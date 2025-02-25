Generatoare și pompe pentru apă murdară | Kärcher

Dispozitivele electrice au nevoie de electricitate indiferent de locul în care sunt utilizate. Pentru alimentarea independentă cu energie electrică și pentru operarea aparatelor de spălat cu înaltă presiune cu apă rece și caldă pe șantiere, în municipalități, în agricultură și silvicultură, în grădinărit și în domeniul meșteșugăresc, generatoarele noastre pe benzină PGG 3/1, 6/1 și 8/3 sunt prima alegere. Sunt echipamente profesionale autentice care furnizează continuu energie electrică profesioniștilor, chiar și în regim de funcționare permanentă.

Putere adecvată și conectare corectă

Generatoarele noastre PGG vă ajută să identificați ușor clasa de performanță potrivită pentru fiecare aplicație. PGG înseamnă Power Generator Gasoline (generator de curent pe benzină). Combinații de numere precum 8/3 sau 6/1 apar în denumirea modelului. Primul număr reprezintă puterea în kW, iar al doilea număr indică numărul de faze de curent, respectiv 1 sau 3. În funcție de sarcina de conectare a echipamentului dumneavoastră și de modelul acestuia, puteți identifica imediat generatorul potrivit.