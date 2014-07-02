Tanúsított és szabványos védőeszköz a tetőn való biztonságos munkavégzéshez. A leesés elleni védelem tartalmaz egy energiaelnyelővel felszerelt együttfutó zuhanásgátlót és 15 m vezérfonalas kötelet, egy zuhanásgátló hevedert, egy csaptatót a zuhanásgátló eszköz rögzítéséhez, valamint egy praktikus acéllemezkoffert a szállításhoz.