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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-284.0Solutie cristalizare pentru tratarea si intarirea podelelor calcaroase precum marmura, mozaic si piatra dura. Podeaua cristalizata este mai dura si mai rezistenta la uzura astfel.
Dimensiunea ambalajului (l)
10
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
1
Greutate (kg)
10.4
Greutate cu ambalaj (kg)
11.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
230 x 188 x 307
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare