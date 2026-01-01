Fie că este vorba despre îndepărtarea betonului pe scară largă, decopertarea betonului armat sau demontarea plăcilor de beton puternic armat; curățarea cu apă la presiune ultra-înaltă este o soluție comună pentru o gamă largă de sarcini în industria construcțiilor. În prezent, curățarea betonului cu jet de apă este recomandată sau chiar impusă de aproape toate reglementările și ghidurile relevante în domeniul construcțiilor pentru prelucrarea și repararea betonului.

Parametri în detaliu: baza pentru repararea profesională a betonului

Doi factori au o influență majoră asupra rezultatului reparării betonului. În primul rând, trebuie înțeleși parametrii esențiali ai betonului. Aceștia includ armătura la suprafață, vârsta, carbonatarea, coroziunea clorurilor și lipsa rezistenței superficiale a betonului.

De asemenea, este important să se selecteze puterea corespunzătoare atunci când se utilizează anumite unelte cu apă pentru refacerea suprafețelor de beton. Factorii relevanți sunt presiunea de funcționare și debitul volumic al dispozitivului de înaltă presiune, care trebuie să fie adaptate la zona de aplicare, precum și instrumentul selectat. Acestea includ, de exemplu, duze simple de pulverizare punctiforme sau plate și chiar unelte cu apă rotative sau acționate din exterior.

Uneltele manuale cu apă și-au dovedit utilizarea pentru măsuri de reparații selective. Este important să rețineți că nu trebuie depășită o forță de recul de 150 newtoni. Atunci când se lucrează cu sprijinul corpului, forța de recul nu trebuie să depășească 250 newtoni.