pisztolyára csatlakoztatható, feloldja a makacs szennyeződéseket és kíméli az kényes tárgyakat.

A vízáteresztő sörtéknek köszönhetően a nyomással működő tisztító pisztolyához csatlakoztatható univerzális kefe feloldja, és egyúttal lemossa a makacs szennyeződéseket. A finom sörték kímélik a kényes felületeket a tisztítási teljesítmény csökkenése nélkül. A kefe körös-körül sörtézett, így optimális felületek, de akár összetett alakzatok, mint kerékpárok hézagainak tisztításához is.

Jellemzők és előnyök
A pisztolyhoz csatlakoztatható
  • Így szabad marad az egyik kéz.
Puha sörték
  • Eltávolítja és lemossa a makacs szennyeződéseket.
Körös-körül sörtével ellátva
  • A nehezen elérhető helyek tisztításához is.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 200 x 80 x 80
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Sátrak / kempingfelszerelések
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Babakocsik
  • Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
  • Cipők / túrabakancsok
  • Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)