Recuperarea apei în spălătorii

O vizită regulată la o spălătorie este o necesitate pentru mulți proprietari de autovehicule. În afară de motive de siguranță și de păstrarea valorii mașinii, motivul pentru care mulți șoferi acordă importanță unei mașini curate este aspectul acesteia. De unde provine apa și ce se întâmplă cu ea după aceea este, în general, irelevant pentru mulți oameni. Cu toate acestea, pentru proprietarii/operatorii de spălătorii tip portal sau self-service, acest aspect poate contribui în mod semnificativ la rentabilitatea afacerii.

În medie, în sistemele de spălare a vehiculelor sunt necesari între 150 și 350 de litri de apă pentru fiecare spălare, în funcție de echipamentul și de programul de spălare selectat. În cazul stațiilor de spălare self-service, cererea medie de apă este de aproximativ 80 de litri per spălare. Acest lucru nu numai că este costisitor, dar dăunează și mediului înconjurător. Mai ales dacă se folosește apă proaspătă pentru fiecare spălare. Sistemele moderne de tratare a apei ajută la recuperarea apei și mențin apa necesară pentru spălarea autovehiculelor într-un circuit închis. Apa uzată poate fi în mare parte reutilizată. Sunt necesare doar cantități mici de apă proaspătă, restul fiind apă recuperată. Cu sisteme eficiente, se poate economisi până la 98% apă proaspătă la fiecare spălare. Beneficiile investiției în sisteme de tratare a apei sunt, prin urmare, duble: Pentru proprietar/operator și pentru mediu.