Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean con champú para automóviles. El sistema de sustitución rápida para la aplicación de detergente permite cambiar rápidamente entre distintos detergentes con un solo clic. La dosificación del detergente se regula cómodamente en la boquilla de espuma (botón amarillo). El nivel del chorro puede girarse según se necesite. Apta para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases de K2 a K7.