eco!efficiency – mai multă performanță, cu eficiență sporită

Eficiența are multe forme: consum redus de energie, motoare performante, utilizare mai mică de detergenți, detergenți concentrați care reduc ambalajele, reciclabilitate structurală și minimizarea componentelor. Toate acestea sunt posibile doar prin idei noi, tehnologii inovatoare și voința de a le pune în practică.

Kärcher oferă o gamă completă de echipamente și detergenți cu certificare eco!efficiency, care permit o curățare eficientă, economică și ecologică într-o varietate de domenii. Echipamentele cu mod eco!efficiency permit lucrul la putere redusă pentru murdărie ușoară, economisind energie și detergent și protejând echipamentul. Modelele cu eco!efficiency standard integrează soluții tehnice pentru economii permanente de energie, detergent și timp.