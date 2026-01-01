eco!efficiency – mai multă performanță, cu eficiență sporită

Datorită principiului de funcționare, aparatele de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă necesită cantități mai mari de energie și, acolo unde este cazul, de agenți de curățare suplimentari pentru murdărie foarte persistentă. Totuși, spălarea cu apă caldă sub presiune este o tehnologie foarte eficientă comparativ cu motodele convenționale de curățare. Aparatele de spălat cu înaltă presiune Kärcher HDS pot fi folosite pentru sarcini mult mai solicitante, imposibil de realizat doar cu apă, detergent și perii manuale. Energia termică utilizată este compensată de cantitatea economisită de apă și detergent. Timpul economisit generează un efect economic semnificativ.
Noul Kärcher HDS cu modul eco!efficiency crește considerabil eficiența generală. Când modul eco!efficiency este activ, temperatura apei este ajustată la 60°C, deoarece aceasta este suficientă pentru majoritatea sarcinilor de curățare, atât pentru murdărie ușoară, cât și moderată. Cu modul eco!efficiency al mașinilor HDS se obține un echilibru perfect între performanța de curățare și consumul de energie – fără a compromite rezultatele.