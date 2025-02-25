Aspiratoare industriale

7 Iulie 1967: Bernhard Ringler își înființează propria afacere – o companie de producție piese sudate și strunjite - în spații închiriate.
1970: Compania Ringler Apparatebau GmbH este fondată de Bernhard Ringler cu scopul de a răspunde la întrebare: Cum putem face ca, curățarea resturilor și emulsiilor de pe utilaje să fie cât mai eficientă și mai sigură posibil? Compania intenționează să transforme practica tipică de măturare a așchiilor într-un procedeu al trecutului.
1973: O descoperire revoluționară cu aspiratorul industrial clasic de așchii RI 300: Acesta combină avantajele curățării eficiente a mediilor industriale, separarea așchiilor de emulsii, returnarea emulsiei de răcire la mașină și un mecanism de basculare pentru golirea așchiilor. Această invenție, revoluționară la acea vreme, a fost un succes de vânzări în Germania. Modelul care a urmat aspiratorului industrial RI 300 este încă un adevărat clasic în sectorul aspiratorului industrial și rămâne popular până în prezent. Construcția sa din oțel, designul robust și manevrarea perfectă sunt încă pietrele de temelie ale soluțiilor noastre.
1976: Construirea primei hale de producție și a depozitului de 750 m², precum și a spațiilor suplimentare pentru birouri. Compania este exclusiv un producător de aspiratoare pentru industria de prelucrare a metalelor.
1982: Extinderea capacității de producție și depozitare cu încă 600 m² și încă 200 m² de spații de birouri
1995: Zonele de instalare și de expediere sunt extinse
A treia fază de construcție
Construirea unei noi hale de asamblare, capacitate suplimentară pentru asamblare/expediere și o stație de testare suplimentară de 600 m². Un nou total de aproximativ 2200 m² de spații de asamblare, producție și birouri.
2003: Certificarea întregii companii în conformitate cu ISO 9001, VDA 6.4
2010: Preluare de către Alfred Kärcher
Compania Alfred Kärcher SE & Co.KG preia Ringler Apparatebau GmbH începând cu 1 septembrie 2010
2012: Îmbunătățiri continue în procesul de producție - Fabricat în Germania
Instalația de producție este extinsă pentru a menține și îmbunătăți profunzimea producției companiei. Ca parte a acestui proces, este achiziționată și pusă în funcțiune o hală de producție suplimentară pentru schele de oțel și materiale primare.
2013: Producție flexibilă, orientată către client, datorită noului atelier de vopsire
Prin utilizarea a două stații de vopsire de ultimă generație, termenele de livrare au fost reduse drastic, ceea ce a făcut ca producția să fie mult mai orientată către client și mai flexibilă.
1 Octombrie 2013: Schimbarea numelui în Ringler GmbH
2014: Extinderea spațiului de birouri datorită orientării vânzărilor internaționale
Ca parte a extinderii vânzărilor internaționale ale companiei, a fost deschisă o clădire de birouri cu facilități de instruire și spații de birouri pentru vânzări și administrație. Aceasta include, de asemenea, un showroom pentru produse.
2017: Un jubileu de aur
Compania sărbătorește cel de-al 50-lea an de activitate și privește înapoi la dezvoltarea sa de succes și transformarea în lider de piață inovator pentru soluții de aspirare industriale în Germania și Europa.
2020: Redesenarea culorilor și a brandului
Începând cu 1 ianuarie 2020, întregul portofoliu de produse este vândut sub marca Kärcher. Prin această inițiativă, Kärcher consolidează aspectul uniform al tuturor produselor oferite de grupul corporativ, precum și alinierea sa strategică, care menține clienții în centrul atenției.
2022: Două capete sunt mai bune decât unul - încorporarea calității renumite a Ringler GmbH în Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Începând cu 1 ianuarie 2022, compania se numește Kärcher Industrial Vacuuming. Angajamentul nostru față de calitate continuă să modeleze ceea ce facem în fiecare zi.