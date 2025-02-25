    Aspiratoare cu spălare profesionale

    Aspiratoarele cu spălare profesionale Kärcher oferă curățare în profunzime pentru covoare, tapițerie și scaune auto, eliminând eficient petele dificile.

    Aspirator cu spălare profesional: curățare în profunzime a fibrelor covoarelor și tapițeriei

    Pardoselile cu mochetă din clădirile publice, hoteluri și restaurante, birouri sau magazinele de vânzare cu amănuntul sunt supuse unui trafic intens zilnic. Aspiratoarele cu spălare profesionale de la Kärcher s-au dovedit a fi soluția ideală pentru curățarea în profunzime a acestor suprafețe.

    Aspiratoarele cu spălare profesionale funcționează pe principiul extracției prin pulverizare și sunt cunoscute și sub denumirile de aspiratoare umede, aspiratoare cu pulverizare sau Puzzi. În acest proces, apa este pulverizată sub presiune pe suprafața covorului, murdăria este dizolvată și apoi aspirată imediat din nou sub formă de soluție murdară.

    Datorită performanței de aspirare de neegalat și umidității reziduale scăzute, aspiratoarele cu spălare Puzzi permit ca zonele cu mochetă să poată fi utilizate din nou la scurt timp după curățare. În combinație cu tehnologia iCapsol, această metodă este ideală și pentru curățarea intermediară. Tapițeria și scaunele de mașină pot fi și ele curățate în profunzime cu ajutorul aspiratoarelor cu spălare profesionale Kärcher. Cu accesoriile potrivite, aspiratoarele Puzzi pot fi folosite și pentru curățarea gresiei.

    Metode de curățare cu aspiratorul cu spălare Kärcher

    Ce metode de injecție-extracție oferă Kärcher?

    În funcție de gradul de murdărie, de timpul disponibil și de material, aspiratoarele cu spălare profesionale sunt utilizate în diferite metode.

    Curățare într-un singur pas

    În procesul de injecție-extracție într-o singură etapă, soluția de curățare, formată din apă și detergent, este pulverizată cu presiune în suprafața textilă cu ajutorul duzei de pulverizare a aspiratorului cu spălare Kärcher. Simultan, murdăria dizolvată este aspirată imediat în aceeași etapă cu ajutorul duzei de aspirare a aparatului. Această metodă este utilizată atât la curățarea de bază și intermediară a covoarelor, cât și la curățarea în profunzime a tapițeriei.

    Curățare în doi pași

    În procesul în două etape, soluția de curățare este aplicată secțiune cu secțiune în prima etapă cu ajutorul funcției de pulverizare a aspiratorului cu spălare Puzzi sau al unui pulverizator cu presiune. După ce se lasă să acționeze, soluția împreună cu murdăria dizolvată este extrasă cu aspiratorul profesional cu spălare. Această metodă este potrivită pentru curățarea în profunzime, în special pentru covoare sau tapițerii foarte murdare.

    Metode combinate

    Aici, covorul este șamponat umed cu un agent de curățare și o mașină monodisc. Ulterior, zona tratată este clătită temeinic cu apă curată folosind metoda de injecție-extracție. Această metodă de curățare nu este potrivită pentru tapițerie.

    Ce materiale textile pot fi curățate cu aspiratorul cu spălare profesional de la Kärcher?

    Sunt potrivite toate tipurile de materiale textile ale căror substraturi, adezivi sau fixatori sunt rezistenți la decolorare, umiditate și solvenți. Este recomandat să testați întotdeauna produsul pe o zonă puțin vizibilă, de exemplu, pe partea inferioară a unui scaun sau pe zona de covor de sub dulap. După testare, decideți dacă aspiratorul cu spălare profesional este potrivit pentru aplicația dumneavoastră doar după ce suprafața textilă este complet uscată.

    De asemenea, este important să verificați dacă materialele de suport nu se micșorează și nu se decolorează. Materialele de suport absorbante, cum sunt cele cu spumă, pot duce la timpi de uscare mai lungi. Bineînțeles, este esențial ca suprafața vizibilă să fie rezistentă la decoloare și să fie alcătuită din tipuri de fibre adecvate.

    Curățarea suprafețe textile cu aspiratorul cu spălare profesional

    Detergenți pentru curățarea covoarelor și a tapițeriei

    Sistemul Kärcher îndeplinește toate cerințele pentru curățarea în profunzime și delicată a covoarelor și tapițeriei. Aspiratoarele cu spălare profesionale sunt deosebit de eficiente atunci când se utilizează împreună cu detergenții Kärcher special concepuți, care au o formulă cu uscare rapidă, potriviți pentru covoare, mochete, tapițerie, scaune de mașină și alte suprafețe textile. Rezultatul este o curățenie vizibilă și un parfum plăcut în încăpere, timpi de uscare scurți și accesibilitate rapidă.

    Tehnologia de încapsulare iCapsol

    Tehnologia iCapsol

    Kärcher a dezvoltat tehnologia de încapsulare iCapsol special pentru o curățare intermediară eficientă și fără complicații. Aceasta ajunge la partea de jos a murdăriei, o dizolvă în profunzimea țesăturii, o încapsulează și apoi o îndepărtează temeinic.

    Aspiratoarele profesionale Kärcher cu spălare - acolo unde profesioniștii asigură prospețime și igienă.

    Clădiri publice

    Traficul aglomerat impune cerințe ridicate în ceea ce privește curățenia zilnică, un aspect curat și o curățare de întreținere care să păstreze valoarea.

    Hoteluri și restaurante

    Curățenia și prospețimea reprezintă un aspect deosebit de important în industria ospitalității. Cu cerințe ridicate de confort și economie.

    Birouri și spații comerciale

    Reducerea agenților patogeni și a alergenilor de la locul de muncă îi protejează pe angajați împotriva riscurilor de îmbolnăvire. Curățarea în profunzime a covoarelor contribuie la un mediu de lucru igienic.

    Unic în lume: Primul aspirator cu spălare cu acumulator

    Flexibilitate fără fir - aceasta este principala caracteristică a lui Puzzi 9/1 Bp, singurul aspirator profesional cu spălare cu acumulator de pe piață. Acumulatorul puternic de 36 V este dotat cu un ecran LCD al și afișează în timp real durata de funcționare rămasă, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Acumulatorul este compatibil cu toate dispozitivele din platforma de acumulatori Kärcher Battery Power+ de 36 V.

    Aspirator cu spălare Puzzi cu acumulator