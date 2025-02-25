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    Aspiratoare pentru geamuri – WVP 10 | Kärcher

    ASPIRATOARE PENTRU GEAMURI

    Aspiratorul profesional de geamuri WVP 10, ușor și versatil, curăță fără urme geamuri, oglinzi, plăci ceramice, cabine de duș și blaturi.

    Aspiratorul pentru geamuri WVP 10

    Mai simplu, mai rapid, mai comod – flexibilitate inovatoare

    Nu contează dacă folosești aspiratorul nostru pentru geamuri și suprafețe WVP 10 cu acumulator pentru curățarea ferestrelor sau pentru curățarea plăcilor ceramice, a oglinzilor, a vitrinelor, a blaturilor sau a oricărei alte suprafețe netede. Rezultatul sunt aceleași - curățare fără urme cu aparatele ușoare și portabile care pot fi folosite în orice poziție, chiar și deasupra capului. În plus, poți ajunge până la margini datorită suportului reglabil manual.

    Orizontal, vertical, diagonal, deasupra capului sau în orice altă direcție, fix cum ai nevoie: aspiratoarele noastre de geamuri și suprafețe WVP 10 execută perfect fiecare mișcare și oferă rezultate optime de curățare, fără dungi, fără urme deranjante.

    Curățarea oglinzilor cu aspiratorul de geamuri WVP 10

    Detergent

    Fie că este vorba de detergent universal, pentru suprafețe sau pentru geamuri, îți oferim gama completă de agenți de curățare gata de utilizare. Uscare rapidă și fără urme, siguri pentru suprafețe și prietenoși cu mediul.

    Curățarea vitrinelor cu aspiratorul de geamuri WVP 10

    Acumulatori și încărcătoare

    Acumulatorii suplimentari îți oferă o rezervă utilă de timp de lucru, adaptată nevoilor tale individuale. În principiu, încărcătorul rapid îți permite să lucrezi continuu pe tot parcursul zilei.

    Accesorii pentru aspiratorul de geamuri WVP 10

    Accesorii utile

    Cu duze de aspirare și raclete suplimentare, disponibile în diferite lățimi, seturi de sticle cu pulverizator sau lavete suplimentare din microfibră, poți completa aparatul cu accesorii utile, adaptate nevoilor tale individuale.

    Echipamente și date tehnice

    WVP 10 este livrat cu un acumulator (30 minute autonomie), detergent, încărcător pentru acumulator, sticlă cu pulverizator și lavetă din microfibră pentru ștergere. Versiunea WVP 10 Adv include în plus un acumulator de schimb, o duză de aspirare îngustă înlocuibilă, o a doua lavetă din microfibră, precum și un încărcător rapid în locul celui simplu, astfel încât poți lucra aproape continuu.

    Motorul cu turație mare asigură o aspirare eficientă a apei murdare, care este colectată într-un rezervor de 200 ml. Rezervorul poate fi golit rapid și ușor și, dacă este necesar, poate fi curățat în mașina de spălat vase.

    Set livrare WVP 10

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