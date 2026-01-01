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    Kärcher Clean Park – mână în mână spre succes

    Alege un brand consacrat, cu peste 100 de parteneri și 150 de sisteme deja funcționale. Noi facilităm succesul prin experiența noastră: Kärcher Clean Park asigură un start simplu în domeniul spălării auto pentru investitorii care sunt la început.

    Kärcher Clean Park

    De la profesioniști pentru profesioniști

    Kärcher Clean Park include un concept modern de sistem pentru curățarea profesională a vehiculelor. Special conceput, acesta îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate, eficiență și sustenabilitate. Soluția all-in-one oferă multiple opțiuni pentru diferite cerințe, fie că este vorba de curățarea profesională a autoturismelor mici, a autoutilitarelor mari sau chiar a întregilor flote. Echipamentele de înaltă calitate au un consum responsabil de resurse și detergenți. Prin folosirea lor cu măsură, puteți reduce costurile de operare și contribui totodată la protejarea mediului.

    Sărbătorim succesul împreună

    Rezultatele excelente pot fi obținute simplu! Sistemele noastre inovatoare sunt testate și este dovedit că economisesc timp și bani, oferind în același timp rezultate remarcabile. Cu tehnologie verificată și un concept de marketing de succes, avem soluția potrivită pentru tine. Beneficiază de consultanță de specialitate.

    Descoperă cum poți beneficia de Kärcher Clean Park:

    Un parteneriat de succes

    Parteneriatul nostru – drumul tău spre succes

    Devenind partener Kärcher Clean Park, parcurgi șase pași simpli: investește în viitorul tău alături de Kärcher chiar azi. Suntem aici să te ajutăm.

    Analiză

    O investiție trebuie să fie profitabilă. De aceea, primul nostru pas este să pregătim pentru tine o analiză completă a potențialului. De la locație până la analiza concurenței, ne-am gândit la toate aspectele importante.

    Planificare

    Ne ocupăm de toată planificarea, astfel încât tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat. Împreună cu partenerii noștri experimentați, elaborăm conceptul, realizăm planurile de instalare și, dacă este necesar, întocmim cererea preliminară pentru autorizație.

    Dezvoltarea proiectului

    Odată ce conceptul tău individual este finalizat, planurile sunt coordonate cu toate autoritățile și companiile de construcții implicate. Proiectele finalizate reprezintă baza pentru instalarea sistemelor tale de spălare auto.

    Instalare

    Montajul este realizat de partenerii noștri specializați în construcții. Ca experți cu mulți ani de experiență, aceștia au cunoștințe aprofundate în instalarea sistemelor de spălare auto.

    Punerea în funcțiune

    După instalarea cu succes a sistemelor de spălare, urmează etapa esențială de punere în funcțiune. Vei primi instrucțiuni detaliate despre operarea și întreținerea sistemelor tale.

    Suport pentru operare și operatori

    Cu Kärcher ai alături o companie care te sprijină permanent, chiar și după ce sistemele tale au fost puse în funcțiune. Te poți baza întotdeauna pe Kärcher și pe partenerii noștri de service, fie că ai nevoie de ajutor pentru întreținere sau pentru remedierea unei defecțiuni.