A Kärcher XXL résszívó/fugatisztító kefe különösen hasznos kiegészítő gőztisztításhoz. A korábban időigényes cementfuga-tisztítás most még egyszerűbbé vált ezzel a kefével. Egyszerűen csatlakoztasd a kefét a hosszabbító csövekhez, hogy kényelmesen, állva használhasd. A kefe rugalmas csuklója biztosítja a kényelmet, legyen szó a padlón vagy a falakon történő tisztításról. A gőz gyorsan és egyenletesen oszlik el a kefén, így a nehezen elérhető helyekre is eljut. A kefe méretét és a sörték elrendezését úgy tervezték, hogy a lehető legnagyobb felületet lehessen a legrövidebb idő alatt tisztítani. Ez páratlanul gyors és egyszerű tisztítási élményt biztosít – teljesen vegyszermentesen. Ha a sörték idővel elkopnának, a teljes kefesáv könnyen cserélhető.