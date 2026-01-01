    Recuperarea apei în spălătorii

    Recuperarea apei a devenit astăzi o practică standard în sistemele de spălare a vehiculelor. Instalațiile de reciclare trebuie să îndeplinească cerințe ecologice, economice, structurale și juridice ridicate - pentru o funcționare sigură, o investiție rentabilă și o soluție durabilă. Până la 98% apă proaspătă poate fi economisită cu un sistem de tratare a apei. Acest lucru nu numai că oferă operatorilor de spălătorii auto o soluție eficientă pentru recuperarea apei, dar reduce semnificativ și costurile de operare.

    Sisteme de tratare a apei - bune pentru operatori și pentru mediu

    O vizită regulată la o spălătorie este o necesitate pentru mulți proprietari de autovehicule. În afară de motive de siguranță și de păstrarea valorii mașinii, motivul pentru care mulți șoferi acordă importanță unei mașini curate este aspectul acesteia. De unde provine apa și ce se întâmplă cu ea după aceea este, în general, irelevant pentru mulți oameni. Cu toate acestea, pentru proprietarii/operatorii de spălătorii tip portal sau self-service, acest aspect poate contribui în mod semnificativ la rentabilitatea afacerii.

    În medie, în sistemele de spălare a vehiculelor sunt necesari între 150 și 350 de litri de apă pentru fiecare spălare, în funcție de echipamentul și de programul de spălare selectat. În cazul stațiilor de spălare self-service, cererea medie de apă este de aproximativ 80 de litri per spălare. Acest lucru nu numai că este costisitor, dar dăunează și mediului înconjurător. Mai ales dacă se folosește apă proaspătă pentru fiecare spălare. Sistemele moderne de tratare a apei ajută la recuperarea apei și mențin apa necesară pentru spălarea autovehiculelor într-un circuit închis. Apa uzată poate fi în mare parte reutilizată. Sunt necesare doar cantități mici de apă proaspătă, restul fiind apă recuperată. Cu sisteme eficiente, se poate economisi până la 98% apă proaspătă la fiecare spălare. Beneficiile investiției în sisteme de tratare a apei sunt, prin urmare, duble: Pentru proprietar/operator și pentru mediu.

    Sisteme de tratare a apei în spălătorii

    Tipuri de sisteme de tratare a apei

    Există o serie de sisteme de reciclare care pot fi luate în considerare pentru spălătorii și spălătoriile tip portal: sisteme de tratare biologică a apei, filtre de nisip sau separatoare ciclonice.

    Sistemele de tratare a apei cuprind, în general, un sistem de bazin subteran și componente supraterane, inclusiv un rezervor de apă recuperată.

    • În prima etapă, apele reziduale provenite de la spălarea vehiculelor sunt introduse într-o fosă de decantare de dimensiuni adecvate (separator de nămol). Acolo, particulele în suspensie antrenate în apa de spălare sunt separate.
    • În funcție de sistem, acest procedeu este urmat de una sau două etape biologice sau se utilizează o fosă de pompare ventilată. De aici, componentele supraterane sunt alimentate cu apă.

    Sisteme biologice de tratare a apei

    Sistemele de tratare biologică a apei oferă o modalitate de a trata apa de spălare într-un mod eficient și ecologic. Tratarea apei se realizează prin procese naturale, folosind microorganisme. Spre deosebire de metodele fizice, pot fi tratate și alte fluxuri de ape reziduale, de exemplu, cele provenite de la spălătoriile de motoare sau de la stațiile de spălare self-service. Apa uzată este transformată în apă curată regenerată datorită capacității de descompunere a microorganismelor. Ca urmare, se poate economisi până la 98% din apa proaspătă.

    Sisteme de filtrare cu nisip pentru tratarea apelor uzate care nu conțin uleiuri

    Sistemele de reciclare cu filtre de nisip sunt utilizate pentru tratarea apelor reziduale fără uleiuri, așa cum sunt produse în timpul programului de spălare. Sistemul tolerează doar intrări mici și temporare de ulei.

    Tratarea apei cu separatoare ciclon

    Un alt sistem fizic de tratare a apelor reziduale în sistemele de spălare a vehiculelor este reprezentat de separatoarele ciclon. Pentru a trata apa, este utilizată forța centrifugă pentru a separa particulele de murdărie din apa de spălare.

    Alegerea corectă

    O comparație între potențiale metode de recuperare a apei arată că tratarea biologică are o serie de avantaje. Apa de spălare, care este tratată într-un mod eficient și ecologic, este complet limpede și fără mirosuri, iar în ceea ce privește calitatea apei recuperate, aceasta este semnificativ mai bună decât în cazul metodelor fizice.

    Spre deosebire de sistemele de recuperare a apei cu filtru de nisip sau separator ciclonic, sistemele de tratare biologică necesită un efort ceva mai mare, deoarece microorganismele trebuie să primească suficient oxigen, dar se compensează prin calitatea semnificativ mai bună a apei recuperate și prin gama largă de aplicații.

    Un dezavantaj al sistemelor fizice este calitatea ușor inferioară a apei de reciclare tratate, în comparație cu sistemele de tratare biologică, deoarece reziduurile de agenți de curățare nu sunt eliminate. În plus, spre deosebire de sistemele biologice, pot fi tratate doar apele reziduale provenite de la sistemele de spălare a vehiculelor.

    Sisteme de spălare a vehiculelor comerciale

    Sistemele de tratare a apei sunt, de asemenea, disponibile și pentru sistemele de spălare a camioanelor. Acestea diferă de sistemele de spălare a autovehiculelor doar în ceea ce privește consumul de apă și dimensiunea fosei.

    Curățarea vehiculelor comerciale

    Vehiculele comerciale curate joacă un rol esențial în aspectul pozitiv al unei flote. Pentru a economisi atât costurile de muncă, cât și timpul, cerințele privind calitatea și viteza de spălare sunt ridicate. Cu toate acestea, dimensiunea și designul vehiculelor nu necesită doar o tehnologie specială pentru spălare, ci și produsele chimice de spălare trebuie să fie potrivite pentru a curăța camioanele și autobuzele în mod rentabil.

    Condiții legale: Proprietarii/operatorii ar trebui să ia în considerare următoarele

    Înainte de achiziționarea și instalarea unui sistem de tratare a apei, trebuie verificate întotdeauna condițiile legale - autorizațiile de construcție și de funcționare pentru sistemele de spălare a vehiculelor și sistemele de tratare a apelor reziduale. În unele țări, de exemplu, în Germania și Austria, sistemele de recuperare a apei reprezintă o cerință legală pentru construcția sistemelor de spălare.

    Autorizație de apă pentru întregul sistem

    În Germania există două opțiuni în ceea ce privește evacuarea apelor reziduale. Prima opțiune este o autorizație de apă pentru întregul sistem. Pentru aceasta, proprietarul/operatorul sistemului trebuie să depună o cerere însoțită de toată documentația necesară la autoritățile competente din domeniul apei. Autoritățile din domeniul apei eliberează permisul de operare a sistemului după o analiză și o evaluare pozitivă.

    Instalarea unui sistem de reciclare a apei aprobat

    A doua alternativă pentru evacuarea apelor uzate: Instalarea unui sistem de recuperare a apei aprobat. În acest caz, proprietarul/operatorul informează autoritățile din domeniul apei că exploatează un sistem aprobat, prin care nu sunt necesare alte inspecții și autorizații. Sistemele furnizate de Kärcher pentru această gamă de aplicații au aprobarea necesară.

    Sisteme existente de spălare a vehiculelor

    În cazul sistemelor de spălare a vehiculelor existente, proprietarul/operatorul și autoritățile din domeniul apei decid dacă instalarea ulterioară a unui sistem de reciclare este adecvată - din punct de vedere ecologic și economic.

    Cost-eficiență spălătorii auto tip portal

    Sfat: Alegerea unor sisteme fiabile de tratare a apei

    În afară de respectarea tuturor reglementărilor, atunci când se ia decizia de a cumpăra un sistem de reciclare a apei, trebuie să se pună accentul pe calitatea și fiabilitatea acestuia. La urma urmei, dacă sistemul de tratare a apei este defectuos, întregul sistem se oprește. Componentele individuale trebuie să fie robuste și ușor de întreținut. De asemenea, un afișaj trebuie să fie capabil să informeze proprietarul/operatorul în orice moment despre starea de întreținere și despre posibilele cauze ale defecțiunilor. Service-ul din partea producătorului este foarte important în această privință. O rețea cuprinzătoare de centre de service și tehnicieni de service care se deplasează la fața locului în termen de 24 de ore, precum și o aprovizionare rapidă cu piese de schimb reduc la minimum timpii de nefuncționare și de întreținere. Contractele de mentenanță, o linie telefonică de urgență și informarea periodică completează oferta de servicii - pentru satisfacția clienților și a proprietarilor/operatorilor de sisteme de spălare și reciclare a apei.

