CURĂȚAREA CU GHEAȚĂ CARBONICĂ ÎN ATELIERELE AUTO

Sablarea cu gheață carbonică este un proces eficient de pulverizare a particulelor pentru îndepărtarea straturilor de murdărie persistentă de pe o gamă variată de materiale. Curățarea cu gheață carbonică și-a dovedit utilitatea și în atelierele auto sau în cele de restaurare, în special pe suprafețe complexe și delicate - de la curățarea tapițeriei din autoturisme până la curățarea compartimentelor motorului și lucrările de restaurare a mașinilor clasice. Principalul avantaj al acestei tehnologii este faptul că curăță fără a lăsa reziduuri, cum ar fi ape reziduale, substanțe chimice sau reziduuri de agenți de pulverizare.
Curățarea pieselor, sculelor și mașinilor murdare este de obicei o muncă grea și generează adesea multă murdărie. Acest lucru se datorează faptului că metodele de sablare lasă în urmă agenți de pulverizare, cum ar fi nisipul și granulele de sticlă. Adesea trebuie să se facă curățenie după curățarea pieselor.
Având în vedere acest lucru, gheața carbonică are o serie de avantaje pentru atelierele și centrele de restaurare auto: Mai presus de toate, sablarea cu gheață carbonică poate fi utilizată fără probleme în toate aplicațiile în care apa este interzisă. Acest lucru este valabil în special pentru componentele electronice delicate ale vehiculelor sau atunci când se lucrează la caroseria unor mașini de epocă valoroase. Astfel, se previne deteriorarea potențială a dispozitivelor electronice delicate cauzată de curățarea cu apă, se protejează piesele împotriva substanțelor chimice corozive, se protejează uneltele mecanice și se îndepărtează incrustațiile persistente fără a lăsa reziduuri.
Curățarea cu gheață carbonică oferă chiar și o soluție pentru sarcini care înainte erau imposibile sau care puteau fi îndeplinite cu mult timp alocat. Această metodă nu numai că îndepărtează reziduurile de gumă de mestecat și petele de grăsime, dar poate curăța impecabil și tablourile de bord și interiorul motoarelor.
Sablarea cu gheață carbonică poate fi utilizată într-o varietate de domenii. Aparatele de curățat cu gheață carbonică pot fi utilizate pentru a îndepărta lacurile și vopselele, uleiurile, grăsimile, gudronul, bitumul, cerneala, rășina, adezivii, ceara, reziduurile de silicon și cauciuc, guma de mestecat și o gamă largă de straturi de murdărie de pe diferite materiale. Există, de asemenea, opțiuni pentru îndepărtarea lacului vechi de pe suprafețele lăcuite, strat cu strat.
Motor, șasiu, jante, suprafețe de etanșare, filete, scule, elevatoare
Furtunuri, mânere, garnituri, tampoane de la evacuare
Materiale textile și plastice pe vehicule și în interior: scaune, covorașe, cotiere, guri de ventilație, tablouri de bord, pedale.
Sablarea cu gheață carbonică este o procedură de pulverizare a particulelor care utilizează granule de CO2 ca agent de pulverizare. Spre deosebire de majoritatea celorlalte soluții de sablare, care își păstrează starea solidă pe parcursul întregului proces de lucru, CO2 înghețat se sublimează instantaneu în gaz CO2 atunci când lovește suprafața. Acest lucru înseamnă că nu rămân reziduuri ale agentului de pulverizare, oferind astfel o gamă largă de aplicații pentru această tehnologie.
Peleții de gheață carbonică utilizați trebuie să fie proaspeți, în caz contrar, performanța de curățare va fi mai scăzută, iar peleții se vor transforma în gaz. Chiar și atunci când sunt păstrați în lăzi frigorifice adecvate, acești peleți de gheață carbonică pot fi păstrați doar câteva zile.
Până în prezent, peleții de gheață carbonică au fost produși în prese hidraulice mari, numite peletizatoare și livrați la cerere. De obicei, acest lucru necesită mult efort și este costisitor, în special pentru cantități mici. Acesta este motivul pentru care sablarea cu gheață carbonică nu este adesea utilizată ca metodă de curățare, deși este foarte eficientă.
Cu toate acestea, există deja pe piață o mașină care produce gheață carbonică pentru aplicații de atelier, numai în timpul curățării și exact în cantitatea necesară. În ceea ce privește logistica, sunt necesare doar două lucruri: CO2 lichid ca materie primă, care poate fi depozitat în sticle fără pierderi, și o sursă de aer comprimat sau un compresor compact.
1. Granulele de gheață carbonică - CO2 solid la o temperatură de -79 °C - se lovesc de suprafață cu o viteză mare de 150 m/s. La fel ca toate celelalte procese de pulverizare, particulele accelerate își pierd energia cinetică atunci când se lovesc de suprafață. Duritatea lor Mohs este aproximativ aceeași cu cea a ghipsului.
2. Atunci când granulele de gheață microfină la o temperatură de -79 °C se lovesc de murdăria sau stratul care trebuie îndepărtat, diferența de temperatură/răcire bruscă și energia cinetică fac ca murdăria să devină fragilă și casantă și să se spargă. Acest lucru facilitează îndepărtarea murdăriei într-o etapă ulterioară.
3. Particulele ulterioare pătrund în crăpăturile din murdăria încrustată și se sublimează acolo din starea solidă în stare gazoasă. Acest lucru implică o creștere de 400 de ori a volumului, iar murdăria este spulberată la scară microscopică.
Aparatele de curățat cu gheață carbonică funcționează fără substanțe chimice și nu este nevoie să se elimine apa reziduală și reziduurile de agent de pulverizare. Este posibilă curățarea suprafețelor deosebit de delicate cu un efort minim.
Presiunea acustică a unui aparat de curățat cu gheață carbonică nu este nesemnificativă, variind între 75 dB(A) și 125 dB(A), în funcție de diverși parametri de funcționare. Din acest motiv, operatorii trebuie să poarte protecție auditivă. Atingerea gheții uscate poate provoca leziuni ale pielii din cauza temperaturii sale foarte scăzute. Prin urmare, pentru siguranța utilizatorilor, aceștia trebuie să poarte salopetă, ochelari de protecție sau o cască cu protecție pentru vedere și mănuși. TLV (valoare limită) pentru CO2 este de 0,5 % în volum, ceea ce nu cauzează probleme în interior sau pe pardoselile fabricilor. Cu toate acestea, în spațiile închise sau în cabinele de sablare, trebuie să existe un sistem de ventilație cu un detector de CO2 sau trebuie purtată o mască respiratorie.