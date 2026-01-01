Aparatele de spălat cu înaltă presiune s-au dovedit a fi o metodă eficientă și economică pentru curățarea fațadelor și sunt utilizate în majoritatea cazurilor. Consumul redus de apă în comparație cu lucrul cu un furtun de apă normal și performanța ridicată de curățare le fac deosebit de atractive.

Selectarea parametrilor: curățarea corectă a fațadelor cu un aparat de spălat cu înaltă presiune

În funcție de suprafață și de tipul de murdărie, pot fi ajustate cantitatea de apă, presiunea, temperatura și - dacă este necesar - agentul de curățare, precum și timpul de expunere. Volumele mari de apă de până la 1.000 l/h slăbesc murdăria și o îndepărtează rapid prin efectul de spălare al aparatului.

Împreună cu volumul de apă, presiunea duzei și unghiul de impact determină presiunea de impact, adică forța exercitată asupra suprafeței. Duzele de înaltă performanță intensifică efectul mecanic și sunt cu aproximativ 40 % mai eficiente decât duzele cu jet plat.

Dacă se utilizează apă caldă pentru curățarea fațadelor, temperaturile cuprinse între 60 și 80 °C ajută la ruperea mai rapidă a depunerilor cu cruste. Profunzimea curățării este mai mare, astfel încât reziduurile de rădăcini de mușchi și licheni pot fi îndepărtate, iar regenerarea poate fi prevenită. În cazul în care se utilizează un agent de curățare ca suport pentru curățarea fațadelor, trebuie să se țină seama de tipul de suprafață și de reglementările legale.