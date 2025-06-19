Lanza de espuma con bidón Advanced

Lanza de espuma corta y manejable con recipiente de 1 litro de detergente directamente en la lanza. Estructura compacta, especialmente idónea, por ejemplo, para aplicar espuma en el lavado de vehículos.Acoplamiento giratorio M 22 x 1,5, dosificación continua del detergente mediante mando giratorio directamente en la lanza y ángulo de proyección ajustable.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño de la boquilla ( ) 42
Presión máx. (bar) 300
Temperatura (°C) máx. 60
Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,8
Equipos compatibles
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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