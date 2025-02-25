Dozatoare de apă pentru birou - Confort și hidratare zilnică | Kärcher

Beneficiază de numeroase avantaje: cumpără, închiriază sau ia în leasing acum.
Cu dozatoarele de apă Kärcher conectate la rețeaua de apă, poți oferi angajaților, clienților, vizitatorilor sau studenților apă cu gust natural, de calitate excelentă, filtrată direct de la robinet. Beneficiază de numeroase avantaje:
- Sistem de igienizare brevetat, fără utilizarea substanțelor chimice
- Consum redus de energie
- Apă potabilă economică și ecologică
- Direct de la robinet, fără bidoane de mari dimensiuni
- Pachete complete de servicii
- Până la 6 tipuri de apă, inclusiv opțiunea de apă fierbinte (de exemplu, pentru ceai)
- Creșterea satisfacției angajaților