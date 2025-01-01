O âmbito das tarefas de limpeza em torno de uma escadaria depende principalmente da finalidade que as escadas ascendentes e descendentes cumprem. Em primeiro lugar, trata-se sempre de garantir segurança. Isto aplica-se a todos os tipos de revestimentos para pavimentos, desde os têxteis aos resilientes, passando pelos de pedra. A sujidade solta pode ser convenientemente removida com um aspirador de mochila a pilhas. Não há risco de tropeçar em cabos, e percursos desnecessários de e para a última ou próxima tomada são coisa do passado.

A remoção de sujidade adesiva é normalmente feita utilizando um dispositivo de limpeza largo com panos de microfibra. A humidade só deve ser evitada em pisos de madeira. No entanto, com panos impregnados com adesivo ou panos de limpeza de microfibra, o chão pode ser limpo e o pó pode ser recolhido, de modo que até mesmo as partículas mais finas sejam removidas.

Se houver um elevado nível de tráfego público nas escadas, por exemplo, em edifícios residenciais, hotéis ou centros comerciais, é importante realizar uma limpeza e desinfeção regulares dos corrimãos. Esta é a única forma de evitar a transmissão de germes. Para escadas que cumprem uma função representativa de alguma forma, o importante é sempre manter as propriedades do revestimento do piso pelo maior tempo possível. Portanto, é importante realizar medidas de limpeza e manutenção adequadas ao revestimento do piso – desde pedra fina até pedra artificial e natural, madeira e carpete, passando por carpete de pedra.