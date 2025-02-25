    Aspiratoare industriale

    Aspiratoare industriale și sisteme de desprăfuire Kärcher pentru orice tip de murdărie – mobile sau fixe, eficiente și rapide în cele mai dificile sarcini.

    Soluția potrivită pentru orice provocare

    Aspiratoarele industriale și sistemele de desprafuire Kärcher îți pun la dispoziție soluții pentru fiecare aplicație de aspirare industrială – fie mobile sau staționare, pentru deșeuri grosiere sau particule fine, pentru volume mici sau mari de murdărie, pentru lichide sau solide, prafuri periculoase.

    Declarația noastră de calitate: Fabricat în Germania

    O promisiune pe care vă puteți baza

    Componentele de înaltă calitate, expertiza îndelungată, un grad ridicat de valoare adăugată și personalul instruit profesional sunt dovada că produsele noastre verificate și testate oferă o calitate și o durabilitate remarcabile timp de decenii.

    Suntem un partener de nădejde atunci când vă confruntați cu orice provocare de aspirare industrială. Experiențele și feedback-ul dumneavoastră sunt foarte valoroase pentru noi, deoarece obiectivele noastre se aliniază cu ale dumneavoastră - ne propunem să dezvoltăm inovații și produse care să vă ajute să vă atingeți obiectivele mai rapid și mai eficient.

    Condițiile sunt dificile, aspiratoarele noastre sunt pregătite

    Fiecare industrie are cerințe unice atunci când vine vorba de soluția perfectă de curățare: Integrarea proceselor, prelucrarea pe scară largă, substanțe periculoase, termene limită și multe altele. Acest lucru necesită mașini și sisteme atât universale, cât și specifice. De la prelucrarea metalelor la industria auto, de la industria farmaceutică la industria alimentară, Kärcher este alegerea de top pentru aspiratoarele industriale:

    • Sisteme industriale de aspirare mobile sau staționare
    • Ideale pentru aspirarea cantităților mari sau mici de murdărie
    • Eliminarea completă a solidelor și a lichidelor, precum și a cantităților mari de praf
    • Aspirarea și eliminarea în siguranță a deșeurilor periculoase
    • Mașini proiectate pentru utilizare industrială pe termen lung

    Denumire nouă - aceeași calitate renumită. Ringler devine Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    Ringler GmbH trece printr-o schimbare completă a mărcii pentru aspiratoarele industriale. În viitor, întregul său portofoliu de produse va apărea sub numele de marcă Kärcher. Produsele noastre vor fi furnizate standard în noua culoare corporativă antracit, cu excepția cazului în care clientul solicită altfel. Prin această inițiativă, Kärcher consolidează aspectul uniform al tuturor produselor oferite, precum și alinierea sa strategică, care menține clientul în centrul atenției.

    Avantaje: De acum înainte, veți beneficia și mai mult de un portofoliu armonizat de produse de la o marcă internațională consacrată - Kärcher.

    Prezentare generală Kärcher Industrial Vacuuming:

    • Mașinile standard sunt disponibile imediat
    • Soluțiile individuale pentru clienți pot fi produse rapid datorită facilităților noastre bine aprovizionate
    • Timeline-ul proiectelor rămâne neschimbat datorită disponibilității complete de vânzare și a planificării meticuloase
    • De asemenea, aprovizionarea cu piese de schimb este garantată datorită nivelului ridicat al stocurilor

    Peste 50 de ani de expertiză

    Cu sistemele industriale de aspirare Kärcher, beneficiați de peste 50 de ani de experiență. Suntem în strânsă legătură cu clienții noștri din întreaga lume pentru a analiza sarcini existente și noi și pentru a adapta produsele noastre la aceste aplicații.

    SISTEMELE INDUSTRIALE DE ASPIRARE KÄRCHER SUNT UN SUCCES ÎN TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE. ZI DE ZI.

    Aspiratoare industriale Kärcher pentru orice industrie

    KÄRCHER ARE GAMA POTRIVITĂ PENTRU ORICE APLICAȚIE.

    Aspiratoare industriale pentru lichide și așchii

    ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU CANTITĂȚI MARI DE AȘCHII ABRAZIVE ȘI LUBRIFIANȚI

    În industrie sunt necesare aspiratoare care să reziste fără efort mai multor ore pe zi sau funcționării continue 24/7. Spectrul de substanțe variază de la cantități mici până la foarte mari de așchii abrazive și particule grosiere până la lichide precum ulei, emulsie de răcire și apă.

    ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU MATERIALE SOLIDE ȘI PRAF

    ASPIRATOARELE CU TEHNOLOGIE SPECIALĂ DE FILTRARE

    Substanțe și medii diverse trebuie aspirate în diferite industrii. Mediile evacuate, praful periculos, așchiile fine și grosiere, nisipul, agenții de pulverizare, toate tipurile de fibre, resturile de alimente, substanțele organice, materialele foarte ușoare până la cele foarte grele, toate acestea impun cerințe stricte pentru tehnica de filtrare utilizată. În sistemul nostru de aspirare industrială Kärcher, veți găsi filtrul optim pentru fiecare sarcină, indiferent dacă aceasta este zilnică, la intervale de o oră sau în funcționare continuă 24/7.

    Aspiratoare industriale pentru materiale solide și praf
    Aspiratoare industriale pentru zone cu pericol de explozie

    ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ZONE CU PERICOL DE EXPLOZIE

    SIGURANȚĂ CERTIFICATĂ PENTRU ZONE POTENȚIAL EXPLOZIVE

    Aspirarea în atmosfere potențial explozive impune cele mai înalte cerințe privind calitatea utilajului. Aspiratoarele industriale Ex Kärcher îndeplinesc aceste standarde și unele sunt certificate de TÜV Süd și IBExU.

    ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU PRAF

    PENTRU COLECTAREA EFICIENTĂ A PARTICULELOR ÎN SUSPENSIE

    Particulele în suspensie pot varia foarte mult: praf fin, praf periculos, așchii fine și toate tipurile de abrazive. În multe industrii este esențială aspirarea continuă a prafului de procesare din metale, sticlă, piatră, fibre textile, produse agricole sau substanțe chimice direct în timpul procesului. Aspiratoarele noastre industriale de praf captează în mod eficient particulele în suspensie, chiar și în cantități mari, în funcționare continuă 24/7, conectate direct la unitățile de productie.

    Aspiratoare industriale pentru praf
    Unitate de extracție Kärcher

    ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU PULBERI EXPLOZIVE

    PENTRU PARTICULE ÎN SUSPENSIE ȘI MATERIALE POTENȚIAL EXPLOZIVE

    Aspirarea continuă a particulelor explozive în suspensie direct la punctul de origine în cadrul procesului impune cerințe extrem de ridicate pentru aspiratoarele industriale de praf. Aspiratoarele industriale si cele Ex și-au dovedit eficiența timp de mulți ani în utilizarea staționară continuă 24/7 în multe domenii ale industriei, în special în prelucrarea metalelor și a lemnului, în industria auto, chimică și farmaceutică, în industria alimentară, în fabricarea hârtiei, în industria de prelucrare a cauciucului și a plasticului, precum și în zona 22.

    Soluții specifice pentru sarcini specifice

    Soluții individuale Kärcher

    Soluții individuale

    Cerințele sistemelor de aspirare industrială pot fi foarte specifice. Planificăm fiecare sistem individual în funcție de nevoile dumneavoastră. Serviciile noastre variază de la soluția mobilă simplă până la soluții de aspirare industrială extrem de complexe, adaptate special și cu conducte etanșe. Cu peste 50 de ani de experiență în dezvoltarea și realizarea sistemelor de vidare industrială, suntem partenerul dumneavoastră de nădejde. Ca urmare, obțineți soluții complete eficiente de la o singură sursă.

    Conducte

    Conducte - performanță perfect conectată.

    Aspiratoarele noastre industriale staționare pot fi utilizate ca sisteme mono sau multiutilizator cu puncte de aspirație manuale sau integrate direct în proces. Pentru a permite acest lucru, vă putem furniza toate componentele necesare, de la puncte de aspirare și accesorii până la conducte configurate individual.

    Referințe aspiratoare industriale Kärcher

    Un istoric de performanță de care suntem mândri: sistemele noastre sunt utilizate de numeroase companii de renume din întreaga lume. Fie că este vorba de soluții standard sau personalizate, oferim fiecărui client soluția perfectă pentru nevoile sale specifice.

    DESPRE NOI

    Aspiratoare industriale și soluții de desprăfuire Kärcher

    ADN-ul nostru

    Cine suntem noi: Expertul în soluții industriale de aspirare.

    Cu o experiență de peste 50 de ani în acest sector, puteți fi siguri că sunteți pe mâini bune cu noi. Veți lucra împreună cu echipa noastră de profesioniști pentru a proiecta soluțiile perfecte care să vă satisfacă nevoile, folosind gama noastră extinsă de produse, precum și pentru a vă oferi consiliere de specialitate completă. Suntem dedicați să ne ajutăm clienții să creeze medii de lucru curate și sigure folosind soluții de curățare eficiente.

    Ce oferim: Soluții de înaltă calitate în care puteți avea încredere.

    Cu soluțiile noastre, care constă în aspiratoare industriale de înaltă calitate cu o gamă de accesorii versatile pentru o gamă largă de aplicații, vă ușurăm semnificativ activitatea zilnică. Soluțiile noastre sunt completate de concepte de service care se asigură că soluția de aspirare industrială este întotdeauna gata de utilizare. Suntem alături de dumneavoastră în orice moment pentru a vă oferi ajutor și consiliere. Aceasta este o promisiune pe care vă puteți baza.

    Ce ne formează: Ca două fețe ale aceleiași monede, noi reprezentăm deceniile de experiență acumulate de Ringler GmbH și rebrandingul său în Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.

    Componentele de înaltă calitate, expertiza cuprinzătoare, un grad ridicat de valoare adăugată și personalul specializat sunt dovada clară că soluțiile noastre testate și verificate oferă de zeci de ani calitate și durabilitate remarcabile. Cu experiența noastră combinată în dezvoltare, producție, vânzări, servicii și inginerie aplicativă, vă ajutăm să creați o instalație de producție mai curată, mai sigură și mai ecologică.

    Sisteme de aspirat industriale Kärcher

    SUDURĂ

    Valoarea adăugată ridicată ne permite să reacționăm flexibil la nevoile dumneavoastră.

    Sisteme de aspirare industriale Kärcher individuale

    CULOARE

    Suntem pregătiți să furnizăm sistemele noastre de aspirare industrială conform specificațiilor dumneavoastră de culoare.

    Calitate de top sisteme industriale Kärcher

    INSTALARE

    Fabricat în Germania - procesele de lucru structurate optim asigură cele mai înalte standarde de calitate.

    Broșuri

    Gama IVC

    Aspiratoarele industriale pentru lucrări de curățare dificile.

    Gama IVM

    Lucrează igienic și curăță eficient în industria alimentară.

    IVM_60_24-2_M_ACD_WS

    Pre-separator umed pentru pulberi inflamabile și explozive.

