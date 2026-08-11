FRV 50 ME

Dank automatischer Schmutzwasserabsaugung macht der Flächenreiniger FRV 50 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C. Der FRV 50 Me verfügt über einen temperaturbeständigen 7,5-m-Absaugschlauch aus Polyurethan. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rosca de empalme M22 x 1,5
Color plata
Peso (con embalaje) (kg) 17,5
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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