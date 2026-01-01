Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    CURĂȚAREA FAȚADELOR

    Fațadele pot fi realizate din multe materiale diferite, cum ar fi ipsos, piatră naturală, sticlă, metal sau lemn. Ele conferă clădirii un aspect individual. Pentru a le menține atractivitatea vizuală și valoarea cât mai mult timp posibil, este necesară curățarea regulată a fațadei clădirii. Sunt disponibile diferite tehnici, în special atunci când se utilizează echipamente adecvate, cum ar fi aparatele de curățat cu înaltă presiune, aparatele de sablat cu nisip/umede și aparatele de sablat cu gheață carbonică, care sunt utilizate profesional în funcție de material și tipul de murdărie.

    Curățarea fațadelor cu aparate de spălat cu înaltă presiune Kärcher

    Curățarea fațadelor: presiunea înaltă este aproape întotdeauna necesară

    Aparatele de spălat cu înaltă presiune s-au dovedit a fi o metodă eficientă și economică pentru curățarea fațadelor și sunt utilizate în majoritatea cazurilor. Consumul redus de apă în comparație cu lucrul cu un furtun de apă normal și performanța ridicată de curățare le fac deosebit de atractive.

    Selectarea parametrilor: curățarea corectă a fațadelor cu un aparat de spălat cu înaltă presiune

    În funcție de suprafață și de tipul de murdărie, pot fi ajustate cantitatea de apă, presiunea, temperatura și - dacă este necesar - agentul de curățare, precum și timpul de expunere. Volumele mari de apă de până la 1.000 l/h slăbesc murdăria și o îndepărtează rapid prin efectul de spălare al aparatului.

    Împreună cu volumul de apă, presiunea duzei și unghiul de impact determină presiunea de impact, adică forța exercitată asupra suprafeței. Duzele de înaltă performanță intensifică efectul mecanic și sunt cu aproximativ 40 % mai eficiente decât duzele cu jet plat.

    Dacă se utilizează apă caldă pentru curățarea fațadelor, temperaturile cuprinse între 60 și 80 °C ajută la ruperea mai rapidă a depunerilor cu cruste. Profunzimea curățării este mai mare, astfel încât reziduurile de rădăcini de mușchi și licheni pot fi îndepărtate, iar regenerarea poate fi prevenită. În cazul în care se utilizează un agent de curățare ca suport pentru curățarea fațadelor, trebuie să se țină seama de tipul de suprafață și de reglementările legale.

    Curățarea fațadelor din lemn cu Trailer HDS Kärcher

    Sfat - Curățați cu abur

    În cazul murdăriei persistente, cum ar fi vopseaua sau straturile de bitum sau suprafețele sensibile, setarea cu abur a unui aparat de curățare de înaltă presiune poate fi utilă. Aburul, care ajunge până la 155°C, permite curățarea intensivă a fațadelor și este delicat cu suprafața datorită presiunii de lucru scăzute.

    Căutați alternative? Curățarea fațadelor prin sablare cu nisip sau cu gheață carbonică

    Procesele de sablare cu nisip sau cu gheață carbonică sunt alternative importante la curățarea cu presiune înaltă atunci când fațadele nu pot fi expuse la prea multă apă sau dacă sunt necesare procese de economisire a apei. În plus, dacă nu pot fi utilizați agenți de curățare sau dacă cantitatea de apă murdară este limitată de circumstanțe, soluțiile alternative pot fi cele mai bune.

    Curățarea fațadelor prin sablare cu nisip sau cu gheață carbonică

    Cum funcționează sablarea cu nisip?

    În procesul de sablare cu particule la presiune scăzută, cunoscut sub denumirea de sablare, un pistol de sablare este alimentat cu aer comprimat prin intermediul unui compresor pentru construcții. În plus, un abraziv foarte fin și moale și apă sunt adăugate la aer în camera de amestecare. Este important să se selecteze proprietățile tipului de sablare pentru a se potrivi atât murdăriei, cât și tipului original al suprafeței fațadei. Amestecul de aer, apă și abraziv iese din duza pistolului, iar presiunea aerului, cantitățile de apă și de abraziv pot fi reglate individual. În acest fel, fațadele pot fi curățate cu o abraziune minimă.

    Cum funcționează sablarea cu gheață carbonică?

    Sablarea cu gheață carbonică este un proces de sablare cu particule în care se utilizează ca material de sablare granule de CO2 cu dimensiuni de aproximativ 0,5 până la 3 milimetri. Granulele de gheață carbonică lovesc suprafața la o temperatură de -79 °C și la o viteză de 150 m/s. În acest proces, ele își eliberează energia cinetică. Frigul face, de asemenea, murdăria fragilă, astfel încât aceasta se desprinde mai ușor.

    Un alt efect al curățării fațadelor cu gheață carbonică este că părți din dioxidul de carbon înghețat pătrund în crăpăturile crustelor de murdărie sau ale straturilor de vopsea, trec de la starea solidă la cea gazoasă și sparg literalmente murdăria prin această creștere de volum. Rămân doar substanțele radiate, care, în funcție de cantitatea și compoziția lor, sunt fie suflate cu aerul comprimat disponibil, fie ridicate cu ventuze.

    Deoarece procesul este foarte puțin abraziv și nu rămân reziduuri abrazive, apă murdară sau umiditate, fațadele sensibile pot fi curățate de murdărie ușor și cu efort minim.

    Metal, lemn, tencuială, piatră naturală sau sticlă: selectarea unei tehnologii de curățare care să se potrivească tipului de fațadă

    Pentru curățarea profesională a fațadelor, procedura planificată trebuie întotdeauna testată în prealabil pe o suprafață de testare, indiferent de materialul fațadei. Întrebările pe care trebuie să le puneți sunt: Este fațada sensibilă la acid, absoarbe apa? Ce agent de curățare funcționează cel mai bine și în ce concentrație? Dacă faceți pregătirea, veți obține rezultatul dorit și veți evita pierderea sau eroziunea substanței sau alte daune permanente.

    Curățarea fațadelor metalice

    Pentru a reduce murdăria de pe o fațadă, se poate utiliza un aparat de curățat cu presiune. Trebuie utilizate perii de curățare cu păr natural moale sau perii din poliamidă (rigide sau rotative). Motivul este că apa iese prin orificiul mare de pe perie sub forma unui jet cu presiune scăzută. Astfel, se evită deteriorarea stratului izolator din spatele fațadei și, cu toate acestea, chiar și murdăria puternic aderentă este de obicei îndepărtată rapid și cu economie de apă.

    Pentru a îmbunătăți curățarea fațadelor, se poate utiliza un agent de curățare adecvat. Pentru a prelungi timpul de expunere, agentul de curățare poate fi aplicat în prealabil pe secțiuni, cu ajutorul unui pulverizator cu pompă.

    În cazul în care murdăria a devenit crustă și bine formată de-a lungul anilor, se utilizează un agent de curățare cu aditivi abrazivi în combinație cu tampoane adecvate pentru fațade, realizate din fleece alb, care nu zgârie, pentru a le îndepărta. Această lucrare poate fi efectuată manual sau mecanic, cu sprijinul unor mașini manuale acționate electric.

    Curățarea fațadelor metalice cu brațul telescopic Kärcher
    Curățarea fațadelor metalice cu perii
    Fațade metalice

    În cele din urmă, toate reziduurile de curățare sunt clătite din nou cu apă curată înainte ca suprafața fațadei să fie decopertată sau nivelată. În acest scop, se pot utiliza sisteme de stâlpi telescopici sau un elevator. Pentru a menține un aspect uniform cât mai mult timp posibil, după curățarea fațadei metalice se poate aplica un conservant și se poate lustrui cu grijă. În acest fel, suprafața este protejată și împotriva emisiilor.

    Dacă există resturi solide, cum ar fi tencuială, mortar sau reziduuri de beton pe fațadele metalice, acestea pot fi îndepărtate cu spatule din lemn sau plastic. Acest lucru trebuie făcut cât mai curând posibil, deoarece materialele sunt puternic alcaline și, prin urmare, pot provoca daune ireparabile, în special aluminiului anodizat. Odată ce fațada a fost eliberată de orice resturi, se poate începe curățarea inițială. Procedura pentru măsurile de curățare ulterioare este analogă.

    Curățarea fațadelor din lemn

    Nu toate fațadele din lemn sunt adecvate pentru curățarea cu presiune ridicată. Fațada trebuie să fie fabricată din lemn masiv netratat (lemn de esență tare sau moale) și să fie astfel încât apa să nu poată ajunge la componentele subiacente (fațadă închisă) sau ca componentele din spatele fațadei să nu poată fi deteriorate de apă. Pe de altă parte, este irelevant dacă scândurile fațadei sunt așezate vertical sau orizontal.

    Dacă lemnul este expus la radiații UV, lignina, una dintre componentele principale ale lemnului, începe să se descompună. Acest lucru duce la decolorare naturală. Pentru a inversa acest efect, apa caldă de înaltă presiune funcționează bine. Curățarea fațadelor se realizează fără agenți chimici și, prin urmare, este ecologică. Datorită temperaturii ridicate, se poate lucra ușor și cu puțină presiune, iar murdăria este dizolvată mult mai repede decât cu apă rece. Praful, polenul, sporii și mucegaiul de pe suprafață pot fi, de asemenea, îndepărtate și, în unele cazuri, chiar ucise de apa fierbinte. Rezultatul este o restaurare extinsă a aspectului original, în funcție de gradul de grizonare și de frecvența curățării.

    Fațade din lemn

    Pentru fațadele robuste din lemn de esență tare, cum ar fi stejarul, se recomandă curățarea cu apă fierbinte de înaltă presiune, cu o presiune de aproximativ 100 bar și o temperatură între 60 °C și 80 °C. Lemnul mai sensibil, cum ar fi molidul, poate fi tratat cu o presiune de aproximativ 50 bar. Trebuie utilizată o duză cu jet plat și un unghi cuprins între 25° și 40°. Nu trebuie utilizate duze rotative, deoarece acestea pot provoca daune. Dacă aplicarea este prea abrazivă, acest lucru poate fi minimizat prin reducerea cantității de apă sau prin creșterea diametrului duzei.

    Distanța dintre duză și suprafață trebuie să fie de aproximativ 20 de centimetri, curățând fațada din lemn de-a lungul direcției fibrelor. De asemenea, este o idee bună să udați în prealabil întreaga suprafață și apoi să lucrați de sus în jos, astfel încât partea inferioară a fațadei să nu absoarbă apa murdară care curge în jos. Ca ultim pas, întreaga fațadă trebuie clătită din nou.

    Curățarea fațadelor din ipsos

    Curățarea fațadelor din ipsos

    Refacerea pereților exteriori este o practică arhitecturală obișnuită care oferă opțiuni versatile de textură și culoare pentru fațadele clădirilor. Pentru a vă asigura că învelișul unei clădiri își păstrează farmecul estetic, trebuie efectuată o curățare regulată, în plus față de revopsire atunci când este necesar. Sfaturile noastre de mai jos vă vor ajuta cu curățarea fațadelor din ipsos.

    Vezi mai mult
    Curățarea fațadelor din piatră cu aparate de spălat cu înaltă presiune

    Curățarea fațadelor din piatră

    În timp ce frumusețea fațadelor din piatră naturală a fost celebrată timp de secole, arta de a le curăța poate fi oarecum complicată. Înainte de a curăța fațadele sau terasele din piatră naturală, trebuie mai întâi să identificați materialul cu care aveți de-a face, precum și starea generală a fațadei sau a terasei. De asemenea, este important să evaluați gradul de murdărire și diferitele tipuri de murdărire. Pe baza acestei analize, puteți determina ce măsuri trebuie luate și puteți adapta metodele de curățare în consecință. În timp ce un tip de piatră poate beneficia de spălarea cu presiune, sablarea cu nisip la presiune joasă poate fi mai potrivită pentru altul.

    Vezi mai mult
    Curățarea fațadelor din sticlă

    Curățarea fațadelor din sticlă

    Fațadele din sticlă conferă un înveliș exterior transparent clădirilor și joacă un rol major în arhitectura modernă. Diferitele clădiri au diferite tipuri de sticlă și este important să le curățați atât delicat, cât și eficient. Pentru curățarea post-construcție, suprafețele de sticlă sensibile la zgârieturi, cum ar fi sticla sablată, trebuie tratate cu o atenție deosebită. Pentru curățările standard, este o practică obișnuită să se utilizeze apă purificată. Acest tip de apă îndepărtează murdăria fără a fi nevoie de substanțe chimice suplimentare și, spre deosebire de apa de la robinet, se usucă fără a lăsa în urmă calcar și alte pete de apă dură.

    Vezi mai mult

    Precauții legale: respectați reglementările locale

    Curățarea fațadelor are loc întotdeauna într-un spațiu public, astfel încât trebuie respectate reglementările legale. În multe țări, eliminarea apelor reziduale este supusă aprobării. Dacă este vorba doar de apă murdară, apa poate fi evacuată în multe locuri după filtrare și orice resturi solide colectate trebuie eliminate. Dacă a fost utilizat un agent de curățare, apa trebuie de obicei colectată, filtrată și neutralizată. De asemenea, trebuie respectate reglementările relevante cu privire la utilizarea agenților de sablare, generarea de praf, zgomot sau gaze reziduale.

    Ergonomie: curățarea fațadelor cu un sistem

    Curățarea suprafețelor mari, cum ar fi fațadele, este o muncă solicitantă din punct de vedere fizic. Pe lângă tehnicile care accelerează lucrurile prin performanțe bune, sunt importante accesoriile care sprijină munca ergonomică.

    Lăncile telescopice multifuncționale, care sunt disponibile în diferite lungimi și materiale, fac curățarea mult mai ușoară. Detalii cum ar fi un dispozitiv antirăsucire, care împiedică rotirea tijei din cauza forței apei, sau un element de bază rotativ, care permite controlul sistemului telescopic cu economie de efort, ușurează și mai mult utilizatorul. Un sistem tip rucsac care ajută la menținerea tijei prin intermediul unui balansoar cu arc oferă, de asemenea, un sprijin ergonomic suplimentar și reduce o parte din efortul fizic.

    Produse potrivite pentru curățarea fațadelor

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă rece

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă rece

    Perie rotativă de spălare

    Perie rotativă de spălare

    Lance telescopică

    Lance telescopică

    Aparate de curățat cu gheață carbonică

    Aparate de curățat cu gheață carbonică

    Pistol cu jet

    Pistol cu jet

    Perii

    Perii

    Broșură Industria Construcțiilor

    Broșură Industria Construcțiilor

    Descarcă