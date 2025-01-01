      Fatos interessantes sobre a limpeza de escadas

      As escadas podem ser verdadeiros elementos de design, feitas de aço granulado ou madeira preciosa. Podem ser rotas de fuga centrais ou simplesmente passagens negligenciadas entre os andares. Em cada caso, os trabalhos de limpeza numa escadaria tornam-se um desafio, pois as condições espaciais tornam o trabalho tedioso. Por que a limpeza ainda é importante? O que deve ser tido em conta para os vários revestimentos de pavimentos? Quais são os erros mais comuns cometidos pelos operadores? Aqui está uma visão geral.

      Antiderrapante, higienicamente seguro ou representativo: A limpeza das escadas não é uma questão menor

      O âmbito das tarefas de limpeza em torno de uma escadaria depende principalmente da finalidade que as escadas ascendentes e descendentes cumprem. Em primeiro lugar, trata-se sempre de garantir segurança. Isto aplica-se a todos os tipos de revestimentos para pavimentos, desde os têxteis aos resilientes, passando pelos de pedra. A sujidade solta pode ser convenientemente removida com um aspirador de mochila a pilhas. Não há risco de tropeçar em cabos, e percursos desnecessários de e para a última ou próxima tomada são coisa do passado.

      A remoção de sujidade adesiva é normalmente feita utilizando um dispositivo de limpeza largo com panos de microfibra. A humidade só deve ser evitada em pisos de madeira. No entanto, com panos impregnados com adesivo ou panos de limpeza de microfibra, o chão pode ser limpo e o pó pode ser recolhido, de modo que até mesmo as partículas mais finas sejam removidas.

      Se houver um elevado nível de tráfego público nas escadas, por exemplo, em edifícios residenciais, hotéis ou centros comerciais, é importante realizar uma limpeza e desinfeção regulares dos corrimãos. Esta é a única forma de evitar a transmissão de germes. Para escadas que cumprem uma função representativa de alguma forma, o importante é sempre manter as propriedades do revestimento do piso pelo maior tempo possível. Portanto, é importante realizar medidas de limpeza e manutenção adequadas ao revestimento do piso – desde pedra fina até pedra artificial e natural, madeira e carpete, passando por carpete de pedra.

      Stairwell cleaning with cordless backpack vacuums
      Manual stairwell cleaning
      Cleaning natural stone floors with Kärcher equipment

      Limpeza de pisos de pedra natural

      Pedras naturais com aparência igual ou semelhante podem ter propriedades técnicas muito diferentes, particularmente no que diz respeito à sensibilidade a álcalis ou ácidos, firmeza e absorção de água. São estes fatores que determinam qual pedra é adequada para cada finalidade e como ela deve ser mantida para conservar a sua aparência por muito tempo. Antes da limpeza, é necessário conhecer bem as propriedades da pedra com base na sua composição mineral e tratamento de superfície, bem como na sua utilização.

      Saiba mais
      Cleaning fine stoneware tiles with Kärcher equipment

      Limpeza de ladrilhos de grés fino

      Os ladrilhos de grés fino são um revestimento de piso atraente e muito popular, que se destaca pelas suas qualidades robustas e antiderrapantes, bem como pela sua taxa de absorção de humidade muito baixa. Um meio de design moderno e seguro, hoje em dia é impossível imaginar revestimentos para pisos sem pedra fina.

      Saiba mais
      Cleaning ceramic tiles with Kärcher equipment

      Limpeza de azulejos cerâmicos

      Limpeza e manutenção de azulejos cerâmicos – como funciona? São cozidos a uma temperatura de 1000 a 1400 °C e feitos de materiais inorgânicos. Terracota, tijolo clinker, pedra fina, cerâmica e grés são amplamente utilizados atualmente. Embora existam muitas variações diferentes, os passos de limpeza são sempre semelhantes. Apenas alguns tipos de azulejos requerem manutenção.

      Saiba mais

      O efeito do tempo: Diferentes tipos de danos, diferentes técnicas de limpeza

      A sujidade e o tráfego público deixam marcas em qualquer tipo de revestimento de piso. Dependendo da superfície, várias técnicas de limpeza são adequadas para manter o piso e aproveita-lo pelo maior tempo possível. Se for uma escada de madeira, então o risco principal é a abrasão causada por partículas de sujidade e areia. Os minúsculos grãos são massajados no chão pelos transeuntes e tornam a madeira vulnerável a ataques. Se for adicionada humidade, por exemplo, proveniente de sapatos molhados ou limpeza inadequada, a água penetra na madeira e, mais cedo ou mais tarde, causa danos. Para evitar isso, recomenda-se fazer a manutenção da escada depois de uma limpeza profunda, pelo menos duas vezes por ano.

      Cleaning steps with a scrubber drier
      Cleaning steps with a mini-scrubber
      No caso da pedra natural e artificial, a aparência sofre principalmente com o uso intenso:

      O revestimento do piso é rugoso e as partículas de sujidade ficam presas. Após algum tempo, isso leva a sinais desagradáveis de desgaste, que rapidamente se tornam incómodos, especialmente em escadas representativas. Neste caso, a cristalização ou o polimento com almofadas de diamante podem ser uma solução e restaurar o brilho. Se as escadas de pedra tiverem de ser restauradas desta forma, existe no mercado uma mini-esfregadora disponível para esta aplicação. Destina-se principalmente a utilizadores que precisam de limpar pequenas superfícies horizontais e verticais e permite um trabalho rápido e ergonómico.

      Cleaning steps with carpet: Spray extraction
      Nos hotéis, os tapetes são frequentemente colocados nos corredores e nas escadas. Com o tempo, surgem marcas de rodas nos revestimentos têxteis para pisos.

      Além disso, as bordas das escadas costumam ficar muito sujas, por exemplo, com graxa de sapato. Pequenas manchas podem ser removidas usando um produto para remoção de manchas. Aqui, é importante trabalhar de fora para dentro, para não espalhar a mancha. Para uma limpeza profunda, também pode ser utilizado o método de extração por pulverização para remover manchas. Um bocal manual estreito permite que esta técnica também seja utilizada em escadas estreitas. No entanto, o tempo de secagem é de pelo menos seis a oito horas.

      Dica:

      Por fim, em escadas muito frequentadas em edifícios residenciais ou parques de estacionamento, é frequente encontrar sujidade grave, desde pastilha elástica a sujidade da estrada e urina. Dependendo do ambiente e das propriedades, neste caso, trabalhar com limpadores de alta pressão ou a vapor pode ser útil e eficiente.

      A escadaria é mais do que apenas os degraus: O que ainda precisa ser feito

      Para conseguir uma boa impressão, não basta limpar apenas os degraus e os corrimãos. Para manter os patamares limpos, recomenda-se a utilização de uma máquina de lavar e secar compacta, alimentada a bateria. A sua pressão de contacto mais elevada em comparação com a de uma máquina de limpeza de grandes superfícies, juntamente com uma velocidade do rolo adequada à aplicação, garante resultados de limpeza excecionais. Os aspiradores portáteis a bateria são adequados para uma ampla variedade de trabalhos detalhados em escadas. As superfícies de vidro das portas ou janelas são geralmente rápidas e fáceis de limpar usando um aspirador de janelas profissional. Eles garantem que não haja salpicos de água, o que poderia causar risco de escorregamento. Contaminações pesadas, como pastilha elástica ou autocolantes, podem ser removidas de paredes pintadas com tinta látex usando um limpador de alta pressão em uma configuração de baixa pressão.

      Detail work when cleaning in stairwells

      Os três erros mais comuns nas candidaturas: Um vislumbre do saco de truques

      Um trabalho que já é árduo e demorado não deve ser ainda mais dificultado por erros de aplicação. Portanto, vale a pena trabalhar com cuidado e evitar esses erros.

      1. Se uma escada for limpa apenas com um pano húmido, sem remover o pó previamente, o revestimento do piso ficará descolorido, pois o pó é praticamente incorporado ao piso com a limpeza. A sujidade também é frequentemente empurrada para o lado e contamina os corrimãos nos andares inferiores.

      2. A colocação de sinais com avisos de risco de escorregamento e acidente para os transeuntes é frequentemente omitida na pressa quando se realiza a limpeza com pano húmido.

      3. Se o pano de limpeza não for lavado com frequência suficiente ou a água não for substituída com regularidade, a sujidade espalha-se pelas escadas, o que significa que o resultado desejado não é alcançado e é necessária uma limpeza profunda mais cedo.

      Quando as escadas começam a se mover: Soluções para escadas rolantes

      Os métodos de limpeza a seco para escadas rolantes só conseguem remover as partículas soltas das ranhuras e aspirar a sujidade solta. Para uma limpeza profunda, a limpeza com água provou ser eficaz na remoção de sujidade difícil e líquidos derramados, sujidade compactada da estrada ou gordura. São utilizadas máquinas que aplicam a frota de limpeza em degraus ou superfícies de contacto utilizando escovas. Isso ajuda a evitar o excesso de humidade. A sujidade é dissolvida no tempo de contacto necessário, depois removida do perfil com uma escova e transportada das escovas de absorção de sujidade contra-rotativas para a sucção. Para garantir o vácuo necessário, as saliências de guia encaixam nas ranhuras do perfil e vedam a superfície da escada ao canal de sucção. Desta forma, é possível obter uma limpeza eficiente e evitar a penetração de líquidos no sistema.

      Cleaning of escalators

