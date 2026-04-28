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    Lawn Trimmer Spool (3 Pack) LTR 18 | Kärcher

    Three black spools with blue line, labelled "Rewind Line," arranged on a white background.

    Lawn Trimmer Spool (3 Pack) LTR 18

    Part number: 2.444-016.0

    Replacement lawn Trimmer spools (3 pack) for use with all Kärcher 18v lawn trimmers.