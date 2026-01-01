Kärcher Clean Park include un concept modern de sistem pentru curățarea profesională a vehiculelor. Special conceput, acesta îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate, eficiență și sustenabilitate. Soluția all-in-one oferă multiple opțiuni pentru diferite cerințe, fie că este vorba de curățarea profesională a autoturismelor mici, a autoutilitarelor mari sau chiar a întregilor flote. Echipamentele de înaltă calitate au un consum responsabil de resurse și detergenți. Prin folosirea lor cu măsură, puteți reduce costurile de operare și contribui totodată la protejarea mediului.