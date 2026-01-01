Mașina municipală multifuncțională Holder S 75

    Mașina municipală multifuncțională S 75

    Putere pentru orice provocare. Holder S 75 – puternică și ideală pentru trotuare.
    Indiferent unde este utilizată – pentru curățarea aleilor, îndepărtarea gheții din zonele pietonale sau întreținerea spațiilor verzi – știm exact ce trebuie să ofere un utilaj municipal de top. Holder S 75 îmbină puterea și durabilitatea cu o manevrabilitate excelentă și o adaptabilitate perfectă pentru trotuare. Soluțiile tehnice avansate, schimbarea rapidă a accesoriilor și operarea simplă asigură eficiență maximă în utilizare, pe tot parcursul anului.

    Holder S 75 combină performanțele superioare cu un design compact și este potrivită pentru utilizarea în centrele urbane

    Holder S 75 este partenerul ideal pentru utilizarea solicitantă pe tot parcursul anului pe trotuare și în zonele publice.

    Direcția sa articulată garantează manevrabilitate maximă și permite o curățare precisă, împreună cu stabilitate direcțională pentru rezultate de lucru perfecte. Tracțiunea integrală permanentă distribuie în mod optim puterea motorului de 75 CP la toate cele patru roți și asigură o tracțiune perfectă. Cu o lățime de trecere de la 1,31 m (în funcție de anvelope), aceasta atinge cu ușurință fiecare unghi din zona sa de aplicare 365 de zile pe an. Ca urmare, chiar și cele mai dificile aplicații pot fi controlate cu ușurință din cabina confortabilă.

    Avantajele mașinii municipale multifuncționale Holder S 75:

    • Cabină confortabilă
    • Consolă de operare ergonomică
    • Joystick programabil
    • Unitate de tracțiune puternică
    • Arbore cardanic mecanic în față
    • Iluminare LED
    • Acces facil la service
    • Trei acționări hidraulice independente ale mașinii
    • Blocare mecanică 100% a diferențialului la ambele punți
    • Manevrabilitate excelentă
    • Compensare hidraulică a sarcinii pe roți
    • Trei zone de atașare accesorii

    Performanță remarcabilă pe tot parcursul anului

    Alei curate, zone pietonale fără gheață și spații verzi întreținute: cu un design și soluții tehnice unice, noul Holder S 75 este potrivit pentru scopuri multiple și îndeplinește diverse sarcini la o calitate superioară. Datorită construcției bine gândite cu interfețe standardizate, care permit o schimbare rapidă a accesoriilor, trecerea la serviciul de iarnă sau udarea spațiilor verzi poate fi realizată în doar câțiva pași. În același timp, cele trei zone de atașare permit o varietate de combinații de utilaje și garantează activități de lucru mai flexibile, productivitate mai mare și eficiență sporită. Cu două zone de atașare standardizate (față și spate), precum și o a treia zonă de atașare pentru echipamente articulate, Holder S 75 oferă o varietate de opțiuni.

    Performanță pe timp de iarnă a mașinii municipale Holder S 75

    În timpul iernii

    Performanță sigură pe gheață și îngheț: fie că este vorba de plugare, curățarea sau măturarea zăpezii, sau de distribuirea nisipului, pietrișului ori a soluției de dezghețare – vă puteți baza pe Holder S 75 în orice condiții meteo. Datorită tracțiunii integrale permanente și a celor patru roți de aceeași dimensiune, echipamentul este perfect și în off-road. Controlul inteligent de detectare a limitei de încărcare funcționează în special pentru aruncarea zăpezii.

    Instalarea motorului între puntea portal permite, de asemenea, o zonă de montare extrem de joasă pentru această clasă, iar în timpul lucrărilor de iarnă, este posibilă o vedere clară a părții din spate către dispozitivul de distribuire.

    În timpul verii

    În timpul verii, Holder S 75 impresionează prin întreținerea spațiilor verzi. Opțiunile flexibile de conectare și atașare, capacitatea sa de urcare și manevrabilitatea, precum și randamentul ridicat, deschid practic un număr nelimitat de posibile aplicații. De asemenea, spațiile verzi de toate tipurile pot fi cosite, mulcite sau udate rapid și eficient, la cea mai înaltă calitate, chiar și în zonele greu accesibile.

    Controlul electronic de detectare a limitei de sarcină adaptează automat viteza de deplasare la scăderea performanței la atașamentul frontal. Avantajul: vă puteți concentra pe deplin asupra aplicației și sunteți întotdeauna în mișcare cu viteza maximă de lucru.

    Utilizarea mașinii municipale Holder S 75 în timpul verii
    Avantajele mașinii municipale Holder S 75

    • Sistem de schimbare rapidă: preluarea atașamentelor existente și a celor grele
    • Reglare perfectă pe sol: protecțiea solului și tracțiune mai mare cu ajutorul acumulatorului hidraulic
    • Manevrabilitate superioară și reglare laterală
    • Capacitate excepțională de urcare și posibilitate de conducere extrem de lent
    • Datorită celui mai recent stadiu de emisii de gaze de eșapament, nu necesită AdBlue®, consum redus
    • 100% putere în orice moment: unitate puternică, silențioasă și cu întreținere redusă

    Caracteristicile tehnice ale mașinii municipale Holder S 75

    Mecanism frontal de ridicare Holder 75 S

    Brațuș frontal puternic (CAT II) cu o forță de ridicare de 2700 kg permite atașarea chiar și a atașamentelor mari și grele. Prin intermediul comenzii externe separate, atașamentele pot fi conectate și îndepărtate cu ușurință de către o singură persoană. Mișcarea 3D a elevatorului frontal prin intermediul balamalei centrale este unică: în afară de ridicare și coborâre, înclinarea poate fi reglată cu joystick-ul și mașina poate fi deplasată lateral. În poziția de plutire, mașina este adaptată automat la texturile pardoselii sau la situațiile de lucru.

    Avantaje:

    • Posibilitate preluării mașinilor grele
    • Ajustare perfectă la sol
    • Protecția solului și tracțiune mai mare cu ajutorul acumulatorului hidraulic
    • Nu este necesară compensarea pendulară la implementarea accesoriilor
    • Randament mai mare cu reglarea laterală
    • Rezultate de lucru optime
    Arbore cardanic mecanic Holder S 75

    Cu arborele cardanic mecanic, atașamentele cu o cerință mare de putere pot fi operate eficient. Arborele de transmisie mecanică directă și cu pierderi reduse de putere duce la o eficiență mai mare decât transmisiile hidraulice comparabile. Acest lucru permite timpi de lucru îndelungați chiar și cu o reducere ridicată a puterii.

    Avantaje:

    • Consum redus de combustibil
    • Fără încălzire și amestecare a uleiului hidraulic
    • Putere continuă mai mare
    • Dimensiuni mai mari ale atașamentelor
    Cabină confortabilă a mașinii municipale Holder S 75

    Urcați, simțiți-vă confortabil, porniți - în cabina confort ROPS, șoferul beneficiază de o vizibilitate perfectă și confort maxim. Șoferii înalți și cu o constituție robustă găsesc cu ușurință spațiu în cabina cu geamuri generoase, poziționată în față, a modelului Holder S 75. Condițiile pentru activitățile de lucru de lungă durată sunt optime. Toate elementele de operare relevante sunt la îndemâna șoferului și pot fi operate intuitiv - aceasta înseamnă o muncă simplă, sigură și fără oboseală, 365 de zile pe an.

    Avantaje:

    • Vizibilitate 360° în toate direcțiile
    • Aer condiționat
    • Scaun pneumatic, cu încălzire, cu centură opțională în 3 puncte
    • Operare cu o singură mână
    • Funcții cheie pe joystick, inclusiv înainte/înapoi, precum și operarea supapelor de control
    Consolă de operare ergonomică a mașinii municipale Holder S 75

    Pe lângă ridicare și coborâre, puteți, de asemenea, să reglați înclinarea utilajului atașat și să mutați utilajul într-o parte cu ajutorul joystick-ului. Joystick-ul poate fi acționat cu o singură mână, inclusiv funcțiile cheie: înainte/înapoi, precum și acționarea supapelor de control.

    Avantaje:

    • Funcționare intuitivă
    • Muncă fără oboseală
    • Control perfect al vehiculului și al atașamentelor
    • Vizualizarea tuturor informațiilor relevante despre vehicul
    Acces facil la service pentru Holder 75 S

    Datorită accesului ușor la toate componentele de service, Holder S 75 este rapid gata de utilizare. Fidel motto-ului "Mentenanță fără așteptare", Holder S 75 este proiectat în mod consecvent pentru o întreținere ușoară. Cabina rabatabilă, părțile laterale montate pivotant sau pliabile în dreapta și în stânga, precum și clapetele de service poziționate convenabil, creează un acces nerestricționat la componentele vehiculului relevante pentru întreținere. Lucrările zilnice de service pe Holder S 75 sunt posibile fără a demonta atașamentele. Acest lucru este garantat de zona de montare cu înclinare hidraulică, care permite înclinarea și cu un atașament conectat. Bateria este accesibilă din exterior, ceea ce facilitează pornirea externă în timpul iernii. La cerere, se poate echipa cu un sistem de lubrifiere centrală care poate asigura economii suplimentare de timp.

    Date tehnice ale mașinii municipale multifuncționale S 75

    Putere

    55 kW (75 hp)

    Standard de emisie

    Stage 5

    Viteza

    0–40 km/h

    Arbore cardanic

    Arbore cardanic mecanic în față

    Greutate totală admisă

    5500 kg

    Lățime exterioară totală

    1310–1580 mm

    Cabină

    Cabină pentru 1 persoană