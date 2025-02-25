Aspiratoare pentru geamuri – WVP 10 | Kärcher

Nu contează dacă folosești aspiratorul nostru pentru geamuri și suprafețe WVP 10 cu acumulator pentru curățarea ferestrelor sau pentru curățarea plăcilor ceramice, a oglinzilor, a vitrinelor, a blaturilor sau a oricărei alte suprafețe netede. Rezultatul sunt aceleași - curățare fără urme cu aparatele ușoare și portabile care pot fi folosite în orice poziție, chiar și deasupra capului. În plus, poți ajunge până la margini datorită suportului reglabil manual.

Orizontal, vertical, diagonal, deasupra capului sau în orice altă direcție, fix cum ai nevoie: aspiratoarele noastre de geamuri și suprafețe WVP 10 execută perfect fiecare mișcare și oferă rezultate optime de curățare, fără dungi, fără urme deranjante.