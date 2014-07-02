Manguera de alta presión para alimentos, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS

Manguera de alta presión Longlife para su uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, el material no mancha.Con conexión AVS patentada en la pistola (acoplamiento giratorio en la pistola)