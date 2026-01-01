Masina de spalat pardoseli B 110 R Bc Dose+SSD+D75 | Kärcher

Mașina de spălat pardoseli cu acumulator B 110 R impresionează nu numai prin rezultate excelente de curățare, ci și prin funcționarea extrem de simplă și sigură. De exemplu, comutatorul EASY Operation pentru selectarea simplă a modurilor de curățare. Sau afișajul color mare, care poate fi operat în 30 de limbi și prin care sunt realizate toate setările importante. Pentru a preveni în mod fiabil erorile de funcționare, drepturile de acces individuale pot fi atribuite fiecărui utilizator cu sistemul inovator de chei KIK. Utilizatorul beneficiază, de asemenea, de un nivel ridicat de confort la volan datorită reglării flexibile a înălțimii scaunului. Două perii disc și puntea laterală de spălare atașată, care extinde lățimea de lucru de 75 de centimetri cu 10 centimetri și face posibilă curățarea aproape de margini, asigură rezultate excelente, de asemenea, în zone deosebit de incomode. Funcția noastră de umplere automată este inclusă pentru umplerea economisitoare de timp a rezervorului de apă curată de 110 litri, în timp ce sistemul de dozare a agentului de curățare a dozei și dozarea apei în funcție de viteză conservă resursele.

Puntea de spălare laterală care economisește timp și costuri Permite curățarea pereților sau a rafturilor aproape de margini. Se retrage sub mașină în caz de obstacole, evitând astfel deteriorarea. Economii de costuri prin evitarea prelucrării manuale. Scaun reglabil pe înălțime Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului. Scaun confortabil pentru utilizator. Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală. Dozare de apă dependentă de viteză Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente. Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje. Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.