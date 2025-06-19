Kit de adaptadores para la manguera de prolongación

Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras

Juego de dos adaptadores para conectar una manguera de prolongación con rosca a limpiadoras de alta presión con conexión rápida Quick Connect.

Características y ventajas
Kit de reequipamiento de Quick Connect
  • Para reequipar todas las limpiadoras de alta presión fabricadas a partir de 1992 con el sistema de conexión Quick Connect
Conexión de latón
  • Cambio fácil y conexión rápida de la pistola por Quick Connect
Sistema Quick Connect
  • Manejo especialmente sencillo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 80 x 45 x 61
Equipos compatibles
