    Mașini de spălat pardoseli - O investiție eficientă

    Mașinile de spălat pardoseli Kärcher reduc costurile și cresc calitatea curățării față de metodele manuale. Pe scurt, o investiție rentabilă.

    Mașină de spălat pardoseli Kärcher

    Mașina de spălat pardoseli este o soluție rentabilă de curățare pentru orice aplicație

    În comparație cu metodele manuale de curățare a podelei, mașinile de spălat pardoseli sunt mai rapide, mai rentabile și mai minuțioase atunci când vine vorba de curățarea tuturor tipurilor de podele. Acestea economisesc timp și agenți de curățare, protejând astfel atât angajații, cât și bugetul. Mașinile de spălat pardoseli sunt, de asemenea, ușor de utilizat și necesită o mentenanță redusă. Avem designul potrivit pentru fiecare necesitate, fiecare model fiind ideal adaptat tipului și dimensiunii podelei, precum și cerințelor tale. Fie că este vorba despre o afacere mică, un restaurant, un supermarket sau un centru comercial mare, o suprafață extinsă într-un aeroport sau o hală de producție, mașinile de spălat pardoseli sunt cea mai eficientă soluție de curățare pentru orice tip de pardoseală, indiferent de dimensiune – de la 30 m² la 30.000 m².

    Ce mașină de spălat pardoseli este potrivită pentru tine?

    Mașinile noastre pentru curățarea pardoselilor sunt disponibile în diferite dimensiuni și cu numeroase opțiuni de configurare, pentru o gamă largă de aplicații – accesoriile dezvoltate special te ajută să faci mai mult decât o simplă curățare. Soluțiile speciale de curățare și modelele mai simple completează gama noastră. Aici vei găsi nu doar informații despre fiecare categorie în parte, ci și mașina de spălat pardoseli care se potrivește cel mai bine nevoilor tale, din portofoliul nostru de produse.

    Performanță extinsă pentru mașina ta de spălat pardoseli

    Valorifică la maximum potențialul mașinii tale de spălat pardoseli. Descoperă gama noastră extinsă de accesorii și echipamente suplimentare, concepute pentru orice nevoie de curățare.

    Caracteristicile mașinii de spălat pardoseli cu post de conducere B 110 R

    Cum funcționează o mașină de spălat pardoseli?

    Toate mașinile de spălat pardoseli funcționează pe principiul frecare-aspirare, folosind perii rolă sau disc. Soluția de curățare este introdusă fie în rezervorul de apă curată, atunci când adaugi agenți de curățare, fie, în cazul sistemelor de dozare automată, chiar în fața capului periei. Rotația și presiunea aplicată de perie sunt esențiale pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei. Datorită puterii de aspirare a turbinei, apa murdară este absorbită de racletă și colectată în rezervorul de apă murdară. În schimb, unele mașini de spălat pardoseli nu au turbină sau racletă, iar murdăria este aspirată ulterior cu ajutorul aspiratoarelor umed-uscate Kärcher.

    Dar nu toate mașinile de curățat pardoseli sunt la fel

    Mașinile de spălat pardoseli funcționează pe același principiu, dar nu orice model este potrivit pentru toate domeniile de aplicare. Cu toate acestea, datorită diversității modelelor, dimensiunilor, sistemelor de periere și tehnologiilor de curățare, este foarte ușor să găsești o mașină care să corespundă cerințelor tale individuale. Cunoscând mărimea suprafeței, tipul pardoselii și gradul de murdărie, îți vom recomanda mașina de spălat pardoseli potrivită pentru nevoile tale.

    Mașină compactă de spălat pardoseli Kärcher BR 30/1 C Bp Pack

    Mașini de spălat pardoseli cu acumulatori Li-Ion

    Experimentează libertatea curățării fără cablu cu mașinile noastre inovatoare de spălat pardoseli. Alimentate de baterii Li-Ion de lungă durată, aceste echipamente oferă performanțe excelente de curățare, fără limitările unui cablu. Îndepărtează cu ușurință murdăria persistentă, beneficiind de autonomie extinsă și timpi rapizi de încărcare. Mașinile noastre de spălat pardoseli fără cablu sunt concepute pentru a maximiza eficiența și productivitatea, permițându-ți să cureți mai mult într-un timp mai scurt.

    Ce model de mașina de spălat pardoseli este potrivit pentru fiecare tip de pardoseală?

    Mașini de spălat pardoseli Kärcher cu perie rolă

    Mașinile de spălat pardoseli cu perie rolă sunt ideale pentru curățarea în profunzime a pardoselilor structurate și a celor cu un grad ridicat de murdărie, datorită vitezei mari a periei și presiunii de contact mai mari pe cm². Această tehnologie a capului de periere aduce și beneficii considerabile în curățarea murdăriei grosiere, deoarece rolele contra-rotative absorb particulele care sunt apoi direcționate în recipientul de murdărie grosieră. Astfel, nu mai este necesară pre-măturarea ca etapă de lucru prealabilă.

    Mașini de spălat pardoseli Kärcher cu perie disc

    Mașinile de spălat pardoseli cu perie disc sunt utilizate în general pentru întreținerea regulată și curățarea murdăriei superficiale. Aceste mașini de curățat pardoseli sunt deosebit de populare pe suprafețele netede și în zonele sensibile la zgomot, cum ar fi spitalele, hotelurile sau restaurantele.

    Curățarea unei pardoseli din linoleum cu mașina de spălat pardoseli Kärcher

    Ce sursă de energie este necesară pentru mașinile de curățat pardoseli?

    În funcție de dimensiune și de model, mașinile de curățat pardoseli de la Kärcher sunt alimentate de la rețea, alimentate cu acumulatori sau acționate de motor. În acest caz, aplicația de curățare joacă un rol important în a decide care este cea mai potrivită tehnologie de acționare pentru dumneavoastră.

    Disponibile în clasa compactă și a celor conduse manual, mașinile alimentate de la rețea (cu cablu) sunt accesibile și ideale pentru curățarea zonelor interioare mai mici, în afara programului de lucru.

    Gama de mașini cu baterii oferă flexibilitate maximă și previn pericolele de împiedicare. Kärcher oferă versiuni cu baterii disponibile pe diferite dimensiuni.

    Recomandăm modelele noastre cu motoare cu combustie (diesel sau GPL) pentru spații mari din exterior sau spații interioare bine ventilate. Mașinile de curățat pardoseala cu motor cu combustie de la Kärcher sunt disponibile doar în clasa celor cu post de conducere.

    Mașini de spălat pardoseli cu sau fără tracțiune integrată?

    Confortul, greutatea și ușurința în utilizare sunt factori cruciali pentru a decide dacă mașina trebuie echipată cu sau fără unitatea de tracțiune integrată. O mașină de frecat-aspirat mai ușoară, cu un volum al rezervorului de până la aprox. 50 de litri poate fi acționată cu ușurință fără tracțiune. Recomandăm tracțiunea integrată pentru modelele de dimensiuni mai mari, deoarece nu este posibil să utilizați o astfel de mașină folosind propria greutate corporală pentru perioade mai lungi de timp, fără a obosi.

    Mașinile de curățat pardoselile fără tracțiune utilizează rotația periilor pentru a deplasa mașina înainte. Efortul necesar din partea operatorului pentru a face acest lucru este redus la minimum.

    Motorul de tracțiune activ și reglabil al unei mașini de curățat pardoseala cu tracțiune face posibilă utilizarea pe perioade foarte lungi fără acumularea oboselii.

    Mașină de spălat pardoseli condusă manual Kärcher

    Mașini de spălat pardoseli potrivite pentru nevoile tale

    O mașină Kärcher de curățat pardoseala poate fi utilizată și pentru aplicații speciale, cum ar fi cristalizarea sau îndepărtarea stratului de vopsea, dacă este echipată cu accesoriile potrivite. Oferim, de asemenea, o gamă largă de accesorii pentru gama de mașini de frecat aspirat: lavete, perii disc sau rolă, lamele, raclete de aspirare, baterii și încărcătoare, echipând mașina pentru cerințele dumneavoastră specifice de curățare. Sunt disponibile, de asemenea, diverse kituri de atașament, cum ar fi Home Base Kit, pentru transportul cu ușurință al instrumentelor de curățare manuală. Așadar, primiți un echipament care este adaptat nevoilor dumneavoastră exacte.

    Detergentul potrivit pentru mașinile de spălat pardoseli

    Indiferent de tipul pardoselii, al modelului mașinii sau de nivelul de murdărie, Kärcher oferă o gamă largă de agenți de curățare, gamă dezvoltată pentru a satisface perfect diferitele cerințe. Nu numai economice în utilizare și extrem de eficiente împotriva oricărui tip de murdărie, dar și ecologice și îndeplinesc cele mai noi standarde în cercetare.

    Kit de dezinfectare pentru mașini de spălat pardoseli

    Reducerea eficientă a germenilor pentru cerințe stricte de igienă

    Setul de dezinfectare a suprafețelor pentru gama de mașini de frecat-aspirat cu ajutorul unui spray vă ajută să atingeți un nivel de curățare complet nou, cu bani și materiale puține. Distribuirea dezinfectantului adecvat prin lancea de pulverizare sau duza de mână poate reduce efectiv numărul de germeni de pe podele, pereți și mobilier. Respectând regulile de aplicare, este posibil să se realizeze dezinfectarea profesională prin pulverizare folosind un dezinfectant adecvat. Accesoriile sunt potrivite pentru utilizare în gări, aeroporturi, birouri și clădiri comerciale, azile de bătrâni și îngrijire, creșe, școli, piscine și săli de sport.

    Eficiență pentru viitor - Măturare și spălare într-o singură etapă

    Gama noastră de mașini de spălat pardoseli curăță mai eficient spațiile închise, precum și suprafețele mari.

    Economisiți timp și bani
    Curățați rapid și eficient suprafețele mari
    Eficient împotriva murdăriei

    Mașini de spălat pardoseli cu post de conducere

    Acum rezultate și mai bune de curățare

    Eficient, de lungă durată și economic – noul model B 110 R face acum mai ușoară curățarea suprafețelor mari, cum ar fi supermarketuri, aeroporturi și depozite. Datorită componentelor sale actualizate, aceasta oferă acum un rezultat de curățare și mai bun pentru confort maxim.

    O perspectivă extraordinară

    Compact, manevrabil, convenabil: mașinile de frecat-aspirat pot curăța cu ușurință suprafețe mari începând de la 1500 m², așa cum se găsesc în depozite, de exemplu, parcări sau centre comerciale. Poziția înaltă a scaunelor asigură o imagine bună de ansamblu asupra zonelor care trebuie curățate în orice moment. Totuși, dacă suprafețe se îngustează, cercul mic de rotație asigură o manevrabilitate incredibilă. Datorită panoului clar de control, utilajele sunt intuitive și ușor de operat.

    Curățare rapidă și flexibilă cu mașinile de spălat pardoseli

    Rapid și flexibil, oricând este nevoie

    Obstacolele și zonele pline de obiecte nu mai sunt o problemă la curățare: gama de mașini de frecat-aspirat din clasa compactă curăță într-o clipă spațiile de dimensiuni mici și medii, cum ar fi restaurante, bucătării, magazine și hoteluri. Manevrabilitatea lor le face ușor de condus chiar și în locuri înguste. Diferitele modele din gamă permit obținerea unor rezultate optime de curățare a diverselor suprafețe și readuc strălucirea acestora. Datorită tehnologiei de aspirare, podelele nu sunt doar curate, ci și uscate și se poate circula pe acestea imediat după curățare.

    Noua mașină de spălat pardoseli cu post de conducere Kärcher B 260 R I. Construcție robustă, performanță de top.

    Spălare și măturare într-un singur pas. Datorită funcției de măturare reproiectate a capetelor cu perii rolă, B 260 R I oferă performanțe de măturare constant fiabile pe suprafețe mari. Sistemul de tracțiune durabil o transformă într-un partener indispensabil pentru curățarea industrială a pardoselilor. Puterea dublă a turbinelor, combinată cu o viteză de deplasare de până la 10 km/h, asigură performanță maximă și curățenie fără compromisuri atunci când contează cu adevărat – până la 14.000 m²/h.

    Mașina de spălat pardoseli B 50 W Bp

    Noua mașină de spălat pardoseli B 50 W. Aceeași calitate superioară, completată de tehnologie nouă.

    Inovatoare, robustă și ușor de utilizat. Mașina de spălat pardoseli condusă manual pentru pardoseli impecabile. Disponibilă cu acumulatori gel/AGM fără întreținere sau cu acumulatori Li-Ion, pentru curățare intensivă rapidă sau curățare de întreținere. Manipulare facilă și o gamă extinsă de funcții și informații, accesibile prin aplicația pentru smartphone.

    Broșură mașini de spălat pardoseli

    Expertiză în curățarea podelelor

    B40 C/W, B60, B80W

    Mașini de spălat pardoseli cu acumulatori Li-Ion

