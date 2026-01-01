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    Masina de spalat pardoseli B 110 R Bc Dose+SSD+D75 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu scaun, gri, cu volan și perii rotative, destinat curățării profesionale.

    Masina de spalat pardoseli

    B 110 R Bc Dose+SSD+D75

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.161-412.0

    Mașina de spălat pardoseli B 110 R echipată cu 2 perii de disc și punte de spălare laterală, precum și sistemul de dozare a agentului de curățare DOSE.
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