A vízkőmentesítő patron megvédi a gőztisztító belsejében lévő technológiát a vízkő felhalmozódásától, így biztosítva a készülék hosszú élettartamát. A vízkőmentesítő patron használata és cseréje egyszerű, a használt patron pedig a háztartási hulladékkal együtt kidobható.