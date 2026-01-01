    REPARAREA BETONULUI CU APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE FOARTE ÎNALTĂ

    Influențele mediului, erorile de prelucrare și sarcinile dinamice pot provoca deteriorarea structurilor din beton. Pentru a evita problemele structurale subsecvente, acestea trebuie remediate prin întreținerea betonului, adică prin îndepărtare și reparare. În timp ce soluțiile mecanice provoacă vibrații ale structurilor, utilizarea jeturilor de apă cu presiune minimizează cantitatea de zgomot transmis de structură la care este expus betonul, evitând deteriorarea suplimentară în zonele de conectare. Cu toate acestea, curățarea betonului cu jet de apă necesită îndemânare și cunoașterea precisă a parametrilor betonului, precum și potrivirea presiunii, a debitului de livrare a apei și a instrumentului de apă potrivit pentru lucrare.

    Repararea betonului cu ajutorul tehnologiei cu presiune: ce trebuie să știți

    Fie că este vorba despre îndepărtarea betonului pe scară largă, decopertarea betonului armat sau demontarea plăcilor de beton puternic armat; curățarea cu apă la presiune ultra-înaltă este o soluție comună pentru o gamă largă de sarcini în industria construcțiilor. În prezent, curățarea betonului cu jet de apă este recomandată sau chiar impusă de aproape toate reglementările și ghidurile relevante în domeniul construcțiilor pentru prelucrarea și repararea betonului.

    Parametri în detaliu: baza pentru repararea profesională a betonului

    Doi factori au o influență majoră asupra rezultatului reparării betonului. În primul rând, trebuie înțeleși parametrii esențiali ai betonului. Aceștia includ armătura la suprafață, vârsta, carbonatarea, coroziunea clorurilor și lipsa rezistenței superficiale a betonului.

    De asemenea, este important să se selecteze puterea corespunzătoare atunci când se utilizează anumite unelte cu apă pentru refacerea suprafețelor de beton. Factorii relevanți sunt presiunea de funcționare și debitul volumic al dispozitivului de înaltă presiune, care trebuie să fie adaptate la zona de aplicare, precum și instrumentul selectat. Acestea includ, de exemplu, duze simple de pulverizare punctiforme sau plate și chiar unelte cu apă rotative sau acționate din exterior.

    Uneltele manuale cu apă și-au dovedit utilizarea pentru măsuri de reparații selective. Este important să rețineți că nu trebuie depășită o forță de recul de 150 newtoni. Atunci când se lucrează cu sprijinul corpului, forța de recul nu trebuie să depășească 250 newtoni.

    Sfat 1 - Presiunea de funcționare corectă

    În cele mai multe cazuri, pentru îndepărtarea manuală a betonului se utilizează echipamente cu o presiune de operare de 1.000 până la 3.000 bar. Până la 1.000 bar, se îndepărtează reziduurile de acoperire, suspensiile de ciment sau straturile de beton cu rezistență scăzută. De la presiuni de operare în jur de 1.500 bar, se pot îndepărta suprafețe mari, de mare adâncime.

    Sfat 2 - Siguranța utilizatorului

    Tehnologia de presiune ultra-înaltă este ideală și în ceea ce privește siguranța utilizatorului, deoarece nu se produc gaze toxice, vapori sau zgură.

    Robotică în creștere: suprafețe mari, forță mare de recul

    Ca alternativă la soluțiile ghidate manual, sunt disponibile opțiuni automate care sunt mai potrivite pentru suprafețe mari sau atunci când forța de recul permisă utilizatorului este depășită. În combinație cu unelte adecvate pentru apă, uneltele robotizate permit o muncă sigură și eficientă. Proiectele care necesită câteva săptămâni pentru a fi finalizate cu lucrări manuale pot fi finalizate în câteva zile cu un aparat profesional de curățare cu presiune.

    Sfat - Presiunea de funcționare și debitul

    În majoritatea cazurilor, combinația dintre o presiune de funcționare relativ scăzută, de aproximativ 1 300 bar, și debite mari, de 200 l/min, dă rezultate foarte bune.

    Repararea betonului cu ajutorul tehnologiei de presiune: poduri sau punți de parcare

    Provocarea în repararea podurilor este că acestea sunt adesea construite ca poduri din beton precomprimat. Aceasta înseamnă că sunt construite din beton armat și au contravântuiri longitudinale suplimentare pe grinzile podului. Dacă această armătură de oțel începe să ruginească, atacă betonul.

    Aceste zone trebuie să fie expuse, curățate de praf, protejate împotriva coroziunii și resigilate. Reparația exterioară a betonului necesară în acest scop necesită o tehnică precisă, astfel încât să nu fie deteriorate piesele de instalare existente, armătura de oțel sau zonele de conectare. Produsele de curățare cu presiune protejează betonul din jurul zonelor afectate. Acesta este proiectat exact pentru aceste cazuri de utilizare și nu declanșează vibrații sau oscilații. Acest lucru previne fisurile în betonul rămas și deteriorarea suplimentară a podului. Această tehnologie livrează energia direct în betonul vizat, unde jetul de înaltă presiune îndepărtează bucățile de beton. Acesta pătrunde până la armătura de oțel, expunând-o fără a o deteriora și, în același timp, derustându-o foarte eficient.

    Același lucru este valabil și în cazul parcajelor unde este necesară refacerea suprafeței de beton; în acest caz, tehnologia cu presiune poate chiar ajuta la detectarea cu precizie a necesității de reparații. Acest lucru se datorează faptului că betonul poate fi îndepărtat mai ușor din zonele carbonizate, adică deja deteriorate, decât din zonele necarbonatate. Prin urmare, peticele din beton arată imediat unde sunt necesare reparații. De asemenea, este posibilă rugozitatea suprafeței pentru a pregăti repararea suprafeței de beton.

    În plus, betonul poate fi reabilitat cu ușurință în spații restrânse sau lucrările exterioare pot fi efectuate la înălțimi mari, deoarece trebuie aduse la șantier doar furtunul de înaltă presiune și uneltele de apă. Camioanele cisternă pot rămâne în afara clădirii.

    Repararea betonului cu ajutorul tehnologiei cu presiune: clădiri industriale

    Jeturile de apă cu presiune ultra-înaltă sunt foarte des utilizate în renovarea clădirilor industriale, deoarece tehnica este foarte flexibilă - de la repararea armăturilor de oțel la îndepărtarea materialelor periculoase și tăierea betonului.

    O soluție universală pentru toate cerințele

    În cazul în care armătura de oțel începe să ruginească din cauza lipsei de acoperire, aceste zone trebuie expuse cât mai repede posibil, curățate de rugină și sigilate din nou după aplicarea protecției împotriva coroziunii. Ca și în cazul reparării podurilor, jetul de apă cu presiune permite lucrări precise, fără vibrații, ceea ce înseamnă că nu se produc daune suplimentare.

    Un alt domeniu de aplicare a tehnologiei cu presiune în sectorul industrial este îndepărtarea substanțelor toxice. Acest lucru poate fi necesar, de exemplu, în cazul în care substanțele erau clasificate ca inofensive cu ani în urmă, dar acum se află pe lista substanțelor toxice. Aceste substanțe periculoase sunt îndepărtate direct cu ajutorul uneltelor de apă cu aspirație. La tratarea apei în aval, substanțele periculoase sunt separate de suspensie, astfel încât acestea să poată fi eliminate într-un mod ecologic.

    Modificări structurale cu ajutorul tehnologiei cu presiune: tăierea din beton a deschiderilor și a canalelor de scurgere

    Ideea de bază a tăierii betonului cu ajutorul jeturilor de apă cu presiune este de a adăuga particule solide în jetul de apă, numite abrazive. Presiunea ridicată necesară a apei este asigurată de pompe cu pistoane, care sunt deosebit de eficiente.

    Tăierea este posibilă în toate zonele - chiar și în locurile greu accesibile. Indiferent de locul în care trebuie efectuată lucrarea, autocisternele pot rămâne afară, la fel ca în cazul reparațiilor la beton. Procesul de tăiere poate fi ajustat și controlat continuu, permițând o muncă precisă.

    Sfat - Funcționare continuă

    Lucrările pot fi efectuate în timpul operațiunilor de producție în desfășurare, deoarece tăierea betonului cu ajutorul tehnologiei cu presiune nu creează praf sau scântei.

    Întrebări pentru achiziționare: ce ar trebui să poată face tehnologia?

    Pentru a obține TCO-ul ideal în scopuri industriale și pentru utilizarea planificată pe termen lung, următoarele întrebări vă ajută să alegeți soluțiile tehnologice de ultra înaltă presiune potrivite:

    • Există o monitorizare a condițiilor pentru a asigura siguranța?
    • Produsul este proiectat având în vedere durabilitatea și costurile reduse de exploatare, de exemplu prin intermediul reglării presiunii-vitezei, circulației fără presiune sau acoperirii adecvate a supapelor?
    • Este fezabilă o presiune de funcționare de până la 3.000 bar?
    • Există o cuvă de colectare de siguranță pentru a preveni pătrunderea în mediul înconjurător a lichidelor de exploatare care se scurg în timpul reparării betonului?
    • Ce flexibilitate oferă produsul în ceea ce privește versiunile mobile sau staționare sau echipamentele cu motor cu combustie sau electric?
    • Există o hotă de izolare fonică pentru reducerea zgomotului în funcționare?

    O mărime care se potrivește tuturor: Ce pot face aparatele de curățat cu presiune

    • Îndepărtarea betonului fără vibrații
    • Detectarea ușoară a punctelor slabe înainte de repararea betonului
    • Îndepărtarea precisă a daunelor selective
    • Îndepărtarea suprafețelor mari și cu suport robotizat
    • Rugozitatea suprafețelor în vederea pregătirii pentru aplicarea de noi straturi
    • Lucrul în spații restrânse sau la înălțimi mari
    • Îndepărtarea materialelor periculoase fără vapori toxici sau zgură
    • Tăierea betonului (cu adăugarea de abrazivi)

