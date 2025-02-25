Dozatoare de apă pentru birou - Confort și hidratare zilnică | Kärcher

Protecția climei este acum mai importantă ca niciodată și ne privește pe toți. La Kärcher, suntem mândri să dăm un exemplu bun și am fost premiați cu German Sustainability Award 2023 la categoria „Resurse”. Știai că alegerea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă are un impact major asupra amprentei de carbon a unei companii? Factori precum producția, reciclarea recipientelor, transportul și consumul de energie electrică joacă un rol decisiv. Din acest motiv, aspectele ecologice trebuie luate în considerare la selectarea sursei de apă potabilă.

Analiza emisiilor de CO₂:

Un studiu realizat de Universitatea Tehnică din Darmstadt a comparat emisiile de CO₂ pentru trei tipuri de aprovizionare cu apă: sisteme cu galon, dozatoare de apă îmbuteliată și dozatorul de apă WPD 100 de la Kärcher. La un consum zilnic de 1,5 litri de apă rece plată per persoană și 30 de angajați, dozatoarele WPD 100 economisesc peste 1,6 tone de CO₂ comparativ cu dozatoarele de apă îmbuteliată. Emisiile de CO₂ ale unui WPD 100 reprezintă doar aproximativ 16,4% din emisiile generate de un sistem cu galon.