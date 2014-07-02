Manguera de alta presión para alimentos, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS

Manguera de alta presión Longlife para su uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, el material no mancha.Con conexión AVS patentada en la pistola (acoplamiento giratorio en la pistola)

AN 8 / 155 °C / 400 bar

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 20
Rosca de empalme 1 M22 x 1,5 / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
Peso (con embalaje) (kg) 6,7
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

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Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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