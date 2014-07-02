Zuhanás elleni védelem

Tanúsított védelmi rendszer tetőn végzett munkához. Tartalma: együttfutó zuhanásgátló energiaelnyelővel és 15 m-es vezérfonalas kötéllel, zuhanásgátló heveder, csaptató és acéllemezkoffer.

Tanúsított és szabványos védőeszköz a tetőn való biztonságos munkavégzéshez. A leesés elleni védelem tartalmaz egy energiaelnyelővel felszerelt együttfutó zuhanásgátlót és 15 m vezérfonalas kötelet, egy zuhanásgátló hevedert, egy csaptatót a zuhanásgátló eszköz rögzítéséhez, valamint egy praktikus acéllemezkoffert a szállításhoz.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 8,4

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