Aparate de spălat cu presiune profesionale

Resturile de praf, funingine si polen pot reduce performanta sistemelor fotovoltaice si a panourilor solare termice cu pana la 20%. Puterea naturala a ploii, condensului si vantului nu este atat de mare incat sa curete eficient panourile. Din acest motiv Kärcher va ofera acum noi accesorii pentru curatitoarele cu inalta presiune cu care puteti curata panourile solare: cu iSolar, un sistem cu perii rotative conectat la o lance telescopica, poti curata eficient pana la 1.500 m² de module, in functie de designul lor. iSolar a fost certificat de DLG (Societatea Germana pentru Agricultura).