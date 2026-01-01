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    Recipient de agent de cristalizare Kärcher FloorPro, etichetă cu imagini de pardoseli și detalii despre produs.

    Agent de cristalizare RM 749

    Cod produs: 6.295-284.0

    Solutie cristalizare pentru tratarea si intarirea podelelor calcaroase precum marmura, mozaic si piatra dura. Podeaua cristalizata este mai dura si mai rezistenta la uzura astfel.
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