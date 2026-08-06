A vízáteresztő sörtéknek köszönhetően a nyomással működő tisztító pisztolyához csatlakoztatható univerzális kefe feloldja, és egyúttal lemossa a makacs szennyeződéseket. A finom sörték kímélik a kényes felületeket a tisztítási teljesítmény csökkenése nélkül. A kefe körös-körül sörtézett, így optimális felületek, de akár összetett alakzatok, mint kerékpárok hézagainak tisztításához is.