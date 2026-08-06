XXL fugatisztító
A Kärcher XXL fugatisztító kefe használatával a tisztítás soha nem volt még ilyen egyszerű és hatékony. A nagy méretű kefe rugalmas csuklójának köszönhetően ideális különféle csempék és fugák alapos tisztításához.
A Kärcher XXL résszívó/fugatisztító kefe különösen hasznos kiegészítő gőztisztításhoz. A korábban időigényes cementfuga-tisztítás most még egyszerűbbé vált ezzel a kefével. Egyszerűen csatlakoztasd a kefét a hosszabbító csövekhez, hogy kényelmesen, állva használhasd. A kefe rugalmas csuklója biztosítja a kényelmet, legyen szó a padlón vagy a falakon történő tisztításról. A gőz gyorsan és egyenletesen oszlik el a kefén, így a nehezen elérhető helyekre is eljut. A kefe méretét és a sörték elrendezését úgy tervezték, hogy a lehető legnagyobb felületet lehessen a legrövidebb idő alatt tisztítani. Ez páratlanul gyors és egyszerű tisztítási élményt biztosít – teljesen vegyszermentesen. Ha a sörték idővel elkopnának, a teljes kefesáv könnyen cserélhető.
Jellemzők és előnyök
A sörték elrendezéseA sörték sorban elhelyezett elrendezése lehetővé teszi a rések pontos és hatékony tisztítását. Az XXL réskefe gyorsan és hatékonyan tisztítja a réseket, és még a mélyen felhalmozódott szennyeződéseket is felszedi. A fürdőszobákban és konyhákban lévő rések ismét újszerűek.
Manőverezhető forgócsuklóAz XXL réskefe rugalmas illesztése biztosítja a rések könnyű és erőfeszítés nélküli tisztítását különböző pozíciókból és szögekből. Használata gőztisztítónk hosszabbító csöveivel nagyon kényelmes a kézi réstisztításhoz képest. Mindez kényelmesen megtehető állva.
Kiváló minőségű sörteanyagHosszú élettartam a rendkívül alacsony kopásállóságú sörtéknek köszönhetően. Használható cementkötésekre, nem használható szilikon tömítésekre.
Cserélhető kefecsík
- Amikor a sörték elhasználódnak, az egész kefesort egyszerűen ki lehet húzni és kicserélni egy újra.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|156 x 39 x 217
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
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