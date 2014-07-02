Prolongación de lanza

Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.

Características y ventajas
Prolongación de 0,4 m del tubo de acero
  • Para limpiar zonas de difícil acceso (sobre todo en altura)
Forma compacta
  • Ampliación del radio de acción, mayor flexibilidad.
  • Manejo ligero.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido (kg) 0,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 446 x 45 x 45
Campos de aplicación
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

