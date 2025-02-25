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    Generatoare și pompe pentru apă murdară | Kärcher

    Generatoare și pompe pentru apă murdară

    Generatoare pe benzină și pompe pentru apă murdară Kärcher – soluții profesionale pentru energie independentă și evacuarea apei pe șantiere.

    Generatoare – echipamente puternice cu performanțe ridicate

    Dispozitivele electrice au nevoie de electricitate indiferent de locul în care sunt utilizate. Pentru alimentarea independentă cu energie electrică și pentru operarea aparatelor de spălat cu înaltă presiune cu apă rece și caldă pe șantiere, în municipalități, în agricultură și silvicultură, în grădinărit și în domeniul meșteșugăresc, generatoarele noastre pe benzină PGG 3/1, 6/1 și 8/3 sunt prima alegere. Sunt echipamente profesionale autentice care furnizează continuu energie electrică profesioniștilor, chiar și în regim de funcționare permanentă.

    Putere adecvată și conectare corectă

    Generatoarele noastre PGG vă ajută să identificați ușor clasa de performanță potrivită pentru fiecare aplicație. PGG înseamnă Power Generator Gasoline (generator de curent pe benzină). Combinații de numere precum 8/3 sau 6/1 apar în denumirea modelului. Primul număr reprezintă puterea în kW, iar al doilea număr indică numărul de faze de curent, respectiv 1 sau 3. În funcție de sarcina de conectare a echipamentului dumneavoastră și de modelul acestuia, puteți identifica imediat generatorul potrivit.

    Gama de generatoare PGG Kärcher
    Generator PGG 6/1

    Mobil, convenabil și sigur

    Consumatorii cu sarcină rezistivă pot fi folosiți cu o putere conectată similară cu puterea nominală a generatorului. Exemple de astfel de echipamente sunt: încălzitoare cu ventilator, fierbătoare, aparate de cafea și lămpi. Situația este diferită pentru consumatorii cu motor electric. Aceste aparate necesită un curent de pornire semnificativ mai mare și generează astfel o sarcină inductivă sau capacitivă. Practic, când aceste aparate sunt pornite, ele trag temporar mult mai mult curent decât puterea lor nominală. Exemple: scule electrice, echipamente de grădinărit, aparate de spălat cu presiune, aspiratoare sau electrocasnice mai mari. De aceea, este recomandat să alegeți un generator PGG cu o putere corespunzător mai mare.

    Tensiune stabilă – generatorul PGG se ajustează

    Toate generatoarele PGG sunt echipate cu tehnologie AVR (Automatic Voltage Regulation). Această reglare automată și electronică a tensiunii garantează un curent constant și stabil. Astfel, puteți folosi în siguranță consumatori sensibili sau scule electrice controlate electronic cu generatoarele PGG.

    Generatoarele PGG de la Kärcher

    • Alimentare pentru echipamente electrice de 230 V și/sau 400 V, chiar și acolo unde nu există sursă de energie electrică.
    • Până la 7,5 kW putere conectată la 400 V.
    • Până la 5,5 kW putere conectată la 230 V.
    • Motoare pe benzină cu pornire electrică convenabilă.
    • Mâner pliabil și roți mari, antipuncție, pentru transport ușor, chiar și pe teren accidentat.

    Pompă de apă murdară – 5.000 găleți/oră

    Deși apa este vitală, în anumite situații poate crea probleme serioase. Mai ales atunci când există cantități mari de apă în gropi de săpături, subsoluri, parcări subterane sau conducte de cablu. Pompa noastră de apă murdară WWP 45 este special concepută pentru astfel de situații.

    Aceasta poate pompa 750 l/min și transportă cu ușurință și materiale solide precum pietriș, frunze sau nămol, cu diametru de până la 30 mm. Coșul de aspirație reține obiectele mai mari. WWP 45 este potrivită și pentru pomparea apei curate, de exemplu pentru realimentarea rezervoarelor HD/HDS, pentru umplerea containerelor IB sau pentru irigații în agricultură.

    Pompa de apă murdară Kärcher WWP 45
    Pompa de apă uzată Kärcher WWP 45

    Performanța are nevoie de putere

    Pompa de apă uzată WWP 45 este acționată de un motor pe benzină puternic (EU STAGE V), cu pornire manuală simplă prin tragere și șoc pentru o pornire ușoară la rece. WWP 45 poate funcționa neîntrerupt până la 2,2 ore și poate transporta 100.000 de litri de apă în acest timp. Puteți controla WWP 45 în funcție de aplicație prin reglarea vitezei de funcționare. Denumirea produsului WWP înseamnă Waste Water Pump (pompă de apă uzată), iar 45 reprezintă debitul de 45 m³/h sau 750 l/min.

    Solid și complet

    Un echipament puternic precum WWP 45 nu are nevoie doar de un motor performant, ci și de o bază solidă. Cadrul robust din oțel tubular asigură această stabilitate și, în același timp, oferă acces facil pentru lucrările de întreținere și reparații. Acesta este motivul pentru care WWP 45 este atât de fiabil, sigur și durabil.

    Pompa de apă murdară Kärcher WWP 45

    Independent de electricitate

    Acolo unde nu există electricitate și trebuie evacuate cantități mari de apă murdară, sunteți echipați profesional cu generatoarele noastre și pompa de apă uzată.

    Generatoarele noastre PGG și pompa de apă murdară WWP 45, cu motoare conforme cu standardul EU STAGE V, produc electricitate de până la 7 kW și pot pompa până la 100.000 de litri de apă murdară cu un singur rezervor de combustibil – oriunde și fără întrerupere timp de până la 12 ore. Mobile, ușor de utilizat și sigure. Fiabile, economice și prietenoase cu mediul. Iar cu pachetele noastre moderne de service, beneficiați de și mai multă siguranță în exploatare și independență.

    Generator Kärcher PGG 8/3

    Generatoare PGG 8/3, 6/1 și 3/1

    • Generatoare sincrone fiabile, cu motoare pe benzină conforme cu standardul EU STAGE V și pornire electrică.
    • Putere continuă între 2,8 și 7 kW – monofazată sau trifazată, în funcție de versiunea aparatului.
    • Ieșire de curent continuu (12 V).
    • Afișaj pentru indicarea stării de funcționare.
    • Rezervoare mari de combustibil pentru durate de funcționare între 5,5 și 12 ore.
    • Tehnologia AVR menține tensiunea constantă.
    • Roți rezistente la perforare și mâner pliabil pentru manevrabilitate optimă.
    • Protecție la suprasarcină și control al nivelului de ulei.
    • Pentru utilizări variate, de exemplu pentru alimentarea uneltelor electrice și a aparatelor de spălat cu înaltă presiune electrice.
    Pompa de apă murdară Kärcher WWP 45

    Pompă de apă uzată WWP 45

    • Independentă de rețeaua electrică.
    • Motor puternic pe benzină, conform standardului EU STAGE V, cu pornire manuală fiabilă prin demaror cu sfoară.
    • Autonomie de cel puțin 2,2 ore sau 100.000 l de apă la un debit de 750 l/min.
    • Performanță excelentă: înălțime de aspirație de până la 7 m și înălțime de refulare de până la 25 m.
    • Poate pompa particule cu diametrul de până la 30 mm, fiind potrivită și pentru apă cu impurități grosiere.
    • Cadru robust din oțel tubular pentru protecție împotriva deteriorării și pentru transport cu cârlige de macara.
    • Design compact și greutate redusă.
    • Versatilă în utilizare, de exemplu pentru evacuarea apei din gropi de fundație, subsoluri sau parcări subterane.
    • Toate componentele sunt ușor accesibile și prietenoase pentru întreținere.