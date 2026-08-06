Univerzális padlótisztító kendő készlet
A kiváló minőségű finom szálból készült univerzális padlótisztító kendők ideálisak a makacs szennyeződések gőztisztítóval történő eltávolításához. hook and loop rendszernek köszönhetően a kendő cseréjekor nem érintkezik a szennyeződéssel.
Az EasyFix padlótisztító kendő készlet két kiváló minőségű finom szálból készült, nagy nedvszívó képességű, strapabíró padlótisztító kendőt tartalmaz az EasyFix padlófúvókához. A speciális hurokszerkezetű textilszövet különösen jó szennyeződésfelvételt biztosít. A nagy gőzáteresztő képesség kiváló és higénikus tisztítási eredményeket tesz lehetővé - még a sarkok és élek is pillanatok alatt tiszták lesznek. A hook and loop rendszernek köszönhetően a padlótisztító kendők egyszerűen és gyorsan a gőztisztító padlófúvókához rögzíthetők: egyszerűen nyomja rá az EasyFix padlófúvókára, és már kész is. Munka közben a kendő biztonságosan a helyén marad, és nem csúszik el. Tisztítás után a használt kendő a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolítható az EasyFix padlófúvókáról: egyszerűen lépjen rá a kendőn lévő lábfülre, húzza fel a padlófúvókát és távolítsa el róla.
Jellemzők és előnyök
Prémium mikroszálasA kendő speciális hurokszerkezete különösen jó szennyeződésfelvételt és alapos tisztítási eredményt biztosít minden tömített kemény felületen. Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kényelmes tépőzáras rendszerA padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése mindössze rányomással. A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőnKendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet. Az alkalmazási terület (pl. a konyha és a fürdőszoba elkülönítése) feljegyezhető a talpszárnyon lévő mezőben.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
- Kemény padlók
- Csempék