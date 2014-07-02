Boquilla de espuma FJ 6
Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.
Boquilla de espuma FJ 6 con espuma de gran potencia para limpiar sin esfuerzo superficies de todo tipo, como pintura, vidrio o piedra. Ideal para vehículos, porches acristalados, muebles de jardín, fachadas, escaleras, caravanas, caminos, muros, persianas, terrazas, entradas, etc. El volumen del recipiente es de 0,6 l. Rellene la boquilla de espuma directamente con el detergente de Kärcher, acople la boquilla de espuma a la pistola y aplique la espuma. La dosificación del detergente se regula cómodamente en la boquilla de espuma (botón amarillo). El nivel del chorro puede girarse según se necesite. Apta para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases de K2 a K7. Ideal en combinación con el Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Características y ventajas
Recipiente de 0,6 l de capacidad
- Para fases de limpieza más prolongadas sin necesidad de rellenar
Cambio sencillo de varios detergentes
- Manejo especialmente sencillo.
Espuma potente y adherente
- Limpieza sin esfuerzo de todo tipo de superficies
Dosificación del detergente
- Consumo de detergente regulado por el usuario.
Recipiente de detergente transparente
- El contenido del recipiente está visible en todo momento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|93 x 201 x 184
|Compatibilidad
|Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos
- Jardines acristalados
- Motos y ciclomotores
- Terraza
- Persianas/venecianas
- Caminos
- Entradas (de patio)
- Muros de piedra y de jardín
- Autocaravanas