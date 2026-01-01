CURĂȚAREA CU GHEAȚĂ CARBONICĂ ÎN ATELIERELE AUTO

Curățarea pieselor, sculelor și mașinilor murdare este de obicei o muncă grea și generează adesea multă murdărie. Acest lucru se datorează faptului că metodele de sablare lasă în urmă agenți de pulverizare, cum ar fi nisipul și granulele de sticlă. Adesea trebuie să se facă curățenie după curățarea pieselor.

Având în vedere acest lucru, gheața carbonică are o serie de avantaje pentru atelierele și centrele de restaurare auto: Mai presus de toate, sablarea cu gheață carbonică poate fi utilizată fără probleme în toate aplicațiile în care apa este interzisă. Acest lucru este valabil în special pentru componentele electronice delicate ale vehiculelor sau atunci când se lucrează la caroseria unor mașini de epocă valoroase. Astfel, se previne deteriorarea potențială a dispozitivelor electronice delicate cauzată de curățarea cu apă, se protejează piesele împotriva substanțelor chimice corozive, se protejează uneltele mecanice și se îndepărtează incrustațiile persistente fără a lăsa reziduuri.

Curățarea cu gheață carbonică oferă chiar și o soluție pentru sarcini care înainte erau imposibile sau care puteau fi îndeplinite cu mult timp alocat. Această metodă nu numai că îndepărtează reziduurile de gumă de mestecat și petele de grăsime, dar poate curăța impecabil și tablourile de bord și interiorul motoarelor.