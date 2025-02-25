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    Dozatoare de apă pentru birou - Confort și hidratare zilnică | Kärcher

    Dozatoare de apă

    Dozatoare de apă Kärcher pentru birou cu sistem de igienă certificat și filtrare inovativă – alternativă economică și sustenabilă la recipientele mari.

    Dozator de apă pentru birouri

    Beneficiază de numeroase avantaje: cumpără, închiriază sau ia în leasing acum.

    Cu dozatoarele de apă Kärcher conectate la rețeaua de apă, poți oferi angajaților, clienților, vizitatorilor sau studenților apă cu gust natural, de calitate excelentă, filtrată direct de la robinet. Beneficiază de numeroase avantaje:

    • Sistem de igienizare brevetat, fără utilizarea substanțelor chimice
    • Consum redus de energie
    • Apă potabilă economică și ecologică
    • Direct de la robinet, fără bidoane de mari dimensiuni
    • Pachete complete de servicii
    • Până la 6 tipuri de apă, inclusiv opțiunea de apă fierbinte (de exemplu, pentru ceai)
    • Creșterea satisfacției angajaților
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    Domenii de aplicare

    Dozator de apă pentru birouri

    Birouri

    Creează un impact pozitiv și sustenabil asupra amprentei de mediu a companiei tale, evitând deșeurile din plastic. Asigură angajaților tăi un aport adecvat de apă proaspătă filtrată pentru performanță ridicată.

    Dozator de apă pentru depozite

    Industrie

    Potrivit pentru companii industriale, hale de producție sau centre logistice. Bucură-te de apă potabilă curată, de calitate alimentară, și asigură un aport optim de apă la locul de muncă pentru angajați cu performanță ridicată.

    Dozator de apă pentru instituții publice

    Municipalități și instituții publice

    Reduce timpul de așteptare al vizitatorilor și oferă apă potabilă cu gust natural, de calitate optimă și filtrată, direct de la robinet, cu dozatoarele de apă Kärcher. Creează un impact pozitiv și sustenabil asupra amprentei de mediu a instituției prin evitarea deșeurilor din plastic.

    Dozator de apă pentru unități medicale

    Unități medicale și de îngrijire

    Datorită sistemului de igienă brevetat, dozatoarele de apă WPD 200 Advanced de la Kärcher sunt ideale pentru utilizarea în clinici, cabinete medicale sau centre de îngrijire. Oferă angajaților, îngrijitorilor și pacienților apă proaspătă, filtrată, de calitate alimentară, direct de la robinet. Sistemul inovator de filtrare elimină eficient substanțele nocive și microorganismele, iar dezinfectarea termică automată asigură igiena permanentă a dozatorului WPD 200 Advanced.

    Emisii de CO₂

    Bucură-te de hidratare

    Protecția climei este acum mai importantă ca niciodată și ne privește pe toți. La Kärcher, suntem mândri să dăm un exemplu bun și am fost premiați cu German Sustainability Award 2023 la categoria „Resurse”. Știai că alegerea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă are un impact major asupra amprentei de carbon a unei companii? Factori precum producția, reciclarea recipientelor, transportul și consumul de energie electrică joacă un rol decisiv. Din acest motiv, aspectele ecologice trebuie luate în considerare la selectarea sursei de apă potabilă.

    Analiza emisiilor de CO₂:

    Un studiu realizat de Universitatea Tehnică din Darmstadt a comparat emisiile de CO₂ pentru trei tipuri de aprovizionare cu apă: sisteme cu galon, dozatoare de apă îmbuteliată și dozatorul de apă WPD 100 de la Kärcher. La un consum zilnic de 1,5 litri de apă rece plată per persoană și 30 de angajați, dozatoarele WPD 100 economisesc peste 1,6 tone de CO₂ comparativ cu dozatoarele de apă îmbuteliată. Emisiile de CO₂ ale unui WPD 100 reprezintă doar aproximativ 16,4% din emisiile generate de un sistem cu galon.

    Carcateristici principale

    Ești curios să afli ce face WPD 200 atât de special? Descoperă caracteristicile sale deosebite.

    Curățare igienică fără substanțe chimice

    Curățare termică fără substanțe chimice

    Sistemul de igienă brevetat asigură apă de calitate alimentară direct de la robinet – non-stop. Dezinfectarea termică automată, combinată cu un sistem special de filtrare, nu lasă nicio șansă bacteriilor sau virusurilor. Astfel, beneficiezi de apă sănătoasă, cu gust excelent – igienic și în siguranță!

    Personalizare

    Când vine vorba de gustul unei ape bune, toți suntem de acord – dar în ceea ce privește aspectul dozatorului de apă, vrem să îți oferim maximă libertate. Panoul de sticlă al WPD 200 poate fi imprimat după preferințele tale, astfel încât să îți configurezi dozatorul exact așa cum îți dorești.

    Personalizare dozator de apă
    Design dozator de apă

    Design

    Fie că este pe masă sau montat independent: datorită designului său modern și simplu, dozatorul compact de apă WPD 200 se integrează perfect în orice spațiu. Butoanele cu senzori și ecranul color multifuncțional asigură o operare simplă și intuitivă. Designul bine gândit include și zona de dozare înaltă, care permite umplerea fără efort a recipientelor mai mari.

    Sustenabilitate

    Achiziționând un dozator de apă WPD 200, poți face diferența: modul de furnizare a apei potabile are un impact semnificativ asupra amprentei de carbon a companiei sau organizației tale. Apa potabilă nu trebuie să fie doar gustoasă, ci și prietenoasă cu mediul: WPD 200 reprezintă alternativa sustenabilă la recipientele și sticlele de tip galon.

    Sustenabilitate dozator de apă

    Funcții detaliate

    Tipuri de apă dozator de apă WPD

    Șase tipuri de apă

    Dozatorul de apă Kärcher oferă până la șase tipuri de apă, în funcție de opțiunile de configurare selectate. Poți alege apă la temperatura camerei, apă răcită, apă carbogazoasă (medium sau clasic), precum și apă caldă sau fierbinte. Această varietate asigură hidratare adaptată nevoilor utilizatorilor și adaugă un plus de confort în timpul zilei de lucru.

    Clase de răcire WPD

    Trei clase de răcire

    Prin cele trei clase de răcire, dozatorul de apă Kärcher se adaptează perfect cerințelor, indiferent de locul de instalare. Modelul WPD 55 poate deservi până la 30 de utilizatori, iar WPD 200 până la 100 de utilizatori. Pentru peste 100 de utilizatori, WPD 200 poate fi echipat cu un răcitor suplimentar.

    Versiuni de culoare dozator de apă WPD

    Culori și versiuni

    Dozatorul de apă Kärcher este disponibil fie ca unitate de masă, fie ca unitate independentă. Modelul WPD 200 poate fi ales în varianta albă sau neagră, ceea ce îi permite să se integreze perfect în diferite încăperi și medii și să se adapteze cerințelor locației.

    Curățare dozator de apă WPD

    Curățare igienică

    Dozatoarele de apă Kärcher au un sistem de curățare integrat. La modelele Advanced, toate conductele prin care circulă apa sunt curățate regulat cu apă fierbinte, printr-un proces termic automat. Modelele Basic și WPD 55 sunt curățate chimic.

    Sistem de filtrare dozator de apă WPD

    Design inovator al filtrului

    Soluția de filtrare inovatoare constă în filtrul Active-Pure sau filtrul Hy-Protect, sau alternativ o combinație a ambelor tipuri de filtre. Acesta elimină virusurile, bacteriile și substanțele nocive, precum clorul și metalele grele, asigurând apă potabilă curată și sănătoasă. Mineralele valoroase sunt păstrate în apă.

    Broșură dozator de apă

    Broșură

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