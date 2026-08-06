Az EasyFix padlótisztító kendő készlet két kiváló minőségű finom szálból készült, nagy nedvszívó képességű, strapabíró padlótisztító kendőt tartalmaz az EasyFix padlófúvókához. A speciális hurokszerkezetű textilszövet különösen jó szennyeződésfelvételt biztosít. A nagy gőzáteresztő képesség kiváló és higénikus tisztítási eredményeket tesz lehetővé - még a sarkok és élek is pillanatok alatt tiszták lesznek. A hook and loop rendszernek köszönhetően a padlótisztító kendők egyszerűen és gyorsan a gőztisztító padlófúvókához rögzíthetők: egyszerűen nyomja rá az EasyFix padlófúvókára, és már kész is. Munka közben a kendő biztonságosan a helyén marad, és nem csúszik el. Tisztítás után a használt kendő a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolítható az EasyFix padlófúvókáról: egyszerűen lépjen rá a kendőn lévő lábfülre, húzza fel a padlófúvókát és távolítsa el róla.